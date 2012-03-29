Haftanın en iyi iOS oyunları -19

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
iOS platformu için hazırlanan oyunları tanıttığımız programımızın bu bölümünde sizleri birbirinden farklı 5 yeni oyun bekliyor. Angry Birds Space ile uzaya çıkarken,Pizza vs Skeletons ile iskeletlere savaş açıyoruz. Bir diğer yandan Flight Control Rocket ile uzay araçlarını güvenli bir şekilde pistlerine indirmek için uğraşıyoruz.
Paylaş Tweetle
he tabi nasa ya sormak lazım yer bir tek onları çekiyor.
oyun firmaları sadece pazarlama amaçlı öyle birlikte görünürler yoksa ne işleri olur oyun geliştirme ile nasanın.
rovio nun kadrolu astronotu mu var zannediyorsunuz siz.
Sadece iOS oyunları olarak başlık atma sebebiniz nedir ? Aynıları zaten artık android platformundada var.En azından 5 oyundan 4'ü vardır.Olmayan oyunun yerinede farklı bir android oyunu eklerseniz daha iyi olur.(Bu dediğim olay ''haftanın en iyi Android oyunları'' başlıklarındada geçerli.)
Ayrıca neden artık ''Haftanın en iyi Andorid/iOS programları'' videolarıda göremiyoruz ?
Teşekkürler.