Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Haftanın en iyi 5 Android oyunu -1-

9 yıl
170,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
"Haftanın en iyi 5 Android oyunu" adlı video programımızda haftalık olarak Android oyunlarını inceleyeceğiz.

"Haftanın en iyi 5 Android oyunu" adlı video programımızda haftalık olarak Android oyunlarını inceleyeceğiz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
hocam şimdi barkod okuyucuyu açıyorum okutuyorum mmarket okuyucuda indirdim ama buluyorum da indirirken kapanmaya zorla diyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rane555 9 yıl
beyler bu oyunları nerden indiricez ben dha yeniyimde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THUNDERBIRD 9 yıl
android oyun ne açarmısınız biraz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doppelgangbanger 9 yıl

rane555

beyler bu oyunları nerden indiricez ben dha yeniyimde

Barkod okuyuculu telefon gerekiyor sanırım, oyunu indirebilmen için. Ekranda barkod çıkınca, telefona barkodu okutuyorsun. Oyunu indirmeye başlıyor, anladığım kadarıyla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatin_62 9 yıl

rane555

beyler bu oyunları nerden indiricez ben dha yeniyimde


Bu oyunlar Android işletim sistemi olan telefonlarda çalışan oyunlardır. Android işletim sisteminde market diye bir sistem vardır. Programlar Google'a ait olan bu marketten dağıtılır. Elbette market haricinde dağıtılabilen yazılımlar da vardır. Android telefonlar için üretilmiş olan Barcode Scanner adlı bir program var. Bunun için barkodlu bir telefon diye özel bir telefon yok. Bu program sanırım her Android telefonda çalışabiliyor. Ben Galaxy S'te kullanıyorum. Bu program her türlü barkodları okuyabiliyor. Siz programı açınca telefonun kamerası açılıyor ve bir pencere içierisinde kırmızı bir çizgi oluşuyor. Kırmızı çizgiyi barkod neredeyse (kağıtta, ekranda v.s.) onun üzerine doğru hizalayınca barkodu okuyor. Sonra da okumuş olduğu ilgili programın kare barkod içerisinde saklı bulunan market adresini veya internet adresini siz yazmaya uğraşmadan otomatik olarak arama yaptırıyor. Arama sonucu bulunan programın üzerine tıklayarak ta programı yüklüyorsunuz veya download ediyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chidori 9 yıl
Glaksir güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doppelgangbanger 9 yıl
Ekranda bulunan barkod ne kardeşim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
juu ichi ban tai taichou 9 yıl
buyrun benim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihangir151 9 yıl
güzel olmuş teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brainy 9 yıl
İnceleme İçin Teşekkürler.

Sinekli Oyun Alışkanlik Yapti Bende Başkasinda Yapan Varmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
güzeldi, elinize sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:31
İşte bu rakiplerini üzer "TP-Link Deco M4 incelemesi"
1,7b izlenme · 15 sa. yeni video
03:48
Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü
6,8b izlenme · 2 hf.
05:42
Dünyada benzeri olmayan yerli üretim lazer güdümlü mühimmat Yatağan
4,8b izlenme · 1 gün
12:18
Bu kulaklık sizi dünyadan koparacak "Razer Hammerhead ANC incelemesi"
7,3b izlenme · 4 hf.
10:06
Fiyatına inanmak istemiyorum "Razer Raiju Mobile incelemesi"
6,9b izlenme · 4 gün
15:16
Asus Zenfone 6 elimizde | Bu telefon çok iddialı
9,2b izlenme · 2 gün
02:53
AMD'nin yeni canavarı: Ryzen 9 3950X
7,5b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
15,2b izlenme · 3 hf.
04:29
Milli muharip uçağın birebir modeli ilk defa Paris Air Show'da sergileniyor
15b izlenme · 6 gün
19:18
Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!!
8,4b izlenme · 1 hf.
06:29
AMD Ryzen 3000 APU'lar geliyor | Daha hızlı, daha yetenekli
7,2b izlenme · 3 gün
07:45
Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik
8,2b izlenme · 3 hf.
21:53
2si1 | Netflix, zam yaptı!
4,8b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim