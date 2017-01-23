HTC'nin Android Wear'lı ilk akıllı saatine ait yeni fotoğraflar sızdırıldı

HTC’nin hakkında çok fazla bilginin yer almadığı ilk akıllı saatine ait en detaylı görseller yayınlandı. Yaklaşık Android Wear işletim sistemine sahip cihazın tasarım ve donanım çalışmalarında son aşamaya gelindiği, üstelik yakında piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. İki yılı aşkın bir süredir akıllı saat geliştirdiği söylenen’nin hakkında çok fazla bilginin yer almadığı ilk akıllı saatine ait en detaylı görseller yayınlandı. Yaklaşık üç ay önce karşımıza çıkan işletim sistemine sahip cihazın tasarım ve donanım çalışmalarında son aşamaya gelindiği, üstelik yakında piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

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"Halfbeak" adını taşıyan saat üzerinde 360 x 360 piksel çözünürlüğe sahip yuvarlak bir ekran yer alıyor. Arka yüzeyinde 4 pinli şarj girişi dikkat çekerken, onun hemen yanında ise kalp ritmini ölçmeye yarayan sensör bulunuyor. Yan yüzeylerde ise menüler arasında dolaşmayı sağlayan iki adet fonksiyonel tuş konumlandırılmış. Ünlü spor giyim markası "Under Armour" ile ortaklığa giden HTC saat üzerinde markanın logosuna da yer veriyor.

Hatırlayacağınız gibi teknoloji devinin CEO’su Cher Wang daha önceki açıklamalarında akıllı saat iddialarını kabul etmiş ve piyasaya sürecekleri ürünün benzerlerinden oldukça farklı, pazarda dengeleri değiştirebilecek güce sahip olacağını dile getirmişti. Resmi olarak henüz ne zaman tanıtılacağı bilinmeyen HTC'nin ilk akıllı saatine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.