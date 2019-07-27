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Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A7 ve BİM marketlerde Huawei Y5 2018 var

1 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında uygun fiyata Galaxy A7 akıllı telefon modeli ve 55 inçlik Samsung 55NU7300 kavisli televizyon dikkat çekiyor. 2 Ağustos BİM aktüel ürünler arasında Huawei Y5 var
53 dk.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A7 ve BİM marketlerde Huawei Y5 2018 var

Bu sıralarda uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için A101 ve BİM zincir mağazaları uygun fiyatlı alternatifler sunmaya devam ediyor. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A7 modelini bulmak mümkün.

1 Ağustos A101 aktüel ürünler

1 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Galaxy A7 akıllı telefon modeli bulunuyor. 6.0 inç FHD+ (1080x2220) Super AMOLED ekrana yer veren model Exynos 7885 yonga setinden güç alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında 24MP+8MP geniş açı+5MP derinlik sensörü yer alıyor.

Cihazın ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip LED flaşlı 24 megapiksel selfie kamerasına yer verildiğini görüyoruz. 3300mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefon 1849TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın bir miktar altında diyebiliriz.

Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A7 ve BİM marketlerde Huawei Y5 2018 var
 

Diğer taraftan 55 inçlik Samsung 55NU7300 kavisli televizyon dikkat çekiyor. Dahili uydu alıcıya sahip olan akıllı televizyon 20W ses çıkışı veriyor. 4399TL fiyat etiketi piyasanın biraz daha altında. Benzer özelliklere sahip 49 inçlik 49nu7300 kavisli model ise 3599TL ile piyasanın biraz üzerinde sayılır.

2 Ağustos BİM aktüel ürünler

2 Ağustos BİM aktüel ürünler arasında ise Huawei Y5 2018 modelini görüyoruz. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3020mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 879TL ve piyasanın biraz üzerinde.

 

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