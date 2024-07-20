Portal ve Halo yapımlarından esinlenen Splitgate 2 duyuruldu

Splitgate 2, 2025 yılında yayınlanacak
Titanfall, Halo ve Portal yapımlarında bulunan mekanikleri bir araya getirerek ilgi çekici bir FPS deneyimi sunan Splitgate, mekanikleri ile övülse de yapımın diğer eksikleri, Splitgate’in Call of Duty, Fortnite ve Overwatch gibi yapımlar ile rekabet etmesini engellemişti. Tüm bunlardan ders çıkaran 1047 Games, Splitgate 2’yi dikkat çekici bir fragman eşliğinde duyurdu.
Splitgate 2’nin fragmanı, yapımdan herhangi bir oynanış görüntüsü barındırmasa da yapımın yeniliklerine dikkat çekiyor. Serinin yeni yapımı; yeni mekaniklere, silahlara ve kozmetik ürünlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca yapım, Overwatch ve Apex Legends gibi yapımlarda gördüğümüz sınıf/kahraman seçeneklerine yer verecek. Unreal Engine platformunda geliştirilen oynaması ücretsiz AAA yapım, 2025 yılında Steam, Epic Games Store, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox Series platformlarında yayınlanacak. Stüdyo, Splitgate 2 hakkında yeni detayların ağustos ayında yayınlanacağını belirtti.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.