Haftanın en iyi 5 Android oyunu -8

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda sizler için seçtiğimi 5 Android oyununu inceledik. Farklı oyun türlerinden 5 oyuna yer verdiğimiz videomuzda birbirinden keyifli oyunlar sizleri bekliyor.
Bu videomuzda sizler için seçtiğimi 5 Android oyununu inceledik. Farklı oyun türlerinden 5 oyuna yer verdiğimiz videomuzda birbirinden keyifli oyunlar sizleri bekliyor.
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mcaliskan1905@hotmail.com
Dipnot: Rss sayfasında hata alıyorum dolayısı ile güncellemeleri takip edemiyorum...
Tahmin edebiliyorum :)
ilk olarak bütün Android uygulama videolarına
donanimhaber.com/...
burdan ulaşabilirsin.
Ayrı bir bölüm konusu üzerinde DH olarak ortak karar almamız gerekir tek başıma birşey söylemem yanlış olur. Yayınlanan incelemelerin altında kısa bilgi, uygulama/oyun adı ve barkodlara bundan sonraki videolarda yer vericem :)
Olumlu fikirlerin için teşekkürler
Herkese iyi forumlar
Ben bu incelemelerle ilgili bir şey rica edicem. Şimdi incelediğiniz yada önerdiğiniz de diyebiliriz bu oyunları sadece videoda görebiliyoruz.. video dışında da oyunları sırasıyla listeleyebilirmisiniz? 5 sıra 4.sıra 3.sıra vs hatta hepsinin barkodunuda yanına ekleyebilir misiniz? Mesela bigün ben aklımda kalan bir oyunu aramak için bütün videoları izlemek zorunda kalmıştım.. bunun ne demek olduğunu sanırım anlatmama gerek yok.. Artı bu android ve ios program ve oyunlarla ilgili ayrı bir bölüm açamazmısınız? Tüm incelemeleri daha düzgün düzenli bir yapıda sunan ona göre tasarlanmış bir sayfa gibi?? yada en azından incelenen program ve oyunlara daha rahat ulaşırız ve dediğim gibi barkodları ile ve belkide kısa açıklamaları ile liste liste açıklanabilirse hiç olmazsa geçmiş dönemlere ait uygulamalarada hızlıca ulaşabiliriz. yada hiçbir bölümü izlemeyenler içinde bütün inceleme videolarını tek tek izlemesi gerekmeden ulaşabilecekleri bir platform sunulabilir..!! şimdilik bu kadar kolay gelsin!!