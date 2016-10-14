Hafıza mekanizmamızla ilgili yeni keşifler yapıldı

Duke Üniversitesi araştırmacıları beynin hafıza mekanizmasıyla ilgili şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Araştırmacılara göre bu mekanizma Epilepsi gibi hastalıkların gelişim sürecine ışık tutabilir.

Şu ana kadar bilinen yeni bilgi öğreniminde nöronların büyüyüp geliştiğiydi. Bunda sadece sinyal verici taraftaki nöronlardan salgılanan moleküler kimyasallarla sağlandığı yönündeydi fakat yeni araştırma bunu çürütür nitelikte.

Araştırmacılar çeşitli kimyasallarla sinyal verici nöronları taklit ederek yaptıkları deneyde sinyal alan taraftaki nöronların da çeşitli kimyasallar salgılayarak haberleşmede etkili olduğu sonucuna ulaştı. Deneyleri fareler üzerinde yapan bilim adamları inceledikleri reseptörlerin insanda da hafıza üzerinde rol oynadığını ve benzer bir mekanizmanın epilepsinin genelinde de yer aldığını belirtti.

Bu sayede başta beynin temporal lobunda (beynin öğrenme ve hafıza ilişkileri ile ilgili kısmı) ortaya çıkan ve en sık görülen epilepsi türü olan TLE(Temporal Lobe Epilepsy) olarak adlandırılan hastalık olmak üzere çeşitli nörolojik hastalıkların gelişim sürecine ilişkin daha fazla bilgi edinebilecek.

Konu üzerinde benzer mekanizmaları da inceleyen bilim adamlarının çalışmaları ise sürüyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160929140547.htm