Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Düşünceleri benzersiz doğrulukla okuyan yapay zekalar tanıtıldı

    Meta'nın yayınladığı iki araştırma makalesi iki alanda çığır açıldığını gösteriyor: Birincisi, düşünceleri çözümleme yeteneği, ikincisi de düşüncelerin nasıl ortaya çıktığını anlama.
    Düşünceleri benzersiz doğrulukla okuyan yapay zekalar tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Meta, insan zekasını anlamaya yönelik iki devrim niteliğinde çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, yazılan cümleleri yeniden yapılandırmak için beyin sinyallerini okuyup yorumlayabilen ve düşünceleri sözlü veya yazılı kelimelere dönüştüren hassas sinirsel süreçleri haritalandırabilen yapay zeka modelleri oluşturmayı başardı.

    Beyin aktivitesinden cümle üretimi

    Yapılan ilk araştırma, invaziv olmayan beyin kayıtlarıyla cümle üretiminin çözülmesi yeteneğini gösteriyor. Araştırmacılar, 35 sağlıklı gönüllüden MEG ve EEG kullanarak beyin aktivitelerini kaydederek yazdıkları cümleleri analiz etti.

    Araştırma, bir görsel kodlayıcı, beyin kodlayıcı ve görsel çözümleyiciden oluşan üç parçalı bir mimari kullanıyor. Görsel kodlayıcı, beyinle bağımsız olarak bir görselin zengin temsil setini oluşturuyor. Ardından beyin kodlayıcı, MEG sinyallerini bu görsel temsillere hizalayacak şekilde öğreniyor. Son olarak görsel çözümleyici, bu beyin temsillerine dayalı mantıklı bir görsel oluşturuyor.

    Araştırma AI modelinin, MEG ile beyin aktiviteleri kaydedilen katılımcılar tarafından yazılan karakterlerin yüzde 80’ini çözebileceğini gösterdi. Bu sonuç, geleneksel EEG sistemlerinden en az iki kat daha etkili. Bu bulgular, konuşma yetisini kaybetmiş bireyler için iletişimi yeniden kurma imkanı sunan invaziv olmayan beyin-bilgisayar arayüzleri için yeni fırsatlar yaratıyor.

    Düşüncelerin kelimelere dönüşümü

    İkinci araştırma, beynin düşünceleri nasıl kelimelere dönüştürdüğünü anlamaya yönelik olarak yürütüldü. Araştırmacılar, katılımcıların yazı yazarken MEG sinyallerini çözümleyerek, düşüncelerin kelimelere, hecelere ve harflere dönüşme anlarını tam olarak tespit edebildiler.

    Bu araştırma, beynin en soyut düzeyden (bir cümlenin anlamı) başlayarak ve bunları klavyedeki parmak hareketleri gibi belirli eylemlere aşamalı olarak dönüştürerek bir dizi temsil ürettiğini ortaya koyuyor.

    Düşünceleri benzersiz doğrulukla okuyan yapay zekalar tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar ayrıca beynin dil işleme sürecinin yapılandırılmış ve katmanlı bir şekilde işlediğini ve "dinamik nöral kod" adı verilen bir sistemin, ardışık düşünceleri birbirine bağladığını keşfetti. Yani, beyin yalnızca bir kelimeyi işlemekle kalmaz, aynı anda birçok bilgi katmanını uzun süreli tutarak soyut düşüncelerden yapılandırılmış cümlelere sorunsuz bir geçiş yapar.

    Teknoloji, büyük bir potansiyele sahip olsa da klinik uygulamalar için birkaç zorlukla karşı karşıya. Şu an için MEG, deneklerin manyetik olarak korunan bir odada hareketsiz kalmalarını gerektiriyor. MEG tarayıcıları ise büyük, pahalı ve özel bir odada kullanılmak zorunda, çünkü dünyanın manyetik alanı, beyindeki alandan trilyonlarca kat daha güçlü.

    Meta ise bu sınırlamaları aşmayı hedefliyor. Araştırmalarını, çözümleme sürecinin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak, günlük hayatta daha pratik olan alternatif invaziv olmayan beyin görüntüleme tekniklerini keşfetmek ve karmaşık beyin sinyallerini daha iyi yorumlayabilecek yapay zeka modelleri geliştirmek üzerine yoğunlaştıracak. Ayrıca şirket, sağlık, eğitim ve insan-bilgisayar etkileşimi gibi alanlarda potansiyel uygulamaları keşfetmeyi de planlıyor.

    Kaynakça https://ai.meta.com/blog/brain-ai-research-human-communication/ https://www.tweaktown.com/news/103281/metas-breakthrough-ai-can-successfully-read-80-of-thoughts-understand-how-they-emerge/index.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    Rindaman 13 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 20 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seat ibiza yorumları atm paramı yuttu turkcell wifi arama mafia definitive edition açılmıyor kızılaya kamyonet giriş saatleri 2024

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF F15
    ASUS TUF F15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum