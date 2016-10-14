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Hafıza mekanizmamızla ilgili yeni keşifler yapıldı

Bilim adamları beynin hafıza hücrelerinin çalışma mekanizmalarıyla ilgili yeni keşiflerde bulundu. Bu yeni gelişmeler bazı hastalıkların gelişim sürecinin incelenmesinde faydalı olacağa benziyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Hafıza mekanizmamızla ilgili yeni keşifler yapıldı
Duke Üniversitesi araştırmacıları beynin hafıza mekanizmasıyla ilgili şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Araştırmacılara göre bu mekanizma Epilepsi gibi hastalıkların gelişim sürecine ışık tutabilir.

Şu ana kadar bilinen yeni bilgi öğreniminde nöronların büyüyüp geliştiğiydi. Bunda sadece sinyal verici taraftaki nöronlardan salgılanan moleküler kimyasallarla sağlandığı yönündeydi fakat yeni araştırma bunu çürütür nitelikte.

Araştırmacılar çeşitli kimyasallarla sinyal verici nöronları taklit ederek yaptıkları deneyde sinyal alan taraftaki nöronların da çeşitli kimyasallar salgılayarak haberleşmede etkili olduğu sonucuna ulaştı. Deneyleri fareler üzerinde yapan bilim adamları inceledikleri reseptörlerin insanda da hafıza üzerinde rol oynadığını ve benzer bir mekanizmanın epilepsinin genelinde de yer aldığını belirtti.

Bu sayede başta beynin temporal lobunda (beynin öğrenme ve hafıza ilişkileri ile ilgili kısmı) ortaya çıkan ve en sık görülen epilepsi türü olan TLE(Temporal Lobe Epilepsy) olarak adlandırılan hastalık olmak üzere çeşitli nörolojik hastalıkların gelişim sürecine ilişkin daha fazla bilgi edinebilecek.

Konu üzerinde benzer mekanizmaları da inceleyen bilim adamlarının çalışmaları ise sürüyor.


https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160929140547.htm Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl
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Mianfei 3 yıl
Allah beyne koruma koymuştur insanlar buna hazır olduğunda şifre çözülecektir
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casperfriendly 3 yıl
Beyin, muazzam bir gelişim evresi sonucunda bugünkü halini almıştır. Devasa bir mekanizması vardır. Görüşüme göre, ki o kadar beyin üzerinde çalışılmasına ve önemli bulgular elde edilmesine rağmen, beyini anlamak bakımından yolun başındayız. Bu süreç, mükemmel gelişmelere ve sürprizlere gebe.

Öte yandan, beyninizi ve çalışma yapısını eğer anlayabilirseniz, yeni, bambaşka bir hayata doğabilir; korkularınızdan ve çocukluk şablonlarınızdan kurtulabilirsiniz. Böylece, sıradan olmaktan çıkar ve mükemmele doğru yolculuk başlatırsınız.

Sevgiler...
1 Yanıt Yanıtla +3
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serafon 3 yıl casperfriendly
casperfriendly

Beyin, muazzam bir gelişim evresi sonucunda bugünkü halini almıştır. Devasa bir mekanizması vardır. Görüşüme göre, ki o kadar beyin üzerinde çalışılmasına ve önemli bulgular elde edilmesine rağmen, beyini anlamak bakımından yolun başındayız. Bu süreç, mükemmel gelişmelere ve sürprizlere gebe.


Kesin öyledir
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