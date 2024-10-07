Microsoft, Unreal Engine 5 ile birden fazla yeni Halo oyunu üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un amiral gemisi Xbox oyunu Halo, önemli bir değişim sürecine girdi. Şirketin 2012'den bu yana Halo serisinin yapımcısı olan 343 Industries, artık "Halo Studios" adıyla yoluna devam edecek. Ancak bu değişiklik sadece bir isim değişikliği değil; Halo'nun geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüşüm. Aktarılanlara göre stüdyo halihazırda birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışıyor.

Halo için Unreal Engine 5'e geçildi

Halo Studios, kendi bünyesinde geliştirdiği Slipspace oyun motorunu terk ederek, Epic Games'in güçlü oyun motoru Unreal Engine 5'e geçiş yapıyor. Bu karar, stüdyonun daha hızlı, daha verimli ve daha yenilikçi oyunlar üretmesine olanak tanıyacak. Halo Studios'un Sanat Direktörü Chris Matthews, bu değişikliğin nedenine dair açıklamalarda bulundu. Slipspace motorunun Halo Infinite için geliştirildiğini, ancak temelinde 2001 yılında Bungie tarafından geliştirilen Blam motorunun izlerini taşıdığını belirtti. Matthews, “Slipspace’in bazı bileşenleri neredeyse 25 yıllık. Her ne kadar 343 sürekli geliştiriyor olsa da, Epic'in bir süredir geliştirmekte olduğu Unreal'ın Slipspace'te kullanamadığımız yönleri var. Bunları Slipspace kopyalamaya çalışmak çok fazla zaman ve kaynak gerektirirdi” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Stüdyonun Unreal Engine 5 ile gerçekleştirdiği ilk proje olan Project Foundry, yeni bir Halo oyunu veya bir teknoloji demosu değil; ancak bir oyun kadar detaylı ve özenli bir çalışma. Ekip, bu projeyle Halo ortamlarının hissini taklit edip edemeyeceklerini görmeyi amaçlıyor. Proje, üç farklı ortamda geçen deneysel bir çalışma olarak tanımlanıyor. İlk ortam, ağaçlarla dolu klasik bir Halo mekânında Master Chief’in iki Covenant Elite ile savaştığı bir sahneyi içeriyor. İkinci ortam, kış temalı bir bölge sunarken, son ortam ise Flood uzaylıları tarafından harap edilmiş bir yer olan Blightlands’ı gözler önüne seriyor.

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Her ne kadar Halo Studios'un bir sonraki oyununun çıkışına daha uzun bir zaman olsa da, stüdyo şu an birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışıyor. Stüdyonun başındaki isim Pierre Hintze, Unreal Engine 5’e geçişin, yeni deneyimler yaratmada daha yüksek kalitede ve çoklu projelere odaklanmalarına imkân tanıdığını belirtti.

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Unreal Engine 5 ile birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışılıyor