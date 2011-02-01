Haftanın en iyi iOS oyunları -4

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda sizler için haftanın en dikkat çekici 5 iOS oyununu inceledik. Birbirinden farklı zevklere hitap eden 5 güzel oyun sizleri bekliyor.
Bu videomuzda sizler için haftanın en dikkat çekici 5 iOS oyununu inceledik. Birbirinden farklı zevklere hitap eden 5 güzel oyun sizleri bekliyor.
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Amacın nedir?
Şu futbol oyununu çok beğendim. Hemen indiriyorum. Teşekkürler.
run like hell i
deniyelim :)
run like hellin daha basit versiyonu app store da gamebox 1e diyebi appin içndede var
Sagolsunlar yimese ama olmaz!
Ama daha guzel dünya kadar oyun var=
GF All-Stars (Godfinger - Yunan tanrısı gibi bisey oluyosunuz)
High Noon (kendinizi alamazsınız arkadaşlarınızla kapışmaktan)
Touch Hockey (iki kisi oynaması zevkli)
Tesla Wars (zevkli, mp3'lerinizi de çalıyor otomatik olarak)
Risk (Hastasıyım)
Labyrinth (Labyrinth LE) (herkes hastası)
Zorla mı izletiyorlar cuma okul çıkışı ergeni, izleme o zaman.