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Haftanın en iyi iOS oyunları -4-

8 yıl
74,2b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda sizler için haftanın en dikkat çekici 5 iOS oyununu inceledik. Birbirinden farklı zevklere hitap eden 5 güzel oyun sizleri bekliyor.

Bu videomuzda sizler için haftanın en dikkat çekici 5 iOS oyununu inceledik. Birbirinden farklı zevklere hitap eden 5 güzel oyun sizleri bekliyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnLiNe MaNaGeR 8 yıl
Ne kadar zevksiz bir seçim olmuş
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KorayKorkmaz 8 yıl
air-fire rescue iyi gibi bi denemek lazım
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Klack 8 yıl
Dead space burda yoksa bu video reklam için yapılmıştır bence..
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asasins_creed 8 yıl
fakat dead space in burda yer almaması?
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IBRAHIMOVIC' 8 yıl
Run Like Hell güzele benziyor, denemek lazım.
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ten_don 8 yıl
Mega jump var sarıyor!
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dreampowder 8 yıl
çok güzel oyunlar. tam sevdiğim tarzdalar teşekkürler
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conick 8 yıl
:)
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GooodJob 8 yıl

conick

:)

Amacın nedir?

Şu futbol oyununu çok beğendim. Hemen indiriyorum. Teşekkürler.
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sadtneverdie 8 yıl
Burası iyice inci sözlüğe döndü. seviye yerlerde...
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nassair 8 yıl
asdasddfsdf:D:D
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Mustang__TR 8 yıl
Videoda hata var , açılmıyor..
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Chidori 8 yıl
Guzel bir liste.
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Ju1i@~ 8 yıl
'Run Like Hell' bir nevi 'Mirror's Edge' gibi ama o daha kaliteli.
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Takao 8 yıl
hotspot football la
run like hell i
deniyelim :)
run like hellin daha basit versiyonu app store da gamebox 1e diyebi appin içndede var
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EddyCue 8 yıl
yamyamlardan kaçma oyunu çok yaratıcı.
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Xagdas 8 yıl
Ya 2 dakikada yalap şalap ellerine geçirdikleri oyunları anlatmışlar...
Sagolsunlar yimese ama olmaz!
Ama daha guzel dünya kadar oyun var=
GF All-Stars (Godfinger - Yunan tanrısı gibi bisey oluyosunuz)
High Noon (kendinizi alamazsınız arkadaşlarınızla kapışmaktan)
Touch Hockey (iki kisi oynaması zevkli)
Tesla Wars (zevkli, mp3'lerinizi de çalıyor otomatik olarak)
Risk (Hastasıyım)
Labyrinth (Labyrinth LE) (herkes hastası)
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deagle100 8 yıl
Teşekkürler.
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funkmaster 8 yıl

Cagdas dv6196

Ya 2 dakikada yalap şalap ellerine geçirdikleri oyunları anlatmışlar...
Sagolsunlar yimese ama olmaz!
Ama daha guzel dünya kadar oyun var=

GF All-Stars (Godfinger - Yunan tanrısı gibi bisey oluyosunuz)
High Noon (kendinizi alamazsınız arkadaşlarınızla kapışmaktan)
Touch Hockey (iki kisi oynaması zevkli)
Tesla Wars (zevkli, mp3'lerinizi de çalıyor otomatik olarak)
Risk (Hastasıyım)
Labyrinth (Labyrinth LE) (herkes hastası)



Zorla mı izletiyorlar cuma okul çıkışı ergeni, izleme o zaman.
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