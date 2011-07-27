HTC'nin 10-inç dokunmatik ekranlı tableti Puccini'nin basın görselleri yayınlandı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin 2011 yılının şubat ayında tanıttığı 7.0-inç dokunmatik ekranlı Flyer ile Android işletim sistemli tablet pazarına ''Merhaba'' demesinin ardından yeni bir tablet üzerinde çalıştığına dair söylenti ortaya çıkmıştı. Söylentilere göre HTC, daha büyük dokunmatik ekrana (10-inç) sahip Puccini kod adlı bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu.

BGR, HTC Puccini'ye ait olduğunu ileri sürdüğü basın görsellerini internette yayınladı. Daha önce gelen raporlara göre Puccini, 1.2 GHz veya 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden güç alacak, Android 3.1 veya 3.2 işletim sistemiyle gelecek, HTC'nin Sense arayüzünü kullanacak, 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek (loş mekanlarda çekim için çift led flaş da mevcut), 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri sunacak, 4G ''LTE'' ağını destekleyecek ve stereo hoparlörlere sahip olacak.



HTC Puccini'nin ne zaman resmiyet kazanacağının üzerindeki sis perdesi ise kaldırılmadı.



