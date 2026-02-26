Tecno, MWC 2026'da dünyanın en ince modüler akıllı telefonunu tanıtacak

4.9 mm incelik, manyetik modüler ekosistem
Tecno’nun konsept telefonu yalnızca 4.9 mm kalınlığa sahip. Şirket, manyetik bağlantı teknolojisi sayesinde eklenen modüllere rağmen cihazın geleneksel akıllı telefonlarla rekabet edebilecek incelikte kalacağını belirtiyor.
Sistem, ince donanım modüllerinin telefonun arkasına manyetik olarak takılıp çıkarılmasına olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar, ihtiyaç duydukları donanımı yanlarında taşıyıp gerektiğinde cihaza ekleyebiliyor. Konsept ekosisteminde yaklaşık 10 farklı aksesuar yer alıyor. Öne çıkan modüller şunlar:
-
4.5 mm Power Bank Modülü: Telefonun pil ömrünü neredeyse iki katına çıkarıyor.
-
Aksiyon Kamerası Modülü: Farklı açılardan video çekimine olanak tanıyor.
-
Telefoto Lens Modülü: Telefon ekranını canlı vizör olarak kullanarak optik yakınlaştırma deneyimi sunuyor.
Bu yaklaşımın temel amacı, kullanıcıların nadiren ihtiyaç duyduğu donanımlar için kalın ve ağır bir telefonu sürekli taşımak zorunda kalmaması.
Bu modüler telefonun ticari olarak satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Akıllı telefon dünyasında modüler tasarım fikri geçmişte de denenmişti, ancak geniş kitlelere ulaşmayı başaramamıştı. Tecno'nun bu yeni yaklaşımının sektörde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.