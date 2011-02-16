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Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları -13-

8 yıl
205,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Android işletim sistemli telefonlar için hazırlanmış olan oyun ve uygulamaları inceledik.

Bu videomuzda Android işletim sistemli telefonlar için hazırlanmış olan oyun ve uygulamaları inceledik.


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chatin_62 8 yıl en beğenilen
Teşekkürler. Bu hafta buradan bana ekmek çıkmadı.
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DH Misafiri 7 yıl
çok guzel bi uygulama telefonuza barkod tarayıcı ekleyin ve isteğiniz andorit oyunu indirin.d
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DH Misafiri 8 yıl
oyunları ve uygulamaları emek verip tanıtan arkadaşlara teşekkürler. benim eleştirim bu oyunlar ve uygulamalr 10 yıl öncesine mi ait hepsi de berbat. eğer benim telefonumun içindeki oyunlar uzaydan ve gelecekten gelmediyse bilgisayar oyunlarından farkı yok. benim anlamadığım nasıl oluyorda bu oyunlar haftanın en iyi oyunu oluyor. hepside benim çocukluğumun atari oyunlarından bile kötü.
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tlgdn 8 yıl
abi saçını başını taramış zaaa xD
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dreedevil 8 yıl
altta çıkan amd bilmemne reklamı yüzünden akış kontrollerinin kaybolması beni sinir hastası yaptı. tamam para kazanmanız için reklam gerekli anlıyoruz ama artık bir yerde geri almak veya dondurup barkod okumak imkansız hale geliyor. Lütfen ben sinirden kolumu bacağımı kırmadan bi hal içine sokun şu alt reklam uygulamasını.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar bu ıphonedekı gıbı android cıhazların ucretsız oyunları forum sıtesı olur yada blog bıldıgınız sıte varmı
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muzi_ko 8 yıl
barkod okuyucu çok güzel..
elimde henheld el terminali var o bile okuyamıyor bazı barkodları...
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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba,
Osmanlı Tokadı uygulaması hazırlayıp android markete ve slideMe'ye koydum. İnceleyip yorumlarınız dönerseniz memnun olurum.
Saygılarımla,
Hakan Çelik
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DH Misafiri 8 yıl
Vodafone 945 için güzel ve ayrıntılı bir inceleme yapacağınıza inanıyorum. Özellikle ekran kalitesi ve internet deneyimi merak ettiğim konular arasında.
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furkant1 8 yıl
Barkotu nasıl kullanıyoruz açıklar mısınız ?
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Hyperchondriac 8 yıl
benim barkod tarayıcı tanımiadı yine tam net cıkmıyor heralde ondan.
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Bl00dyHell 8 yıl
furkant1
Barkotu nasıl kullanıyoruz açıklar mısınız ?


Her videoda en az bir kere olur bu yorum
Marketten "Barcode Scanner" isimli programı kurduktan sonra kamerayı barkoda doğrultmanız yeterli.

@Hyperchondriac, LeeDroid ilk göz ağrım sayılır, root edince ilk onu kurmuştum
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Python 8 yıl
hadi bakalım 945'i merak ediyorduk sayenizde meragımızı giderecegiz teşekkürler :)
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
Merhaba,
Android için hazırladığım oyun ve uygulama incelemeleri bu haftalık karma olarak hazırlandı. İlerleyen haftalarda yine ayrı ayrı olarak oyun ve uygulamaları yer vereceğiz.
İncelemelerimde Android 2.3 işletim sistemi yüklü HTC Desire'ı kullanıyorum.
Samsung i5510 için sizleri fazla bekletmemeye çalışacağız. Sırada Vodafone 945 var :)
Herkese iyi forumlar
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