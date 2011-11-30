Haftanın en iyi Android oyunları -25

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Güzel inceleme devamını bekliyoruz her hafta inş :)
|shadow gun sağlam neredeyse hepsini indirdim teşekkürler..
|galaxy gio 2.2.3 sürümlü tel . var ... ned for speed shıft veya aspahlt 6 nasıl yükleye bilirim
|Başarılarınızın devamını dilerim...Teşekkürler.
|oyunun adi + apk yazip google amca da aratin ve ucretsiz indirin
|Güzel inceleme olmuş.
|aynı sorun bendede vardı pc için, flash günceleştirdiğimde şimdilik sorun gitti
|defender hariç hepsini beğendim...
|Defender'ı hiç tavsiye etmem gecemi gündüzümü yedi:-(
Level 560 olmuşum.Saplantı gibi bişey:D
|Bu eksiler ne için anlamadım? Güzel inceleme olmuş dedik küfürmü ettik ki. Güzel diyen herkesde + bizde eksi ya bu işin bile suyu çıktı çoluk çoçuğu almamak lazım foruma (kişisel meselelerinizi başka yerlere aksettirmeyin)
|Bu eksiler ne için anlamadım? Güzel inceleme olmuş dedik küfürmü ettik ki
Youtube kanalı açmazlar, çünkü o zaman videonun başındaki reklamı kimse göremez, sayfadaki flash reklamları saymıyorum bile.
Umarım bir gün yanılırım çok isterim ama uzun zamandır da bu konuda yanılmıyorum.