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    B12 vitamin seviyeleri ve bilişsel sağlık ilişkisi yeniden değerlendiriliyor

    Yeni araştırma, normal kabul edilen B12 vitamini seviyelerinin bilişsel sağlık üzerindeki etkilerini sorguluyor. İşte beyin sağlığınız için gerekli olan B12 seviyeleri:
    B12 vitamin seviyeleri ve bilişsel sağlık ilişkisi araştırıldı Tam Boyutta Gör
    UC San Francisco'da (UCSF) gerçekleştirilen yeni bir araştırma, normal kabul edilen B12 vitamini seviyelerinin bilişsel sağlık üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Araştırma sonuçları, günümüzde 'normal' olarak kabul edilen B12 vitamin düzeylerinin özellikle yaşlı bireylerde beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

    Normal B12 düzeyleri, beyin sağlığı için yeterli olmayabilir

    B12 vitamini, vücudumuzda DNA sentezinden kırmızı kan hücresi oluşumuna, sinir sistemi sağlığından enerji üretimine kadar pek çok hayati fonksiyonda rol oynuyor. Çoğunlukla hayvansal gıdalardan alınan bu vitamin, veganlar ve vejetaryenler için zenginleştirilmiş gıdalar aracılığıyla temin edilebiliyor. Ancak UCSF araştırmacıları, vitaminin kandaki seviyelerinin ötesinde vücut tarafından nasıl kullanıldığının da önemli olduğunu vurguluyor.

    Araştırma kapsamında yaşı 71 olan 231 sağlıklı katılımcının B12 vitamin seviyeleri incelendi. Çalışmada özellikle vitaminin iki formu olan hücrelerin doğrudan kullanabildiği aktif form (Holo-TC) ve karaciğerde depolanan inaktif form (Holo-HC) üzerinde duruldu. Sonuçlar, düşük aktif B12 seviyelerinin bilişsel işlem hızını yavaşlattığını ve bu etkinin yaşla birlikte daha da belirginleştiğini gösterdi.

    B12 vitamin seviyeleri ve bilişsel sağlık ilişkisi araştırıldı Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramalarıyla düşük aktif B12 seviyelerine sahip katılımcılarda daha fazla 'beyaz cevher hiperintensitesi' (WMH) tespit ettiler. Bu bulgular, beyin dokusundaki küçük hasar alanlarına işaret ediyor ve yaşlanma, zayıf dolaşım veya nörolojik hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Şaşırtıcı bir şekilde inaktif B12 formunun yüksek seviyeleri, Alzheimer hastalığıyla ilişkili protein seviyelerinde artışla bağlantılı bulundu.

    Güncel klinik uygulamalar açısından önemli sonuçlar doğuran bu araştırma, B12 vitamini için belirlenen referans aralıklarının güncellenmesi gerektiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 148-748 pmol/L, Avustralya'da 135-650 pmol/L ve Birleşik Krallık'ta 115-740 pmol/L olarak kabul edilen normal değerler özellikle yaşlı bireylerde bilişsel sağlığı korumak için yeterli olmayabilir. 

    Kaynakça https://www.ucsf.edu/news/2025/02/429491/healthy-vitamin-b12-levels-not-enough-ward-neuro-decline https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ana.27200
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 2 gün önce

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