Portal ve Halo yapımlarından esinlenen Splitgate 2 duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Valve’ın en sevilen serilerinden biri olan Portal’dan esinlenerek oluşturulan arena shooter türündeki Splitgate, 2019 yılında Windows ve Linux platformlarında erken erişime açılmıştı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken yapım, 2021 yılında konsol oyuncularıyla buluşarak daha da popüler hale gelmişti. Geliştirici 1047 Games’in yapıma olan desteğini kesmesi ile Splitgate, popülerliğini kaybetse de stüdyo, seriyi yenilemeye hazırlanıyor.

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Splitgate 2, 2025 yılında yayınlanacak

Titanfall, Halo ve Portal yapımlarında bulunan mekanikleri bir araya getirerek ilgi çekici bir FPS deneyimi sunan Splitgate, mekanikleri ile övülse de yapımın diğer eksikleri, Splitgate’in Call of Duty, Fortnite ve Overwatch gibi yapımlar ile rekabet etmesini engellemişti. Tüm bunlardan ders çıkaran 1047 Games, Splitgate 2’yi dikkat çekici bir fragman eşliğinde duyurdu.

Splitgate 2’nin fragmanı, yapımdan herhangi bir oynanış görüntüsü barındırmasa da yapımın yeniliklerine dikkat çekiyor. Serinin yeni yapımı; yeni mekaniklere, silahlara ve kozmetik ürünlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca yapım, Overwatch ve Apex Legends gibi yapımlarda gördüğümüz sınıf/kahraman seçeneklerine yer verecek. Unreal Engine platformunda geliştirilen oynaması ücretsiz AAA yapım, 2025 yılında Steam, Epic Games Store, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox Series platformlarında yayınlanacak. Stüdyo, Splitgate 2 hakkında yeni detayların ağustos ayında yayınlanacağını belirtti.



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Splitgate 2 resmen duyuruldu