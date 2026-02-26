Giriş
    Tecno, MWC 2026'da dünyanın en ince modüler akıllı telefonunu tanıtacak

    Tecno, MWC 2026’da "Modüler Manyetik Bağlantı Teknolojisi" adını verdiği yeni konsept telefonunu tanıtacak. Sadece 4,9 mm kalınlığa sahip telefon, manyetik aksesuarlarla yeni özellikler kazanabiliyor.

    Tecno, dünyanın en ince modüler akıllı telefonunu tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Tecno, mobil dünyada modüler tasarım fikrini yeniden gündeme taşıyor. Şirket, MWC 2026’da "Modüler Manyetik Bağlantı Teknolojisi" adını verdiği yeni konsept telefonunu tanıtacağını açıkladı.

    4.9 mm incelik, manyetik modüler ekosistem

    Tecno’nun konsept telefonu yalnızca 4.9 mm kalınlığa sahip. Şirket, manyetik bağlantı teknolojisi sayesinde eklenen modüllere rağmen cihazın geleneksel akıllı telefonlarla rekabet edebilecek incelikte kalacağını belirtiyor.

    Sistem, ince donanım modüllerinin telefonun arkasına manyetik olarak takılıp çıkarılmasına olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar, ihtiyaç duydukları donanımı yanlarında taşıyıp gerektiğinde cihaza ekleyebiliyor. Konsept ekosisteminde yaklaşık 10 farklı aksesuar yer alıyor. Öne çıkan modüller şunlar:

    • 4.5 mm Power Bank Modülü: Telefonun pil ömrünü neredeyse iki katına çıkarıyor.

    • Aksiyon Kamerası Modülü: Farklı açılardan video çekimine olanak tanıyor.

    • Telefoto Lens Modülü: Telefon ekranını canlı vizör olarak kullanarak optik yakınlaştırma deneyimi sunuyor.

    Bu yaklaşımın temel amacı, kullanıcıların nadiren ihtiyaç duyduğu donanımlar için kalın ve ağır bir telefonu sürekli taşımak zorunda kalmaması.

    Tecno, dünyanın en ince modüler akıllı telefonunu tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Tecno, bu modüler telefon konsepti için iki tasarım sergiliyor. ATOM edition, gümüş alüminyum kaplama ve zarif kırmızı vurgularla daha minimalist bir görünüme sahipken, MODA edition ise şirketin "teknoloji meraklılarından ilham alan" bir estetik olarak tanımladığı bir tasarıma sahip. Her ikisi de aynı modüler özelliklere sahip.

    Bu modüler telefonun ticari olarak satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Akıllı telefon dünyasında modüler tasarım fikri geçmişte de denenmişti, ancak geniş kitlelere ulaşmayı başaramamıştı. Tecno’nun bu yeni yaklaşımının sektörde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

