Haftanın en iyi iOS oyunları -19

iOS platformu için hazırlanan oyunları tanıttığımız programımızın bu bölümünde sizleri birbirinden farklı 5 yeni oyun bekliyor. Angry Birds Space ile uzaya çıkarken,Pizza vs Skeletons ile iskeletlere savaş açıyoruz. Bir diğer yandan Flight Control Rocket ile uzay araçlarını güvenli bir şekilde pistlerine indirmek için uğraşıyoruz.

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