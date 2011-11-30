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Haftanın en iyi Android oyunları -25-

8 yıl
125,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bir süredir ara vermiş olduğumuz Haftanın en iyi Android oyunları programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video incelemelerimize bu bölümden itibaren Nvidia Tegra 2 işlemcili Samsung Galaxy R ile devam edeceğiz. Birbirinden eğlenceli oyunlarla herkese iyi eğlenceler.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Silent Guardian 8 yıl en beğenilen
Oyunlar güzel ama,her "haftanın oyunları" videosunun başında "ara verdiğimiz" lafını duymaktan bıktım.
1 Yanıt Yanıtla +34
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draconist 8 yıl
ikista

Video oynatıcınız opera ile sürekli sorun çıkartıyor, opera mobil'de de öyle. Bir youtube kanalı açmayı hala düşünmüyormusunuz? RSS ve twitter kullanmaya da geç başlamıştınız.



Youtube kanalı açmazlar, çünkü o zaman videonun başındaki reklamı kimse göremez, sayfadaki flash reklamları saymıyorum bile.

Umarım bir gün yanılırım çok isterim ama uzun zamandır da bu konuda yanılmıyorum.
ikistaVideo oynatıcınız opera ile sürekli sorun çıkartıyor, opera mobil'de de öyle. Bir youtube kanalı açmayı hala düşünmüyormusunuz? R...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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qkmb 7 yıl
Güzel inceleme devamını bekliyoruz her hafta inş :)
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mami_24 7 yıl
shadow gun sağlam neredeyse hepsini indirdim teşekkürler..
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DH Misafiri 7 yıl
galaxy gio 2.2.3 sürümlü tel . var ... ned for speed shıft veya aspahlt 6 nasıl yükleye bilirim
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BeyZade111 7 yıl
Başarılarınızın devamını dilerim...Teşekkürler.
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gfbekir 7 yıl
oyunun adi + apk yazip google amca da aratin ve ucretsiz indirin
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zatimuhterem 7 yıl
Güzel inceleme olmuş.
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unix64 7 yıl
Zevkli oyunlar :))
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Guest-004871CB5 7 yıl
aynı sorun bendede vardı pc için, flash günceleştirdiğimde şimdilik sorun gitti
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Dark Shade 7 yıl
defender hariç hepsini beğendim...
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Megavolt 8 yıl
Defender'ı hiç tavsiye etmem gecemi gündüzümü yedi:-(
Level 560 olmuşum.Saplantı gibi bişey:D
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Miyamoto Musashi 8 yıl
Bu eksiler ne için anlamadım? Güzel inceleme olmuş dedik küfürmü ettik ki. Güzel diyen herkesde + bizde eksi ya bu işin bile suyu çıktı çoluk çoçuğu almamak lazım foruma (kişisel meselelerinizi başka yerlere aksettirmeyin)
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Miyamoto Musashi 8 yıl
Bu eksiler ne için anlamadım? Güzel inceleme olmuş dedik küfürmü ettik ki
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