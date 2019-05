HTC'nin yeni nesil süper telefonu belli oldu: One X9

Tasarımıyla tartışma yaratan, fiyatıyla eleştri oklarının hedefi haline gelen ancak her halukarda HTC'nin malzeme, işçilik kalitesi ve güçlü yazılım deneyiminin garantisini veren One A9, önümüzdeki günlerde ülkemizde de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Teknik özellikleriyle orta sınıf cihaz havası taşıyan telefon tazeliğini korurken, Tayvanlı üreticinin yeni süper telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Çin'den gelen bilgilere göre bu modelin adı One X9.

Bana göre HTC'nin son yıllarda piyasaya sürdüğü en iyi iki telefondan biri olan One X'in (diğeri de One M7) devamı gibi düşünülen One X9, tasarım olarak ülkemizde pek göremediğimiz Butterfly ya da E serisi telefonlara yakın profil sergilirken, donanım özellikleriyle de üreticinin nihayet liderlik iddiasında bir cihaz hazırlığında olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre HTC One X9, Qualcomm'un Snapdragon 820 veya MediaTek Helio X20 işlemcisiyle gelecek.

Ekran boyutu tam olarak bilinmeyen ancak en az 5-inç olacağı tahmin edilen cihazın çözünürlüğü ise 2K olacak. 4GB LP-DDR4 bellek ile donatılan One X9, önde 4 UltraPixel çözünürlüğünde aşina olduğumuz bir kameraya, arkada ise 23MP çözünürlüğünde yepyeni bir kameraya sahip olacak. Çözünürlük itibariyle One X9'da, Xperia Z5 ailesinde gördüğümüz Sony IMX300 serisi sensörün olması kuvvetle muhtemel görünüyor lakin henüz %100 kesin demem pek mümkün değil. HTC'nin kamera sensörü konusundaki en büyük tedarikçilerinden Toshiba'nın, sensör bölümünü Sony'e satacağı bir süredir konuşuluyordu, bu bile ibreyi Sony'e çevirmeye yeterli gibi. Ancak diğer taraftan OmniVision firmasının sahibi olduğu 1.12 x 1.12 µm boyutunda piksellerden olşan 1/2.3-inç boyutundaki PureCell-S sensörü de bir ihtimal karşımıza çıkabilir. Sese hep önem veren ve önemli yatırımlar yapan HTC, Boomsound teknolojisini de yeni versiyonuyla sunacak.

Depolama kapasitesinin 32GB, 64GB ve 128GB olarak versiyona göre değişiklik göstereceği telefonun microSD kart desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz muallakta bir konu. HTC One X9'u güçlü kılan bir başka teknik detay ise 3500mAh kapasiteli pili. Bu detay itibariyle kendi sınıfındaki pili en büyük cihazlardan biri olacak gibi görünüyor. Bu saatten sonra yapmamız gereken şey, cihazın lansmanını beklemek olacak. Eğer Snapdragon 820 ile gelecekse çıkışı biraz daha zaman alabilir, hoş Xiaomi'nin de çok yakında Snapdragon 820'li Mi5 modelini duyuracağı söylense de cihazların çıkış bir miktar vakit gerektirebilir. Helio X20 cephesi ise kesin olmamakla birlikte Snapdragon 820'ye kıyasla daha hızlı raflara giriş sağlayabilir. Güçlü bir platform lakin özellikle GPU yani grafik kısmı Snapdragon 820 kadar rekabetçi olmayacaktır.