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Haftanın en iyi iOS oyunları -19-

7 yıl
61,4b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iOS platformu için hazırlanan oyunları tanıttığımız programımızın bu bölümünde sizleri birbirinden farklı 5 yeni oyun bekliyor. Angry Birds Space ile uzaya çıkarken,Pizza vs Skeletons ile iskeletlere savaş açıyoruz. Bir diğer yandan Flight Control Rocket ile uzay araçlarını güvenli bir şekilde pistlerine indirmek için uğraşıyoruz.

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1 Avatar
NoeqmBurton 6 yıl
nerede Rio'nun tadı..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MERCURY2000 7 yıl
Angry Birds Space gerçekten çok keyifli bir oyun olmuş, diger Angry Birds oyunlariyla arada dağlar kadar fark va. rPizza vs Skeletons için bir deneyim dedim ama hiç eğlenmedim bir süre sonra sıkmaya başladı, dayanamadım sildim.
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Eric Theodore Cartman. 7 yıl
aaah 5.1 untethered ah
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aziz77 7 yıl
ilk oyun güzel.
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OZYMANDIAS 7 yıl
Angry Birds Space'i sevemedim nedense.. nerede Rio'nun tadı..
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teramit 7 yıl
armanatilgan
Angry birds space gercekten cok iyi. hele hele mikroyercekimi. sanirim nasayla ortak yapmislar

he tabi nasa ya sormak lazım yer bir tek onları çekiyor.
oyun firmaları sadece pazarlama amaçlı öyle birlikte görünürler yoksa ne işleri olur oyun geliştirme ile nasanın.
rovio nun kadrolu astronotu mu var zannediyorsunuz siz.
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Downer1040 7 yıl
Prince of Persia Epic
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pproject 7 yıl
Prence os Persia disketli zamana geri dönüş :)
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.:. 7 yıl
1. oyun tam illuminati oyunu haaa
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fb.1907 7 yıl
2. oyunu ataride azmı oynadık bee :'((
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istanbulsm 7 yıl
Bunu sorma gereği hissetim nedense...
Sadece iOS oyunları olarak başlık atma sebebiniz nedir ? Aynıları zaten artık android platformundada var.En azından 5 oyundan 4'ü vardır.Olmayan oyunun yerinede farklı bir android oyunu eklerseniz daha iyi olur.(Bu dediğim olay ''haftanın en iyi Android oyunları'' başlıklarındada geçerli.)

Ayrıca neden artık ''Haftanın en iyi Andorid/iOS programları'' videolarıda göremiyoruz ?

Teşekkürler.
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Furkán 7 yıl
Monsters Ate My Condo ve Pizza vs. Skeletons oyunları oldukça güzel görünüyor. Diğer oyunları daha önceden indirip oynamıştım. İnceleme için teşekkürler.
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savinelli 7 yıl
bu incelemelerin yanında oyunları indirebileceğimiz mağaza linklerini de görsek ne kadar süper olurdu..
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