B12 vitamin seviyeleri ve bilişsel sağlık ilişkisi yeniden değerlendiriliyor

Normal B12 düzeyleri, beyin sağlığı için yeterli olmayabilir
B12 vitamini, vücudumuzda DNA sentezinden kırmızı kan hücresi oluşumuna, sinir sistemi sağlığından enerji üretimine kadar pek çok hayati fonksiyonda rol oynuyor. Çoğunlukla hayvansal gıdalardan alınan bu vitamin, veganlar ve vejetaryenler için zenginleştirilmiş gıdalar aracılığıyla temin edilebiliyor. Ancak UCSF araştırmacıları, vitaminin kandaki seviyelerinin ötesinde vücut tarafından nasıl kullanıldığının da önemli olduğunu vurguluyor.
Araştırma kapsamında yaşı 71 olan 231 sağlıklı katılımcının B12 vitamin seviyeleri incelendi. Çalışmada özellikle vitaminin iki formu olan hücrelerin doğrudan kullanabildiği aktif form (Holo-TC) ve karaciğerde depolanan inaktif form (Holo-HC) üzerinde duruldu. Sonuçlar, düşük aktif B12 seviyelerinin bilişsel işlem hızını yavaşlattığını ve bu etkinin yaşla birlikte daha da belirginleştiğini gösterdi.
Güncel klinik uygulamalar açısından önemli sonuçlar doğuran bu araştırma, B12 vitamini için belirlenen referans aralıklarının güncellenmesi gerektiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 148-748 pmol/L, Avustralya'da 135-650 pmol/L ve Birleşik Krallık'ta 115-740 pmol/L olarak kabul edilen normal değerler özellikle yaşlı bireylerde bilişsel sağlığı korumak için yeterli olmayabilir.Kaynakça https://www.ucsf.edu/news/2025/02/429491/healthy-vitamin-b12-levels-not-enough-ward-neuro-decline https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ana.27200 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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