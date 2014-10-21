Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Haftanın en iyi Android oyunları 21 Ekim 2014

5 yıl
23,8b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz oyun tavsiyelerine yer verdiğimiz programımızın bu bölümünde Android oyunlarına yer veriyoruz. Herkese iyi seyirler
Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz oyun tavsiyelerine yer verdiğimiz programımızın bu bölümünde Android oyunlarına yer veriyoruz. Herkese iyi seyirler

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 5 yıl
Drone Shadow Strike
FullBlast
Shadow Hunter+
CounterSpy
4 güzel oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rivox 5 yıl
Oyunlar çok iyi teşekkürler tavsiye için :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BitliKene 5 yıl
Counterspy güzel oyun.PS4 de oynamıştım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufukfb 5 yıl

Drone Shadow Strike 2. bölüm yani bu RPG li adamdan kaçıldığı training bölümünü geçemiyorum yardımcı olur musunuz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TrMhMt 5 yıl
Drone shadow strike oyunu hos deneyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feerrroooo 5 yıl
Reklam görmek istemeyenler AdBlock kullansın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carbon Dioxide 5 yıl
google chrome dan ad block u kurun reklam göstermez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhanacars 5 yıl
bu hafta tanıttığınız oyunların hepside tırt.. hiçbirini beğenmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diplomalıamele 5 yıl
Allah tan berbat ttnet kullanıcısıyım, reklam açılmadan takılma basladığı için sesi kısmak için vaktim oldu, şanslı mıyım değil miyim bende anlamadım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 5 yıl
flash player kurmayın hiç bir reklam gelmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 5 yıl
Bu hafta bize oyun çıkmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurkontel 5 yıl
Mesut Çevik'in tavsiyesi ile bir ekran kartı almıştım. O zamandan beri donanımhaber'i severek takip ediyordum... Taakiii şu gece yarısı yeri göğü inleten reklamlar çıkana kadar.
Bize böyle güzel bilgiler, incelemeler ve haberleri veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz ancak şu sayesinde para kazandığınız insanların isteklerini ve düşüncelerine biraz değer verseniz... Çok mu şey istiyoruz?
Şu sitede, sabahın 4'ünde işten gelen, yeni bir video görüp izlemek isteyen insanların, küfrünü yemek çok mu güzel birşey?
Kısacası bu siteyi takip etmek isteyen ancak bu tarz saçma sapan olaylar yüzünden hevesi kırılan bir insan olarak sizden birşey rica ediyorum; şu masum, siteye girerek sizlere para kazandıran insanları biraz "DİNLEYİN" biraz "MUTLU" edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:28
Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey
2,5b izlenme · 5 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
9b izlenme · 3 hf.
05:19
Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası
1,9b izlenme · 16 sa. yeni video
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,8b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,9b izlenme · 3 hf.
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
2,4b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,9b izlenme · 2 hf.
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
2,6b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
15b izlenme · 3 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
12b izlenme · 5 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,8b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim