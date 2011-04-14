Haftanın en iyi Android oyunları -13

Haftanın en iyi Android oyunları adlı programımızın bu bölümde sizler için 5 farklı oyun türüne hitap eden yeni oyunlara yer verdik. Koşmanızı, uçmanızı, zıplamanızı ve hatta inmenizi gerektiren 5 yeni oyun bu videoda.
Slave Runner
Zindandan kaçmış bir savaşçının askerlere yakalanmaması bizim ellerimizde.
SkyFrontier
Uzayın derinliklerinde 3D modellenmiş haritalarda yolculuk bizleri bekliyor.
Skydiver Drop Zone
Sevimli grafikleriyle dikkat çeken Skydiver Drop Zone'da paraşütçü karakterimizi hedefe sağlam ve isabetli bir şekilde indirmeye çalışıyoruz
Pacific Airwar
Retro Arcade oyuncuların ilgisini çekecek olan Pacific Airwar listemizde yer alan bir diğer başarılı yapım.
I Must Run
Son 24 saati olan bir adamın yapması gereken tek şey koşmak. Bizim yapmamız gerekense kahranımızı binaların tepesinde yere çakılmadan hedefine ulaştırmak.
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Şimdiden teşekkürler
Xperia x10 kullaniyorum market enabler yuklu gayet rahar calisiyor.
02.05.2011 Tarihli Samsun Türkiyeni Android MArket hakkındaki cevabı :
Android Market'in Türkiye'de erişime kapalı olması sorunu çok yakın zamanda aşılmıştır. Bununla ilgili Google ve ...Türkiye Cumhuriyeti kurumları arasındaki anlaşmazlıklar giderilmiştir. Yakın zamanda Samsung Andorid'li cihazlar için gücellemeler KIES üzerinden indirilebilecektir.
en iyiler böyleyse en kötüler nasıl acaba.
bide Android market yeni yeni açılıyor, telefon sahiplerinin çoğu oyunları zaten yükleyemeyecek, yükleyenler ise yasadışı iş yapıyorlar, devletten vergi kaçırıyorlar.
Bu Android beni biraz daha İOS dan Android e çekiyor
Oyunlar İos a Dönmeye başlamış İnş daha iyi olur
zaten Adnroid Telefonlar Artmaya başlar inş. yazılımcılar daha iyi oyunlar çıkarır
bunun bilinciyler Android Telefon alabilirim
Tşk.
Bu ne demek ? Sakın google giriş yapmadınız falan demeyin burada terlik fırlatırım kafanıza
Bunun tek suçluusu var ise oda android martketin sahibi google'dur
Sonradan utanacağınız şeyler yazmasanız çok iyi olurdu ama maalesef yine yazmışsınız. Bence artık bu konularda pek ahkam kesmeyin (bold olarak yazmanız yüzünden ahkam kelimesini kullandım). İşin ucunda cidden bir rezil olma durumu sözkonusu.
Siz çok gerilerde kalmışsınız. Google ile Türkiye anlaşalı aylar oluyor. Sanırım başka yerlerde yaşayan bu durumda siz oluyorsunuz.