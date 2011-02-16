Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları -13

Bu videomuzda Android işletim sistemli telefonlar için hazırlanmış olan oyun ve uygulamaları inceledik.
furkant1 Barkotu nasıl kullanıyoruz açıklar mısınız ?
elimde henheld el terminali var o bile okuyamıyor bazı barkodları...
Osmanlı Tokadı uygulaması hazırlayıp android markete ve slideMe'ye koydum. İnceleyip yorumlarınız dönerseniz memnun olurum.
Saygılarımla,
Hakan Çelik
Her videoda en az bir kere olur bu yorum Marketten "Barcode Scanner" isimli programı kurduktan sonra kamerayı barkoda doğrultmanız yeterli.
@Hyperchondriac, LeeDroid ilk göz ağrım sayılır, root edince ilk onu kurmuştum
Android için hazırladığım oyun ve uygulama incelemeleri bu haftalık karma olarak hazırlandı. İlerleyen haftalarda yine ayrı ayrı olarak oyun ve uygulamaları yer vereceğiz.
İncelemelerimde Android 2.3 işletim sistemi yüklü HTC Desire'ı kullanıyorum.
Samsung i5510 için sizleri fazla bekletmemeye çalışacağız. Sırada Vodafone 945 var :)
Herkese iyi forumlar