Haftanın En İyi Windows Phone Uygulamaları (15 Temmuz - 22 Temmuz)

Haftanın En İyi Windows Phone Uygulamaları





1. Zamanda ileri ve geriye yolculuk yaptığımız Chronology

2. At üstünde mızrak savurduğumuz Rival Knights

3. Yaz sıcaklarında bi yandan karpuz yiyip bi yandan karpuz fırlatacağınız Mortar Melon

4. Ana ekrana alternatif ve güzel korolar eklememizi sağlayan Start Designer

İlk oyunumuz ile başlayalım;





İlk oyunumuz ile başlayalım;





1.Chronology





Zamanda yolculuk yapmayı keşfetmiş bir mucidi kontrol ettiğimiz Chronology bir tür plaftorm ve bulmaca oyunu. Plaftorm üstündeki engelleri aşmaya çalıştığımız oyunda, zamanda ileri ve geri giderek ipucu ve nesneleri hareket ettirip engellerle mücadele ediyoruz. Ayrıca oyunda bu engelleri aşmakta bize bir yardımcı da eşlik ediyor; Snail. Snail bir salyangoz ve ilk bölümde kendisini kurtarınca, o da bize tüm bölümlerde destek oluyor. Zamanı durdurabildiği gibi, nesneleri manuple edebiliyor. Oyun hem oynanabilirlik olarak, hem de ses ve grafik olarak gerçekten olağanüstü. Zamanı ileri ve geri aldığımızda bulunduğumuz plaftormdaki zamanla oluşmuş değişimler çok dikkat çekici. Bir çok detaya özen gösterilmiş. Yalnızca ilk 3 bölümü ücretsiz olan oyunun kalan bölümlerini, full sürümü satın alarak oynayabilirsiniz. Boyutu ise 133 MB.









2.Rival Knights





Gameloft yapımı düello oyunu Rival Knights'da at üstünde düşmanlarımız ile savaşıyoruz. Oyunda 5 adet lig var ve zamanla ilerledikçe bu liglerde seviye atlıyoruz. Ana ekranda karşımıza etkinlikler seçeneği çıkıyor. Burada 2 adet seçeneğimiz bulunmakta. Bunlar Tüccar Panayırı ve Kademe Şampiyonası. Bunlar bir nevi turnuva, belirli aralıklarla yenileniyor. Tüccar panayırına girince kazandığımız düellolara göre ganimet kazanıyor veya kaybediyoruz. Kademe Şampiyonası'da ise çok daha büyük bir arenada savaşıyoruz ve katılım ücretli. Fakat düello kazandığımızda aldığımız ganimette buna oranla daha çok ve daha önemli. Oyna'ya bastıkdan sonra önce öğretici modu tamamlıyoruz ardından kendi karakterimizi oluşturuyoruz. Ve cenk yapmaya başlıyoruz. Cenk sırasında karşıdan gelen rakibimize oranla en çabuk şekilde hızlanmalı ve tam zamanı gelince mızrağı en çok zarar görebileceği yere vurmalıyız. Her düello sonunda altın ve puan kazanıyoruz ve bunlarla zırh, miğfer, at, mızrak gibi ekipmanlarımızı güçlendirebiliyoruz. Grafikler, sesler gerçekten harika. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteğide var. Boyutu ise 110 MB.









3. Mortar Melon





Angry Birds'den alışık olduğumuz fırlat ve vur mantığı ile oynadığımız Mortar Melon'da, sepetimizdeki karpuzumuzu, engellere ve döner bıçaklara çarpmadan hedefe ulaştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hedefe giderken yol üstündeki meyveleride toplamamız gerekiyor. Böylece bol puan alıp bölümü sorunsuzca geçebiliyoruz. Bir süre bölümü geçemezsek oyun bize ufak ipuçlarıda veriyor. İlk kısım 24 bölümden oluşuyor. İkinci bölüm ise 3 TL karşılığında açılıyor. Yeni bölümler ise yakında bizlere olacak. Tatlı grafikleri ile oyun vakit geçirmek için birebir. Boyutu 5 MB.









4. Start Designer





Windows Phone'da tema desteği bulunmadığı için ana ekrandan bi süre sonra sıkıldığınızda imdadınıza koşan Start Designer'da ana ekranda yer alan karoları farklı efektif şekillerde değiştirebiliyoruz. Programı açtığımızda karşımıza hazır olarak tasarlanmış karolar çıkıyor. Ayrıca Creative'e basarak kendi karomuzu oluşturuyoruz. Karomuzun ön izlemesi en üstte ve dilersek rengi, üstündeki resmi, yazısını veya ikonunu değiştirebiliyoruz. Ayrıca Static, Flip, Cycle olarak 3 farklı efektif harekete destek vermekte. Karomuza ikon yerine galeriden bir fotoğrafda atayabiliyoruz. Tasarımı yaptıkdan sonra karoya tıkladığımızda tam olarak nasıl bir işlem olacağını seçmek için Tile Task kısmına geliyoruz. Burada dilersek karomuza tıkladığımızda bir uygulama açılmasını seçebildiğimiz gibi, bir internet sayfası, bir telefon numarası, bir telefon ayarı da atayabiliyoruz. Tekrar ön izleme yaptıkdan sonra beğenirsek eğer ana sayfaya sabitleyerek dilediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Windows Phone kullananlar için en azından ana ekranı renklendirebilecek bir uygulama. Boyutu ise 14 MB.









5. One Football





Futbol hakkında tüm gelişmeleri, haberleri, maç sonuçlarını, anlık bildirimleri almak için kullanılan en popüler uygulamalardan One Football'da temiz, sadece ve akıcı arayüz dikkatleri çekiyor. Süper Lig'in yanı sıra, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere tüm Uluslararası Şampiyonalar ve Avrupa'daki tüm liglerden haberler sunabiliyor. Ayrıca canlı maçlarda dakika dakika güncellenen program bizlere futbol heyecanını anlık olarak yaşatabiliyor. Favori takımımızı ve liglerimizi seçtiğimiz uygulama genel olarak favori takımımız ve favori liglerimizdeki haberleri bize gösteriyor. Aynı zamanda favori takımımızın gelecek maçlarını ve maç programını görebiliyor, en güzel özelliklerinden biri olarak maçtan 5-15-30 dakika önce bildirim ile haberdar olabiliyoruz. Futbol ile alakalı tüm istatistikler, gelişmeler ve haberler için One Football, gerçekten kullanışlı ve temiz bir uygulama olarak bizlere sunulmuş durumda. Boyutu ise sadece 5 MB.





