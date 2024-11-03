Call of Duty stüdyosu Sledgehammer Games, yeni Halo oyunu üzerinde çalışıyor olabilir

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Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır Activision çatısı altında olan ve Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty WW2, Call of Duty Vanguard ve Call of Duty Modern Warfare 3 gibi yapımları geliştiren Sledgehammer Games, yeni bir seri üzerinde çalışmaya başlamış olabilir.

Unreal Engine 5 ile birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışılıyor 3 hf. önce eklendi

Sledgehammer Games yeni Halo üzerinde mi çalışıyor?

Activision-Blizzard’ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından Xbox, stüdyoların görev dağılımında değişikliğe gidebilir. Call of Duty serisine yakın kaynakları ile bilinen TheGhostofHope, Sledgehammer Games’in Halo serisi üzerinde çalışmak üzerine görevlendirildiğini belirtti. Ayrıca geçtiğimiz aylarda stüdyonun paylaştığı Unreal Engine iş ilanı da bu iddiaları doğrular nitelikte.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda serinin Unreal Engine’e geçeceğini duyuran Halo Studios (eski adıyla 343 Industries) yeni yapımda Sledgehammer Games’in yardımına ihtiyaç duyabilir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yayınlanan Modern Warfare 3, multiplayer tarafında son yılların en başarılı Call of Duty yapımlarından biri olmuştu. Ayrıca Sledgehammer Games’in yeni Call of Duty yapımının en erken 2027 yılında yayınlanması bekleniyor bu nedenle stüdyonun Halo serisine yardım etmesi Microsoft açısından mantıklı olabilir.

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Sledgehammer Games Halo serisi üzerinde çalışıyor olabilir