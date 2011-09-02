Halo'nun yapımcılarından çıkan ilk iOS oyunu Crimson : Steam Pirates olacak

Mobil cihazların son yıllarda donanım ve yazılım anlamında gerçekleştirdiği müthiş atılım oyun endüstrisinin de dikkatini buraya çevirmesine yol açtı. Masaüstü ve konsol platformlarının başarılı yapımlarını geliştiren dev firmalar aynı kaliteyi mobil alana taşımak için yoğun çaba sarfediyor.





Bu firmalardan birisi olan ve Halo serisini geliştiren Bungie Inc. mobil alanda faaliyet gösterecek ve bağımsız geliştiricilerin yenilikçi yapımlarını destekleyecek Bungie Aerospace iştirakini yakın zamanda hayata geçirmişti. Bungie Aerospace ilk ürününü iOS için yayınladı. Crimson : Steam Pirates dün itibariyle App Store'da yerini aldı.





Crimson : Steam Pirates sıra tabanlı bir aksiyon strateji oyunu. Oyunda gemi, denizaltı, hava aracı filoları ve farklı tipte askerleri kontrol ederek aynı ekipmanlara sahip düşmanla mücadele ediyorsunuz. Oyunun geçtiği mekanlar ise sinemadan hatırlayacağınız Karayip kıyıları.





Oyunun sınırlı çoklu oyuncu senaryosu desteğine rağmen Bungie'nin başarılı istatistik takip sistemi ve Facebook entegrasyonu bu açığı kapatıyor.





Oyuna başlangıçta 8 adet ücretsiz seviye karşınıza geliyor. Sonraki seviyeler açıldıkça oyun içi ödeme sistemi ile 1.99$ karşılığında satın alınabiliyor. Oyun iOS 4.2 sürümü ve sonrasında çalışan iPad'ler için uyumlu.