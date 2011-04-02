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Haftanın en iyi Android oyunları -12-

8 yıl
82,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Android işletim sistemi için hazırlanan 5 yeni oyuna yer verdik. Birbirinden farklı türlere hitap eden, Geared, Swam Defence, Air Attack HD, Ghost Wars, Doodle Bowling oyunlarıyla karşın

Bu videomuzda Android işletim sistemi için hazırlanan 5 yeni oyuna yer verdik. Birbirinden farklı türlere hitap eden, Geared, Swam Defence, Air Attack HD, Ghost Wars, Doodle Bowling oyunlarıyla karşınızdayız.

Doodle Bowling

Farklı görselleri ve keyifli oynanışıyla Doodle Bowling listemizdeki oyunlardan biri oldu.

Haftanın en iyi Android oyunları -12-
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Swamp Defense

Tower Defence oyunlarına ilgil duyan herkesin denemesi gereken oyunlardan biri Swamp Defense, farklı karakterleriyle dikkat çekiyor.

Haftanın en iyi Android oyunları -12-
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Geared

iOS işletim sistemi için hazırlanan popüler oyunlardan biri olan Geared, artık Android işletim sistemli cihazlarda da oynanabilecek.

Haftanın en iyi Android oyunları -12-
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Ghost Wars

Kötü hayaletlerin bir köyü işgal etmeye çalıştığı oyunda, mana gücümüzle ürettiğimiz askerlerimizi kullanarak savunma yapıyoruz.

Haftanın en iyi Android oyunları -12-
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Air Attack HD Part 1

Sahip olduğu grafikleri, sesleri ve oynanışıyla dikkat çeken Air Attack HD, arcade ve shooter severlerin beğenisini kazanacak.

Haftanın en iyi Android oyunları -12-
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bashkentlee 8 yıl
arkadaşlar bu barkodu nasıl okutuyoruz bunun programı hangisi
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Bukalemun 8 yıl
Enes7895

v945 baslıgında ben android oyunları Ve uygulamalaeı paylaştım. Yakın zamanda yıne ekleme yapacagım.
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DH Misafiri 8 yıl
Samsung galaxy mini ne zaman açılıcak marketi yaw nedir bu çektiğimiz.
neyseki arama sonucu bulunabiliyor oyunlar
market kapalı kullanıcılara tavsiyem oyunun sonuna .apk yazıp google'da aratsınlar bulurlar. hepsini buldum ama android market açılmalı yaw :S
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DH Misafiri 8 yıl
Keşke symbian için de haftanın en iyi oyunu yapsanız. Geared'ı symbian'da bitirdim gerçekten çok güzel oyun onun dışında diğerleri 5 para etmez.
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DaLGacI 8 yıl
Peki teşekkür ederim?Bu oyunları paylaşan var mı acaba?Varsa söyler misiniz?
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DaLGacI 8 yıl
bunları nerden indireceğiz acaba?
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Bukalemun 8 yıl

enes7895

bunları nerden indireceğiz acaba?



kaçak indirmeniz lazım yada başkası paylaşması gerek:)) barkod ANDROİD MARKET e gider ve cihaz TR da android market e kapalı ise İNDİREMEZSİNİZ :))

net te ve android forumlarda araştırma yada indiren birisi burada paylaşacak....
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Batuist 8 yıl
işte bu! videoyu aralıksız izledikten sonra istediğim oyuna altındaki barkodtan erişebilirim.

video süresi ve oyunlar için ayrılan süre oyun hakkında bilgi sahibi olmak içinde gayet yeterli ve sıkmıyor izleyiciyi.

Bu format çok daha güzel.. şimdi oldu bence, DH'a daha yakışır bir tanıtım oldu.. Şimdi izlerim tüm videoları beğendiğimide video akışını bozmadan tümünü izledikten sonra altındaki barkoddan indiririm.

Bu sefer oldu Kaan eline sağlık.. Bu şekilde devamını bekleriz ;)
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chatin_62 8 yıl
Geared'i sanırım deneyebilirim.
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kuu1x 8 yıl
Tower Defense tutkunu olarak Swamp Defense'i çok sevdim, teşekkürler.
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Firaristt 8 yıl
Video için teşekkürler. Ghost Wars'ı ve Geard'ı ilk fırsatta idirmeyi düşünüyorum :D
@crowland 2. ele ben pek güvenmiyorum(güvenemiyorum). Galaxy S'e 850TL 2. ele vericeğine yurt dışından benim gibi imkanın varsa 800-900TL'e sıfırını alabilirsin. Desire güzel telefon. 550TL'e satan ya ihtiyacı vardır acele satması gereklidir yada telefonda çizik vs. sorun vardır. Yoksa o fiyata kolay kolay satmazlar bence.
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crowland 8 yıl

Firaristt

Video için teşekkürler. Ghost Wars'ı ve Geard'ı ilk fırsatta idirmeyi düşünüyorum :D

@crowland 2. ele ben pek güvenmiyorum(güvenemiyorum). Galaxy S'e 850TL 2. ele vericeğine yurt dışından benim gibi imkanın varsa 800-900TL'e sıfırını alabilirsin. Desire güzel telefon. 550TL'e satan ya ihtiyacı vardır acele satması gereklidir yada telefonda çizik vs. sorun vardır. Yoksa o fiyata kolay kolay satmazlar bence.

cok tesekurler fırarıst ama desire de galaxyde guvenılır ve temız olsa ve verdıgıgım fuaytlar olsa hangısı olmalı tabı yurt dısı ımkanım yok arkadaslarda ne zaman cıkar gelır bellı deıl saygılar
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crowland 8 yıl
bunlar tabı ıkıncı el fıyatları htc desıre 550 tl galaxy s i9000 850 tl saygılar
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