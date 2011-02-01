Haftanın en iyi iOS oyunları -4

Bu videomuzda sizler için haftanın en dikkat çekici 5 iOS oyununu inceledik. Birbirinden farklı zevklere hitap eden 5 güzel oyun sizleri bekliyor.

Bu videomuzda sizler için haftanın en dikkat çekici 5 iOS oyununu inceledik. Birbirinden farklı zevklere hitap eden 5 güzel oyun sizleri bekliyor.