Haftanın en iyi Android oyunları -13

Haftanın en iyi Android oyunları adlı programımızın bu bölümde sizler için 5 farklı oyun türüne hitap eden yeni oyunlara yer verdik. Koşmanızı, uçmanızı, zıplamanızı ve hatta inmenizi gerektiren 5 ye

Haftanın en iyi Android oyunları adlı programımızın bu bölümde sizler için 5 farklı oyun türüne hitap eden yeni oyunlara yer verdik. Koşmanızı, uçmanızı, zıplamanızı ve hatta inmenizi gerektiren 5 yeni oyun bu videoda.

Slave Runner

Zindandan kaçmış bir savaşçının askerlere yakalanmaması bizim ellerimizde.

SkyFrontier

Uzayın derinliklerinde 3D modellenmiş haritalarda yolculuk bizleri bekliyor.

Skydiver Drop Zone

Sevimli grafikleriyle dikkat çeken Skydiver Drop Zone'da paraşütçü karakterimizi hedefe sağlam ve isabetli bir şekilde indirmeye çalışıyoruz

Pacific Airwar

Retro Arcade oyuncuların ilgisini çekecek olan Pacific Airwar listemizde yer alan bir diğer başarılı yapım.

I Must Run

Son 24 saati olan bir adamın yapması gereken tek şey koşmak. Bizim yapmamız gerekense kahranımızı binaların tepesinde yere çakılmadan hedefine ulaştırmak.