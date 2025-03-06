Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk “Sentetik Biyolojik Zekası” tanıtıldı: İnsan hücreleriyle çalışıyor

    Cortical Labs, insan kök hücrelerinden yetiştirilen nöronlara dayanan dünyanın ilk ticari biyolojik bilgisayarı CL1'i piyasaya sürdü. CL1, Sentetik Biyolojik Zeka olarak tanımlanıyor.
    Dünyanın ilk “Sentetik Biyolojik Zekası” tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın sonlarında Melbourne'de sıcak bir gün yaşanırken bir masanın üzerinde duran kutunun içinde yüz binlerce canlı insan beyin hücresi bulunuyordu. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu nöronlar, Cortical Labs girişiminin baş bilim sorumlusu Dr. Brett Kagan tarafından izleniyordu. Bir monitörde görünen EKG’ye benzeyen dalgalanmalar, nöronların yakındaki bir bilgisayardan gelen girdilere yanıt verdiğini gösteriyordu. Basitçe söylemek gerekirse, nöronlar öğreniyordu.

    Şimdi ise Cortical Labs, dünyanın ilk ticari biyolojik bilgisayarı olarak tanımladıkları CL1 adlı ürünü Barcelona'daki MWC konferansında tanıttı. Bir karınca ile hamam böceği beyni büyüklüğü arasında değişen yüz binlerce laboratuvar üretimi nöron içeren CL1, öğrenmeye hazır bir sistem olarak tanıtılıyor. Şirket, bu teknolojiyi "Sentetik Biyolojik Zeka" (Synthetic Biological Intelligence - SBI) olarak adlandırıyor.

    Cortical Labs, bu teknolojiyi geliştirmek için altı yıldır çalışıyor. 2022 yılında duyurulan "DishBrain" projesi, 800 bin beyin hücresinin bir araya getirilerek Pong oyununu öğrenmesini sağlamıştı. Bu başarı, biyolojik zekânın eğitimle belirli hedeflere yönelik davranışlar sergileyebileceğini göstermişti.

    Dr. Kagan, bu teknolojinin hastalık modelleme veya ilaç testleri gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak Cortical Labs'ın nihai hedefi, bu küçük nöron koleksiyonlarını biyolojik yapay zeka olarak kullanmak.

    Daha zeki, daha az enerji tüketen ve sürekli gelişen bir “şey”

    Dünyanın ilk “Sentetik Biyolojik Zekası” tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    CL1'in arkasındaki temel fikir şu: Google ve OpenAI gibi şirketler insan beyni gibi çalışan yapay zekalar geliştirmeye çalışıyor. O halde, neden doğrudan beyin nöronlarını kullanarak aynı hedefe ulaşılmasın? Zira şimdiye kadar yalnızca biyolojik beyinler genel zeka gösterebilecek bir gelişmişliğe ulaşabildi. Bununla birlikte nöronların bir kültür kabında birleştiği CL1, ChatGPT veya DALL-E gibi bir yapay zeka değil. Buna rağmen, biyolojik nöronların bazı içsel avantajları var. Örneğin, mevcut yapay zeka modelleri büyük miktarda enerji tüketirken, CL1 yalnızca birkaç watt (850-1.000 W) enerji harcıyor. İkinci önemli avantaj ise biyolojik beyinlerin öğrenme hızı.

    CL1, insan beyin hücreleri ile silikon donanımın birleşmesiyle oluşturulan, sürekli gelişen organik bir ağ yapısına sahip ve bu, mevcut yapay zeka teknolojilerinden çok daha dinamik, sürdürülebilir ve enerji verimli bir yapay zeka potansiyeli sunuyor. Bu hücreler, bir silikon çip üzerine yerleştiriliyor ve elektriksel sinyaller gönderip alabiliyor.

    Cortical Labs’in CL1 sistemi, biyolojik sinir ağlarını yüksek verimli bir şekilde oluşturmak ve insan beyninin işlevlerini taklit etmek için tasarlanmış durumda. Bu sistemde, laboratuvar ortamında yetiştirilen nöronlar, özel bir elektrot dizisi üzerinde yer alıyor ve bu sayede sinir ağları dinamik bir şekilde gelişiyor.

    CL1'in donanımı oldukça basit ve kararlı; aynı zamanda 'wetware' yani biyolojik donanımda yapılan iyileştirmeler sayesinde daha stabil ve enerji verimli bir çalışma sağlanabiliyor. Şu an için bu biyolojik ağlar, bağımsız bir şekilde bilgi alışverişi yapabiliyor ve bu teknoloji, yapay zekanın evriminde önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

    Bu yapının bir diğer önemli özelliği, Cortical Labs’in Biyolojik Zeka İşletim Sistemi (Biological Intelligence Operating System, biOS) ile entegre olması. Bu sayede, kullanıcılar nöronlar aracılığıyla kod gönderebiliyor ve hesaplama işlemleri gerçekleştirebiliyor. CL1’in içindeki bir yaşam destek sistemi, pompa, gaz ve sıcaklık kontrol mekanizmalarıyla nöronları altı ay süreyle hayatta tutabiliyor.

    Şirket, biyolojik zekayı geleneksel bilgisayar bilimleriyle birleştirerek "en mükemmel öğrenme makinesi"ni yaratmayı amaçladığını belirtiyor. Biyolojik sinir sistemlerinin sonsuz esneklik ve öz programlama yeteneği, bu teknolojiyi devrim niteliğinde bir adım olarak öne çıkarıyor.

    Her bir ünite 35 bin dolar

    Dünyanın ilk “Sentetik Biyolojik Zekası” tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Şirket, bu teknolojiyi bulut tabanlı bir sistemle sunmayı hedefliyor. Yani, CL1 bir cihaz satın almak zorunda kalmadan, kullanıcılar bulut üzerinden bu biyolojik bilgisayarlara erişebilecek ve kendi araştırmalarını yapabilecekler. Cortical Labs, 2025’in ikinci yarısında CL1’in geniş çapta kullanılabilir hale gelmesini planlıyor. Ünitelerin kendilerinin başlangıç için yaklaşık 35.000 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

    Cortical Labs’in CL1 biyolojik bilgisayar sistemi, sadece yapay zeka ve tıp araştırmalarında değil, aynı zamanda insan beyninin yapısal ve fonksiyonel temel bileşenlerini anlamada da devrim yaratma potansiyeline sahip. Şirketin hedefi, beynin çalışmasını mümkün olan en minimal seviyede taklit ederek, daha karmaşık bir yapay beyin modellemesi oluşturmak.

    “Acı çeken bir varlık yaratmak istemiyoruz”

    Dünyanın ilk “Sentetik Biyolojik Zekası” tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İlerlemeler heyecan yaratsa da küçük nöron kümeleri -beyin organoidleri- bazı etik ikilemleri de gündeme getiriyor. Beyin organoidleriyle çalışan her bilim insanı muhtemelen yaptıkları işin etik boyutunu düşünüyordur. Mevcut organoidler henüz bir insan beyni kadar karmaşık olmasa da, gelecekte daha büyük ve gelişmiş nöron ağlarının bilinç kazanabileceği veya kendi varlıklarının farkına varabileceği endişesi var. Hatta, bir noktada insanlara benzer yetenekler kazanabilecekleri öne sürülüyor.

    Dr. Kagan da bu potansiyel etik sorunları göz önünde bulundurduklarını belirtiyor. Ancak, alan henüz çok yeni olduğu için etik sınırların nerede çizileceğini bilmediklerini itiraf ediyor. Dr. Kagan, “Bu yüzden çok sayıda biyoetikçiyle çalışıyoruz. Bir kültür kabında acı çeken bir varlık yaratmak istemiyoruz." diyor. Bunun yerine, nöronları bir tür devre olarak kullanmayı ve sistemin işleyişini sürekli olarak test etmeyi amaçlıyorlar.

    Kaynakça https://newatlas.com/brain/cortical-bioengineered-intelligence/ https://www.abc.net.au/news/science/2025-03-05/cortical-labs-neuron-brain-chip/104996484
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 21 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bahis siteleri numaramı nerden buluyor açık hat tivibu kumanda eşleştirme evde fotoğraf baskısı için yazıcı tavsiyesi pttavm dolandırıcılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-58-7725
    Acer Nitro AN515-58-7725
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum