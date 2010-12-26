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Haftanın en iyi 5 Android oyunu -8-

8 yıl
100,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda sizler için seçtiğimi 5 Android oyununu inceledik. Farklı oyun türlerinden 5 oyuna yer verdiğimiz videomuzda birbirinden keyifli oyunlar sizleri bekliyor.

Bu videomuzda sizler için seçtiğimi 5 Android oyununu inceledik. Farklı oyun türlerinden 5 oyuna yer verdiğimiz videomuzda birbirinden keyifli oyunlar sizleri bekliyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
mrb arkadaşlar htc desire telefonum var fakat bu oyunları nasıl indireceğim konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
mcaliskan1905@hotmail.com
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Inalough 8 yıl
teşekkür ederiz sizde olmasanız oyun yüklemeyeceğim heralde :)
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VolkanikYanardağ 8 yıl
Bu oyunlar android 2.1de de oynanabiliyor mu? Ya da belli bir sistem gereksinimi vs var mı?
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AlpTraum 8 yıl
android sistemde konu olarak haftanın en iyi oyunu 8 e kadar gitmişsiniz ama neden ios da bu kadar konu olmuyor
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DH Misafiri 8 yıl
Anlatım için teşekkürler.. Barcodeların video haricinde verilmesi gayet güzel olur...
Dipnot: Rss sayfasında hata alıyorum dolayısı ile güncellemeleri takip edemiyorum...
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DH Misafiri 8 yıl
o barkodları nasıl kullanıcaz peki
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia C6 incelemesi gelecekmi?
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
@Batuist
Tahmin edebiliyorum :)
ilk olarak bütün Android uygulama videolarına
donanimhaber.com/...
burdan ulaşabilirsin.
Ayrı bir bölüm konusu üzerinde DH olarak ortak karar almamız gerekir tek başıma birşey söylemem yanlış olur. Yayınlanan incelemelerin altında kısa bilgi, uygulama/oyun adı ve barkodlara bundan sonraki videolarda yer vericem :)
Olumlu fikirlerin için teşekkürler
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
Teşekkürler. Bu hafta içinde 2010 yılının en iyi Android oyun/uygulamaları ve iOS oyun/uygulamaları ile birlikte olucaz.
Herkese iyi forumlar
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Batuist 8 yıl

LesEnfantsTerribles

Teşekkürler. Bu hafta içinde 2010 yılının en iyi Android oyun/uygulamaları ve iOS oyun/uygulamaları ile birlikte olucaz.

Herkese iyi forumlar

Ben bu incelemelerle ilgili bir şey rica edicem. Şimdi incelediğiniz yada önerdiğiniz de diyebiliriz bu oyunları sadece videoda görebiliyoruz.. video dışında da oyunları sırasıyla listeleyebilirmisiniz? 5 sıra 4.sıra 3.sıra vs hatta hepsinin barkodunuda yanına ekleyebilir misiniz? Mesela bigün ben aklımda kalan bir oyunu aramak için bütün videoları izlemek zorunda kalmıştım.. bunun ne demek olduğunu sanırım anlatmama gerek yok.. Artı bu android ve ios program ve oyunlarla ilgili ayrı bir bölüm açamazmısınız? Tüm incelemeleri daha düzgün düzenli bir yapıda sunan ona göre tasarlanmış bir sayfa gibi?? yada en azından incelenen program ve oyunlara daha rahat ulaşırız ve dediğim gibi barkodları ile ve belkide kısa açıklamaları ile liste liste açıklanabilirse hiç olmazsa geçmiş dönemlere ait uygulamalarada hızlıca ulaşabiliriz. yada hiçbir bölümü izlemeyenler içinde bütün inceleme videolarını tek tek izlemesi gerekmeden ulaşabilecekleri bir platform sunulabilir..!! şimdilik bu kadar kolay gelsin!!
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onurerer 8 yıl
Teşekkürler DonanımHaber. Yeni uygulama ve oyun incelemerinizle bekliyoruz. İyi çalışmalar...
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Batuist 8 yıl
inceleme için teşekkürler..
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