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HTC'nin yeni nesil süper telefonu belli oldu: One X9

HTC nihayet kendisinden beklenen güçte, yüksek donanım özellikleriyle sahip bir modelle çıkmaya hazırlanıyor karşıımza. Yeni One X9 modelinin özellikleri haberimizde.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
12,3b
1
85
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tasarımıyla tartışma yaratan, fiyatıyla eleştri oklarının hedefi haline gelen ancak her halukarda HTC'nin malzeme, işçilik kalitesi ve güçlü yazılım deneyiminin garantisini veren One A9, önümüzdeki günlerde ülkemizde de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Teknik özellikleriyle orta sınıf cihaz havası taşıyan telefon tazeliğini korurken, Tayvanlı üreticinin yeni süper telefon modeli  üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Çin'den gelen bilgilere göre bu modelin adı One X9.
Bana göre HTC'nin son yıllarda piyasaya sürdüğü en iyi iki telefondan biri olan One X'in (diğeri de One M7) devamı gibi düşünülen One X9, tasarım olarak ülkemizde pek göremediğimiz Butterfly ya da E serisi telefonlara yakın profil sergilirken, donanım özellikleriyle de üreticinin nihayet liderlik iddiasında bir cihaz hazırlığında olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre HTC One X9, Qualcomm'un Snapdragon 820 veya MediaTek Helio X20 işlemcisiyle gelecek.
Ekran boyutu tam olarak bilinmeyen ancak en az 5-inç olacağı tahmin edilen cihazın çözünürlüğü ise 2K olacak. 4GB LP-DDR4 bellek ile donatılan One X9, önde 4 UltraPixel çözünürlüğünde aşina olduğumuz bir kameraya, arkada ise 23MP çözünürlüğünde yepyeni bir kameraya sahip olacak. Çözünürlük itibariyle One X9'da, Xperia Z5 ailesinde gördüğümüz Sony IMX300 serisi sensörün olması kuvvetle muhtemel görünüyor lakin henüz %100 kesin demem pek mümkün değil. HTC'nin kamera sensörü konusundaki en büyük tedarikçilerinden Toshiba'nın, sensör bölümünü Sony'e satacağı bir süredir konuşuluyordu, bu bile ibreyi Sony'e çevirmeye yeterli gibi. Ancak diğer taraftan OmniVision firmasının sahibi olduğu 1.12 x 1.12 µm boyutunda piksellerden olşan 1/2.3-inç boyutundaki PureCell-S sensörü de bir ihtimal karşımıza çıkabilir. Sese hep önem veren ve önemli yatırımlar yapan HTC, Boomsound teknolojisini de yeni versiyonuyla sunacak.
Depolama kapasitesinin 32GB, 64GB ve 128GB olarak versiyona göre değişiklik göstereceği telefonun microSD kart desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz muallakta bir konu. HTC One X9'u güçlü kılan bir başka teknik detay ise 3500mAh kapasiteli pili. Bu detay itibariyle kendi sınıfındaki pili en büyük cihazlardan biri olacak gibi görünüyor. Bu saatten sonra yapmamız gereken şey, cihazın lansmanını beklemek olacak. Eğer Snapdragon 820 ile gelecekse çıkışı biraz daha zaman alabilir, hoş Xiaomi'nin de çok yakında Snapdragon 820'li Mi5 modelini duyuracağı söylense de cihazların çıkış bir miktar vakit gerektirebilir. Helio X20 cephesi ise kesin olmamakla birlikte Snapdragon 820'ye kıyasla daha hızlı raflara giriş sağlayabilir. Güçlü bir platform lakin özellikle GPU yani grafik kısmı Snapdragon 820 kadar rekabetçi olmayacaktır. 

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efyavas 4 yıl en beğenilen
3500 lira
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uygar2580 4 yıl
Konsept resimler:

projemturk.org/...

Çizimler bana ait.
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KraftMK 4 yıl
A9 2500 ise buda 5000 liraya gelir heralde
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DH Misafiri 4 yıl
Tam güzel derken köşedeki arka tarafı görünce okuyasım gelmedi. HTC şu tasarım olayına fena takmış
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DH Misafiri 4 yıl
Bu aralar telefonumu değiştireceğim. Z3 compact kullanışıyım Telefonum ilk ayında arızalanmış değişim istemiştim ama her zaman ki gibi teleservice kafasına göre telefonu onardı. Bende tüketici hakem heyetine gittim 10 ay telefonu kullanmaya devam etim ve karar lehime para iadesi oldu. Neyse ondan gelecek para ile bir htc cihaz alıp kullanmaktı niyetim. Kafamda A9 vardı ta ki mevcut donanım ve fiyatını görünce bunlar şaşırmış dedim. 250 tl Daha verir 6s kullanırım daha iyi. Bu htc li yöneticiler neden hala Türkiye de hatta dünya piyasasında bu fiyatlarla tutunamayacaklarını anlamıyorlar ? Bir çok Çinli firma hatta samsung ,lg, sony çok daha iyi donanımları çok daha uygun fiyatlara verirken içinde 615 gibi orta segmentte yakışmayan bir işlemci bulunan telefona nasıl bu kadar fiyat çekerler ? Umarım bir gün htc kullanmamı sağlarlar.
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Kevin Garnett 4 yıl
LlabTooFer ve evleaks böyle olmayacak diyor A9'dan kötü olacak diyor. Yani ne bekliyorduk ki 470$ a böyle telefon satmazdi htc. İnşallah batarsiniz. Umutlandirip utandiriyorlar.
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system electronıc 4 yıl Kevin Garnett
ewferofking

LlabTooFer ve evleaks böyle olmayacak diyor A9'dan kötü olacak diyor. Yani ne bekliyorduk ki 470$ a böyle telefon satmazdi htc. İnşallah batarsiniz. Umutlandirip utandiriyorlar.

Evet bu kahraman da pardon süper telefon da fos çıktı ... HTC emin adımlarla ilerliyor uçuruma... Devam edin aynen böyle, koskoca nokia battı bu yanlış politikalardan
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Namarıe 4 yıl
Tasarımı hoş olmuş fiyatı uçuk olmazsa ilgi görebilir.
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kraix 4 yıl
Mr.Elm
norton772
Six Feet Under.Boş işler bunlar üst segmentte Iphone varken kim kullanır bu telefonları... Hiçbiri bir Iphone etmiyor.
İphone ile yapıp bununla yapamadığın ne var mesela? Bir de tersten sorayım. Bununla yapıp iphone ile yapamadığın ne var?
iphone 5 kullanıcısıyım. Bir sonraki telefonum muhtemelen android tabanlı bir telefon olacak. Kişisel sebebim ise ios in artık eski stabiliteyi verememesi. Ama bu haliyle bile bir çok android cihazdan daha stabil ve performanslı. Benim telefonumda 120 kadar oyun-uygulama ve bi dolu şarkı mevcut. Bu uygulamaları android işletim sistemli bir telefonun kasmadan kaldırabileceğini sanmıyorum. Bu şekilde hayli yüklü bir android cihazı kasmadan kullanan arkadaş varsa yazsın lütfen.iphone ile yapılıp android ile yapılmayan şeye gelecek olursak, kendi mail uygulamasını söyleyebilirim. 3. parti yazılımlara 6 e posta hesabımı vermeye çekiniyorum. Androidde hala merkezi bir posta uygulaması yok.

Kasmadan 120 kusur uygulama kaldırabileceğini sandıgın bir model yok diyorsun yani androidde :D buna anca gülerim
3 yıl önce almış olduğum (ve hala kullanıyorum) 32GB hafızalı HTC ONE M7 model telefonumda şuan 250 300 arası uygulama var ve çatır çatır kullanıyorum...
Gayette memnunum...
Şuan için yeni bir model beklemekteyim HTC den M7 gibi sallantı yaratacak bir telefon o güne dek parçalanana kadar bunla devam ederim.
Her ihtiyacımı gayette karşılıyor... içerisinde SP 600 olmasına rağmen
%70 yazılımsa %30 donanımdır telefonda bana göre..
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Götterfunken 4 yıl
Süper kime göre neye göre.

Bu da ÇÖP. One X fena değildi M7 iyiye gidiyordu M8 de iyiye gidiyordu, M9 ve kalanları ilgimi zerre kadar çekmiyor. Zaten orta seviye vesaire tamamen çöp (e8 hariç)

Bu işi beceremiyor HTC. Her şey olsa kamera,her şey olsa tasarım her şey olsa donanım. Hepsi bir arada olmuyor. Asla yapamıyor hepsini bir arada.

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teknokaptan 4 yıl
Amerikadan cihaz gondericem satisa ciksin
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ComingWind 4 yıl
Bu ne. samsung olmuş ya la bu..
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Mr.Elm 4 yıl
norton772
Six Feet Under.Boş işler bunlar üst segmentte Iphone varken kim kullanır bu telefonları... Hiçbiri bir Iphone etmiyor.
İphone ile yapıp bununla yapamadığın ne var mesela? Bir de tersten sorayım. Bununla yapıp iphone ile yapamadığın ne var?

iphone 5 kullanıcısıyım. Bir sonraki telefonum muhtemelen android tabanlı bir telefon olacak. Kişisel sebebim ise ios in artık eski stabiliteyi verememesi. Ama bu haliyle bile bir çok android cihazdan daha stabil ve performanslı. Benim telefonumda 120 kadar oyun-uygulama ve bi dolu şarkı mevcut. Bu uygulamaları android işletim sistemli bir telefonun kasmadan kaldırabileceğini sanmıyorum. Bu şekilde hayli yüklü bir android cihazı kasmadan kullanan arkadaş varsa yazsın lütfen.
iphone ile yapılıp android ile yapılmayan şeye gelecek olursak, kendi mail uygulamasını söyleyebilirim. 3. parti yazılımlara 6 e posta hesabımı vermeye çekiniyorum. Androidde hala merkezi bir posta uygulaması yok.
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Jack Rabbit Slims 4 yıl
Sonunda söyleyne söylene Samsung'a benzettiniz telefonu. Üst falan değil orta segmente benziyor bu resimdeki, umarım böyle çıkmaz.
Şunu yap geç işte ne uğraşıyorsun?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Jeopol 4 yıl Mr.Elm
Mr.Elm

norton772

Six Feet Under.Boş işler bunlar üst segmentte Iphone varken kim kullanır bu telefonları... Hiçbiri bir Iphone etmiyor.
İphone ile yapıp bununla yapamadığın ne var mesela? Bir de tersten sorayım. Bununla yapıp iphone ile yapamadığın ne var?


iphone 5 kullanıcısıyım. Bir sonraki telefonum muhtemelen android tabanlı bir telefon olacak. Kişisel sebebim ise ios in artık eski stabiliteyi verememesi. Ama bu haliyle bile bir çok android cihazdan daha stabil ve performanslı. Benim telefonumda 120 kadar oyun-uygulama ve bi dolu şarkı mevcut. Bu uygulamaları android işletim sistemli bir telefonun kasmadan kaldırabileceğini sanmıyorum. Bu şekilde hayli yüklü bir android cihazı kasmadan kullanan arkadaş varsa yazsın lütfen.
iphone ile yapılıp android ile yapılmayan şeye gelecek olursak, kendi mail uygulamasını söyleyebilirim. 3. parti yazılımlara 6 e posta hesabımı vermeye çekiniyorum. Androidde hala merkezi bir posta uygulaması yok.



androidin resmi e-maili gmail. gmail ile tum emailleri(outlook, yahaoo, sirket) 3.parti yazilima gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz.
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GrıezmaNN 4 yıl
Nisan'da şuanki telefonumun taahhütü bitiyor bittiği zamanlarda çıkmış olursa alacağım telefon bu olur.
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