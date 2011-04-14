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Haftanın en iyi Android oyunları -13-

8 yıl
77,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi Android oyunları adlı programımızın bu bölümde sizler için 5 farklı oyun türüne hitap eden yeni oyunlara yer verdik. Koşmanızı, uçmanızı, zıplamanızı ve hatta inmenizi gerektiren 5 ye

Haftanın en iyi Android oyunları adlı programımızın bu bölümde sizler için 5 farklı oyun türüne hitap eden yeni oyunlara yer verdik. Koşmanızı, uçmanızı, zıplamanızı ve hatta inmenizi gerektiren 5 yeni oyun bu videoda.

Slave Runner

Zindandan kaçmış bir savaşçının askerlere yakalanmaması bizim ellerimizde.

Haftanın en iyi Android oyunları -13-
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SkyFrontier

Uzayın derinliklerinde 3D modellenmiş haritalarda yolculuk bizleri bekliyor.

Haftanın en iyi Android oyunları -13-
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Skydiver Drop Zone

Sevimli grafikleriyle dikkat çeken Skydiver Drop Zone'da paraşütçü karakterimizi hedefe sağlam ve isabetli bir şekilde indirmeye çalışıyoruz

Pacific Airwar

Retro Arcade oyuncuların ilgisini çekecek olan Pacific Airwar listemizde yer alan bir diğer başarılı yapım.

Haftanın en iyi Android oyunları -13-
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I Must Run

Son 24 saati olan bir adamın yapması gereken tek şey koşmak. Bizim yapmamız gerekense kahranımızı binaların tepesinde yere çakılmadan hedefine ulaştırmak.

Haftanın en iyi Android oyunları -13-
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3 Avatar Avatar Avatar
tisikirlir sipirmin 5 yıl
akiraH
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar İndirme nasıl gerçekleşiyor.Kodları nerde açıyoruz.
Şimdiden teşekkürler
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ibrahim006 8 yıl

Xperia x10 kullaniyorum market enabler yuklu gayet rahar calisiyor.
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BehramX 8 yıl
İyi oku iyi öğrenin bay çok bilmişler.

02.05.2011 Tarihli Samsun Türkiyeni Android MArket hakkındaki cevabı :

Android Market'in Türkiye'de erişime kapalı olması sorunu çok yakın zamanda aşılmıştır. Bununla ilgili Google ve ...Türkiye Cumhuriyeti kurumları arasındaki anlaşmazlıklar giderilmiştir. Yakın zamanda Samsung Andorid'li cihazlar için gücellemeler KIES üzerinden indirilebilecektir.




aboxzux ;
"arkadaşım peki market niye Türkçe diye de mi aklına gelmedi?"




chatin_62
"
Tamam arkadaşım. Sen böyle sanmaya devam et. Türkiye'de market yok. Çalışmıyor. Kafama terlik yemeye niyetim yok.

Ama belki kulağınızda kalır. Siz de bana söylermisiniz: Telefonunuzda bir kere markete girip kendinizi yani telefonunuzu tanıtmazsanız, Google nereden bilsin sizde android telefon olduğunu? Onların müneccim falan olduğunu mu sanıyorsunuz? Yani hala bu ısrarınıza karşı hayretler içerisindeyim.

Bu arada sakın bana bende market yok demeyin ben de terlik fırlatırım. "
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DH Misafiri 8 yıl
Oyunları beğenmedim,
en iyiler böyleyse en kötüler nasıl acaba.
bide Android market yeni yeni açılıyor, telefon sahiplerinin çoğu oyunları zaten yükleyemeyecek, yükleyenler ise yasadışı iş yapıyorlar, devletten vergi kaçırıyorlar.
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DH Misafiri 8 yıl
gençler samsung'a indiremiyor/oynayamıyor muyuz yani bunları?
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DH Misafiri 8 yıl
android market açıldı arkadaşlar telefonlara gelen güncelleme ile market yüklemesi yapılıyo bilmeden konuşmayın
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DH Misafiri 8 yıl
Güzel Paylaşım Kaan abi
Bu Android beni biraz daha İOS dan Android e çekiyor
Oyunlar İos a Dönmeye başlamış İnş daha iyi olur
zaten Adnroid Telefonlar Artmaya başlar inş. yazılımcılar daha iyi oyunlar çıkarır
bunun bilinciyler Android Telefon alabilirim
Tşk.
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DH Misafiri 8 yıl
garantili samsung galaxy s'im var android market yüklü geldi hem de orjinal romlu yani turkcell romlu da değil sen çok geride kalmışsın arkadaşım :D
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BehramX 8 yıl
Bana o zaman bunu açıklayın?
Bu ne demek ? Sakın google giriş yapmadınız falan demeyin burada terlik fırlatırım kafanıza


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BehramX 8 yıl
Sen ne saçmalıyorsun bilip bilmeden ne yazıyorsun Türkiyede google vergi vermediği için türk hükümeti google android market hizmetini kapattı bazıları telefonlarına garanti dışı kalma uğruna Root ayarlarını değiştiriyor sen nerede yaşıyorsun?
Bunun tek suçluusu var ise oda android martketin sahibi google'dur



mucan63


BehramX

iyide hemşerim andoridmarket Türkiye'de çalışmıyor dalgamı geçiyorsunuz bizimle?


çalışmıyormu :)
Android hakkında çok fazla bilgi eksiğiniz var , bilmeden site yazarlarına böle hitap etmek hiç hoş değil
özür dileyin bence

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chatin_62 8 yıl
BehramX

Sen ne saçmalıyorsun bilip bilmeden ne yazıyorsun Türkiyede google vergi vermediği için türk hükümeti google android market hizmetini kapattı bazıları telefonlarına garanti dışı kalma uğruna Root ayarlarını değiştiriyor sen nerede yaşıyorsun?
Bunun tek suçluusu var ise oda android martketin sahibi google'dur



mucan63


BehramX

iyide hemşerim andoridmarket Türkiye'de çalışmıyor dalgamı geçiyorsunuz bizimle?


çalışmıyormu :)
Android hakkında çok fazla bilgi eksiğiniz var , bilmeden site yazarlarına böle hitap etmek hiç hoş değil
özür dileyin bence




Sonradan utanacağınız şeyler yazmasanız çok iyi olurdu ama maalesef yine yazmışsınız. Bence artık bu konularda pek ahkam kesmeyin (bold olarak yazmanız yüzünden ahkam kelimesini kullandım). İşin ucunda cidden bir rezil olma durumu sözkonusu.

Siz çok gerilerde kalmışsınız. Google ile Türkiye anlaşalı aylar oluyor. Sanırım başka yerlerde yaşayan bu durumda siz oluyorsunuz.
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Batuist 8 yıl
eline sağlık çok güzel bir sunum olmuş yine devamını bekleriz..
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