HTC yanlışlıkla Evo 3D'nin yeni varisini mi görüntüledi?

Dün Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC ile Sprint, Evo 4G LTE modeline resmiyet kazandırmış ve hemen arkasından yeni akıllı telefonla ilgili bir video internette yayınlanmıştı.





Videonun 25. saniyesinde çift LED flaşlı ve çift kamera donanımlı bir prototip dikkatlerden kaçmıyor. Evo 4G LTE ile benzer tasarıma sahip olan prototip, ''Acaba Evo 3D'nin yeni varisi mi?'' sorusunu akıllara getirmiyor değil. Öte yandan yanlışlıkla veya bilerek gösterilen prototipin hiçbir zaman piyasaya sürülmeme olasılığı da göz önünde bulundurulmalı.





İşte o video;







http://www.theverge.com/2012/4/5/2928259/htc-evo-3d-4g-lte