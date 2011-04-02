Haftanın en iyi Android oyunları -12

Bu videomuzda Android işletim sistemi için hazırlanan 5 yeni oyuna yer verdik. Birbirinden farklı türlere hitap eden, Geared, Swam Defence, Air Attack HD, Ghost Wars, Doodle Bowling oyunlarıyla karşınızdayız.
Doodle Bowling
Farklı görselleri ve keyifli oynanışıyla Doodle Bowling listemizdeki oyunlardan biri oldu.
Swamp Defense
Tower Defence oyunlarına ilgil duyan herkesin denemesi gereken oyunlardan biri Swamp Defense, farklı karakterleriyle dikkat çekiyor.
Geared
iOS işletim sistemi için hazırlanan popüler oyunlardan biri olan Geared, artık Android işletim sistemli cihazlarda da oynanabilecek.
Ghost Wars
Kötü hayaletlerin bir köyü işgal etmeye çalıştığı oyunda, mana gücümüzle ürettiğimiz askerlerimizi kullanarak savunma yapıyoruz.
Air Attack HD Part 1
Sahip olduğu grafikleri, sesleri ve oynanışıyla dikkat çeken Air Attack HD, arcade ve shooter severlerin beğenisini kazanacak.
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v945 baslıgında ben android oyunları Ve uygulamalaeı paylaştım. Yakın zamanda yıne ekleme yapacagım.
neyseki arama sonucu bulunabiliyor oyunlar
market kapalı kullanıcılara tavsiyem oyunun sonuna .apk yazıp google'da aratsınlar bulurlar. hepsini buldum ama android market açılmalı yaw :S
kaçak indirmeniz lazım yada başkası paylaşması gerek:)) barkod ANDROİD MARKET e gider ve cihaz TR da android market e kapalı ise İNDİREMEZSİNİZ :))
net te ve android forumlarda araştırma yada indiren birisi burada paylaşacak....
video süresi ve oyunlar için ayrılan süre oyun hakkında bilgi sahibi olmak içinde gayet yeterli ve sıkmıyor izleyiciyi.
Bu format çok daha güzel.. şimdi oldu bence, DH'a daha yakışır bir tanıtım oldu.. Şimdi izlerim tüm videoları beğendiğimide video akışını bozmadan tümünü izledikten sonra altındaki barkoddan indiririm.
Bu sefer oldu Kaan eline sağlık.. Bu şekilde devamını bekleriz ;)
@crowland 2. ele ben pek güvenmiyorum(güvenemiyorum). Galaxy S'e 850TL 2. ele vericeğine yurt dışından benim gibi imkanın varsa 800-900TL'e sıfırını alabilirsin. Desire güzel telefon. 550TL'e satan ya ihtiyacı vardır acele satması gereklidir yada telefonda çizik vs. sorun vardır. Yoksa o fiyata kolay kolay satmazlar bence.
cok tesekurler fırarıst ama desire de galaxyde guvenılır ve temız olsa ve verdıgıgım fuaytlar olsa hangısı olmalı tabı yurt dısı ımkanım yok arkadaslarda ne zaman cıkar gelır bellı deıl saygılar