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İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı

Uzayda 'Asgardia' isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje Paris'te düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Dünya yörüngesine kurulacak olan bağımsız ülke Asgardia'ya vatandaşlık için başvurabiliyorsunuz
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
77,8b
1
78
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İşte tarihin ilk uzay ülkesi
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Tarihin ilk uzay ülkesi Asgardia’nın planları Paris’te düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde uluslararası bilim insanları tarafından açıklandı. Yaklaşık 100.000 insanın Dünya yörüngesinde kurulacak olan bir uzay istasyonunda kendi kural ve yasalarıyla yaşamasını öngeren uzay ülkesi Asgardia; meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı Yeryüzü’nü korumaya çalışacak.

İskandinav mitolojisinden tanrı Odin’in hüküm sürdüğü Asgard’dan esinlenilerek isimlendirilen ülke, resmi internet sayfasındaki bilgilere göre, “Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamiyle bağımsız, özgür bir ortam” teklifi sunacak.

Asgardia’nın ilk aşaması önümüzdeki 18 ay içerisinde fırlatılacak olan bir uyduyla başlayacak. İnsan yapımı ilk uydu Sputnik’in 60.yıl dönümünde fırlatılacak olan bu uydunun ardından henüz ne zaman olduğu belli olmasa da insanların yaşayabileceği bir uzay istasyonu da yörüngeye yerleştirilecek. Tabi etkinlikte tanıtılan nihai Asgardia planlarının gerçekleşmesi maddi problemler dolayısıyla çok uzun yıllar alacak.


Ayrıca Bkz. "Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey"
İşte tarihin ilk uzay ülkesi

Vatandaşlık başvuruları başladı

Asgardia’nın vatandaşlık başvuruları da şimdiden başlamış durumda. Buradan ulaşabileceğiniz link yardımıyla hemen Asgardia vatandaşlığına başvurabilir ve bir Asgard’lı olmak için beklemeye başlayabilirsiniz.

The Guardian’a konuşan proje lideri Dr. Igor Ashurbeyli, Asgard’lı olmak isteyen kişilerin yüzeydeki ülkelerine ait vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda olmayacaklarını belirtiyor. Asgardia’nın teknik olarak Dünya’da bulunacağını belirten Ashurbeyli,”Fiziksel anlamda Asgardia vatandaşları Dünya'da bulunacaklar ancak sadece Dünya’nın başka bir ülkesinde yaşıyor olacaklar. Başvuru sayısı 100.000’i geçtiği takdirde Birleşmiş Milletlere devlet statüsü için de başvurabileceğiz.” ifadelerini kullanıyor.

Yasalar zorluk çıkarabilir

Asgardia teknik anlamda bir Uluslararası Uzay İstasyonu’na benzeyecek olsa da ISS gibi yalnızca bir laboratuvar değil tıpkı Türkiye, ABD gibi bir ülke olmayı hedefliyor. Uluslararası yasaların böylesi bir duruma nasıl cevap vereceği konusunda ise net bir şey yok.

Planların bu anlamda kendilerini epey zorlayacağını kabul eden araştırmacı Ram Jakhu, yine de optimistik bir tavır sergileyerek,”Daha önce uzayda bir ülke kurmaya çalışan olmadı. Yani bu ilk olacak. Küçük bir yapı olarak başlayıp zamanla orada yaşayan, çalışan bir topluluk olmaya, bir millet olmaya başlayacağız.” İfadelerini kullanıyor. 

Asgardia’nın yasalardaki yerini United Nations Office for Outer Space Affairs’a (UNOOSA) soran Business Insider da henüz net bir cevap alamamış; ancak Asgardia’nın uzayda yalnızca bir istasyon olmayı bırakıp bir ülke olması için uzay yasalarını değiştirmesi gerekebilir.


Ayrıca Bkz. "Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı"

“Dünya’yı terk etmek doğamızda var”

Araştırmacı Ram Jakhu “neden uzayda bir ülke kurmalıyız?” sorusuna da ilginç bir cevap veriyor. İnsan doğası gereği içimizde bir keşif hissi olduğunu belirten Jakhu,”İlk insanlar Afrika’da ortaya çıktılar ve sonra tüm dünyaya yayıldılar. Kimselerin gitmediği yerlere gitmek istiyoruz. Dünya’yı terk etmeliyiz çünkü bu bizim doğamızda var” sözlerini kullandı.

Jakhu ayrıca insanların bu fikirle dalga geçeceklerinin de farkında. Yaratıcı düşünen insanların başlarda bu tarz şeylere maruz kaldıklarını belirten Jakhu,”Etkileyici şeyler bu tarz çılgınca fikirlerle başlar. Bilim kurgu olarak görülen şey böylece zamanla bilimsel bir gerçek halini alır.” ifadelerini kullanırken ayrıca uzayda bir ülke kurma fikrinin Mars’ı kolonize etme fikrinden daha az risk taşıdığını da sözlerine ekliyor.


https://www.theguardian.com/science/2016/oct/12/will-you-become-a-citizen-of-asgardia-the-first-nation-state-in-space Yorum Yaz
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ozmenakif 3 yıl en beğenilen
Nereye sıçacaklar
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Das Boot 3 yıl
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KemalSanlii 3 yıl
Evet arkadaşlar uzayda kıbleyi bulmaya yönelik TUBİTAK projeleri bekliyoruz
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1 Avatar
aycibin 2 yıl
vize alınabiliyor mu?önce turistik vizeyle gezmeye gitsek.beğenirsek yerleşiriz :)
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Kralrep 2 yıl
Burdan basvuran sonucu olumlu cikan varsa haber verin ;)
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superdestek 2 yıl
evet bende siteye üye oldum, onun haricinde başka bişey yapacakmıyız sitede? sanki bişey olacak gibide :) sertifika oluşturdum birde. hayırlı olsun.
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DH Misafiri 2 yıl
Zeki müren de bizi görecek mi?
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Hopelesss 2 yıl
müslümanlar kıbleyi nasıl bulucak böyle ülke olmaz kınıyorum
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Kraaz 2 yıl
568645 kişi Asgardians bunların içinde Çinli ve Amerikalılardan sonra Türkler üçüncü. Uzay sever milletiz vesselam.
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fukox 2 yıl Kraaz
Kraaz
568645 kişi Asgardians bunların içinde Çinli ve Amerikalılardan sonra Türkler üçüncü. Uzay sever milletiz vesselam.
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Uzayı sevmekten çok ülkeden kaçmaya çalışmak gibi geldi bana
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GATIRCAN 2 yıl
2 ay önce falan kayıt yaptıydım, doğrulama maili göndermişler. Doğruladım, bohçamı hazırladım bekliyorum :D
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Barni Moloztaş 3 yıl
Hemen bi milli takım kuralım
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Axecalos 3 yıl
Haydi bakalım

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Dovahkiin 3 yıl
Gerçek paganizm bu değil.
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