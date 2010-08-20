Haftanın en iyi 5 Android oyunu -1

"Haftanın en iyi 5 Android oyunu" adlı video programımızda haftalık olarak Android oyunlarını inceleyeceğiz.
rane555 beyler bu oyunları nerden indiricez ben dha yeniyimde
Barkod okuyuculu telefon gerekiyor sanırım, oyunu indirebilmen için. Ekranda barkod çıkınca, telefona barkodu okutuyorsun. Oyunu indirmeye başlıyor, anladığım kadarıyla.
Bu oyunlar Android işletim sistemi olan telefonlarda çalışan oyunlardır. Android işletim sisteminde market diye bir sistem vardır. Programlar Google'a ait olan bu marketten dağıtılır. Elbette market haricinde dağıtılabilen yazılımlar da vardır. Android telefonlar için üretilmiş olan Barcode Scanner adlı bir program var. Bunun için barkodlu bir telefon diye özel bir telefon yok. Bu program sanırım her Android telefonda çalışabiliyor. Ben Galaxy S'te kullanıyorum. Bu program her türlü barkodları okuyabiliyor. Siz programı açınca telefonun kamerası açılıyor ve bir pencere içierisinde kırmızı bir çizgi oluşuyor. Kırmızı çizgiyi barkod neredeyse (kağıtta, ekranda v.s.) onun üzerine doğru hizalayınca barkodu okuyor. Sonra da okumuş olduğu ilgili programın kare barkod içerisinde saklı bulunan market adresini veya internet adresini siz yazmaya uğraşmadan otomatik olarak arama yaptırıyor. Arama sonucu bulunan programın üzerine tıklayarak ta programı yüklüyorsunuz veya download ediyorsunuz.
Sinekli Oyun Alışkanlik Yapti Bende Başkasinda Yapan Varmi ?