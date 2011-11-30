Haftanın en iyi Android oyunları -25

Bir süredir ara vermiş olduğumuz Haftanın en iyi Android oyunları programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video incelemelerimize bu bölümden itibaren Nvidia Tegra 2 işlemcili Samsung Galaxy R ile devam edeceğiz. Birbirinden eğlenceli oyunlarla herkese iyi eğlenceler.

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