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HTC yanlışlıkla Evo 3D'nin yeni varisini mi görüntüledi?

7 yıl
26,6b
1
21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dün Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC ile Sprint, Evo 4G LTE modeline resmiyet kazandırmış ve hemen arkasından yeni akıllı telefonla ilgili bir video internette yayınlanmıştı.

Videonun 25. saniyesinde çift LED flaşlı ve çift kamera donanımlı bir prototip dikkatlerden kaçmıyor. Evo 4G LTE ile benzer tasarıma sahip olan prototip, ''Acaba Evo 3D'nin yeni varisi mi?'' sorusunu akıllara getirmiyor değil. Öte yandan yanlışlıkla veya bilerek gösterilen prototipin hiçbir zaman piyasaya sürülmeme olasılığı da göz önünde bulundurulmalı.

İşte o video;



http://www.theverge.com/2012/4/5/2928259/htc-evo-3d-4g-lte Yorum Yaz
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Araxes 7 yıl en beğenilen
kedidir o kedi.
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JohnLord 7 yıl
evet yanlışlıkla görüntülediler efekt verip videoyu sitelerinde paylaştılar dime
htc de bu kadar SALAKTI!
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Yedaself 7 yıl
Evo 3D'ye destek verdiler varisi kaldı...
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DH Misafiri 7 yıl
Apple vari bir reklam olmuş resmen, adamlar herşeyi kopyalıyorlar maşallah
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alpa07 7 yıl
İllimünati olabilir
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B-veritas 7 yıl
Apple vari bir reklam filmi olmuş resmen, bakalım daha nelerini araklayacaklar
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E_Aydin35 7 yıl
Yanlışlıklamı?, pek ihtimal vermiyorum ancak olaylat HTC'nin istediği doğrultuda gitmesini istiyorsa bize verilen ön mesaj olabilir.. :)
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Virtual Reality 7 yıl
Benim anlamadığım bir şey var yanlışım varsa düzeltin. Gerek bu modelde gerek ''one x'' modelinde bana tasarım hatası var gibi geliyor. Tasarım olarak htc güzel telefonlar yapmış ama bir yerde bir hata var sanki, kamera merceği arka tarafdaki en çıkıntılı nokta ve bu one x de daha da çıkıntılı bir şekilde duruyor. Buda telefonumuzu bir zemine koyduğumuzda zeminle ilk temas eden yerin mercek camının olacağını gösteriyor. O mercek camı çizile çizile fotoğraf çekecek hal kalmaz yahu, çektiğimiz fotoğraflar da mercek camının önündeki çizikler gözükür.
Benim düşüncem bu şekilde gözümden kaçan bir şey bir hatam varsa düzeltin.
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-Pisagor- 7 yıl
Evo 3d nin 2. versiyonu olabilir düşüncesindeyim.
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fearles46 7 yıl
Ah HaTiCe ah :D
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draconist 7 yıl
DH Misafiri

Günaydın donanım haber.. (: shiftdelete.net/...


Sen daha uyanamamışsın galiba, git bir elini yüzünü yıka sonra haberleri tekrar oku, konu htc evo 4g hakkında değil. HTC Evo 3D'nin yeni varisi hakkında.
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TarikYildiz 7 yıl
Applenin ilk bilmeden göster sonra yoruma bak sonradan ver piyasaya stratejisi
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ozgurr84 7 yıl
viral reklam bunlar
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DH Misafiri 7 yıl
Günaydın donanım haber.. (: shiftdelete.net/...
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ZZ RAT 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Günaydın donanım haber.. (:
shiftdelete.net/...

sen daha uyanamadin herhalde.
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inexo 7 yıl
mesaj
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