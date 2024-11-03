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    Anlık Bildirim

    Call of Duty stüdyosu Sledgehammer Games, yeni Halo oyunu üzerinde çalışıyor olabilir

    Call of Duty Advanced Warfare ve Call of Duty Modern Warfare 3 gibi yapımlarla bilinen Sledgehammer Games, Microsoft liderliği altında yeni Halo oyunu üzerinde çalışmaya başlamış olabilir.
    Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty Modern Warfare 3 Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır Activision çatısı altında olan ve Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty WW2, Call of Duty Vanguard ve Call of Duty Modern Warfare 3 gibi yapımları geliştiren Sledgehammer Games, yeni bir seri üzerinde çalışmaya başlamış olabilir.

    Sledgehammer Games yeni Halo üzerinde mi çalışıyor?

    Activision-Blizzard’ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından Xbox, stüdyoların görev dağılımında değişikliğe gidebilir. Call of Duty serisine yakın kaynakları ile bilinen TheGhostofHope, Sledgehammer Games’in Halo serisi üzerinde çalışmak üzerine görevlendirildiğini belirtti. Ayrıca geçtiğimiz aylarda stüdyonun paylaştığı Unreal Engine iş ilanı da bu iddiaları doğrular nitelikte.

    Halo - Resmi Unreal Engine konsept görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda serinin Unreal Engine’e geçeceğini duyuran Halo Studios (eski adıyla 343 Industries) yeni yapımda Sledgehammer Games’in yardımına ihtiyaç duyabilir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yayınlanan Modern Warfare 3, multiplayer tarafında son yılların en başarılı Call of Duty yapımlarından biri olmuştu. Ayrıca Sledgehammer Games’in yeni Call of Duty yapımının en erken 2027 yılında yayınlanması bekleniyor bu nedenle stüdyonun Halo serisine yardım etmesi Microsoft açısından mantıklı olabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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