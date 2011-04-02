Haftanın en iyi Android oyunları -12

Bu videomuzda Android işletim sistemi için hazırlanan 5 yeni oyuna yer verdik. Birbirinden farklı türlere hitap eden, Geared, Swam Defence, Air Attack HD, Ghost Wars, Doodle Bowling oyunlarıyla karşın

Bu videomuzda Android işletim sistemi için hazırlanan 5 yeni oyuna yer verdik. Birbirinden farklı türlere hitap eden, Geared, Swam Defence, Air Attack HD, Ghost Wars, Doodle Bowling oyunlarıyla karşınızdayız.

Doodle Bowling

Farklı görselleri ve keyifli oynanışıyla Doodle Bowling listemizdeki oyunlardan biri oldu.

Swamp Defense

Tower Defence oyunlarına ilgil duyan herkesin denemesi gereken oyunlardan biri Swamp Defense, farklı karakterleriyle dikkat çekiyor.

Geared

iOS işletim sistemi için hazırlanan popüler oyunlardan biri olan Geared, artık Android işletim sistemli cihazlarda da oynanabilecek.

Ghost Wars

Kötü hayaletlerin bir köyü işgal etmeye çalıştığı oyunda, mana gücümüzle ürettiğimiz askerlerimizi kullanarak savunma yapıyoruz.

Air Attack HD Part 1

Sahip olduğu grafikleri, sesleri ve oynanışıyla dikkat çeken Air Attack HD, arcade ve shooter severlerin beğenisini kazanacak.