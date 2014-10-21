Haftanın en iyi Android oyunları 21 Ekim 2014

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz oyun tavsiyelerine yer verdiğimiz programımızın bu bölümünde Android oyunlarına yer veriyoruz. Herkese iyi seyirler
Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz oyun tavsiyelerine yer verdiğimiz programımızın bu bölümünde Android oyunlarına yer veriyoruz. Herkese iyi seyirler
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FullBlast
Shadow Hunter+
CounterSpy
4 güzel oyun
Drone Shadow Strike 2. bölüm yani bu RPG li adamdan kaçıldığı training bölümünü geçemiyorum yardımcı olur musunuz ?
Bize böyle güzel bilgiler, incelemeler ve haberleri veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz ancak şu sayesinde para kazandığınız insanların isteklerini ve düşüncelerine biraz değer verseniz... Çok mu şey istiyoruz?
Şu sitede, sabahın 4'ünde işten gelen, yeni bir video görüp izlemek isteyen insanların, küfrünü yemek çok mu güzel birşey?
Kısacası bu siteyi takip etmek isteyen ancak bu tarz saçma sapan olaylar yüzünden hevesi kırılan bir insan olarak sizden birşey rica ediyorum; şu masum, siteye girerek sizlere para kazandıran insanları biraz "DİNLEYİN" biraz "MUTLU" edin.