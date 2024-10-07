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    Microsoft, Unreal Engine 5 ile birden fazla yeni Halo oyunu üzerinde çalışıyor

    Microsoft’un Xbox konsolundaki amiral gemisi oyun serisi Halo’da köklü değişiklikler yapıyor. Firma, Unreal Engine 5 ile birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışıyor.
    Unreal Engine 5 ile birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışılıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un amiral gemisi Xbox oyunu Halo, önemli bir değişim sürecine girdi. Şirketin 2012'den bu yana Halo serisinin yapımcısı olan 343 Industries, artık "Halo Studios" adıyla yoluna devam edecek. Ancak bu değişiklik sadece bir isim değişikliği değil; Halo'nun geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüşüm. Aktarılanlara göre stüdyo halihazırda birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışıyor.

    Halo için Unreal Engine 5'e geçildi

    Halo Studios, kendi bünyesinde geliştirdiği Slipspace oyun motorunu terk ederek, Epic Games'in güçlü oyun motoru Unreal Engine 5'e geçiş yapıyor. Bu karar, stüdyonun daha hızlı, daha verimli ve daha yenilikçi oyunlar üretmesine olanak tanıyacak. Halo Studios'un Sanat Direktörü Chris Matthews, bu değişikliğin nedenine dair açıklamalarda bulundu. Slipspace motorunun Halo Infinite için geliştirildiğini, ancak temelinde 2001 yılında Bungie tarafından geliştirilen Blam motorunun izlerini taşıdığını belirtti. Matthews, “Slipspace’in bazı bileşenleri neredeyse 25 yıllık. Her ne kadar 343 sürekli geliştiriyor olsa da, Epic'in bir süredir geliştirmekte olduğu Unreal'ın Slipspace'te kullanamadığımız yönleri var. Bunları Slipspace kopyalamaya çalışmak çok fazla zaman ve kaynak gerektirirdi” ifadelerini kullandı.

    Unreal Engine 5 ile birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışılıyor Tam Boyutta Gör
    Stüdyonun Unreal Engine 5 ile gerçekleştirdiği ilk proje olan Project Foundry, yeni bir Halo oyunu veya bir teknoloji demosu değil; ancak bir oyun kadar detaylı ve özenli bir çalışma. Ekip, bu projeyle Halo ortamlarının hissini taklit edip edemeyeceklerini görmeyi amaçlıyor. Proje, üç farklı ortamda geçen deneysel bir çalışma olarak tanımlanıyor. İlk ortam, ağaçlarla dolu klasik bir Halo mekânında Master Chief’in iki Covenant Elite ile savaştığı bir sahneyi içeriyor. İkinci ortam, kış temalı bir bölge sunarken, son ortam ise Flood uzaylıları tarafından harap edilmiş bir yer olan Blightlands’ı gözler önüne seriyor.

    Her ne kadar Halo Studios'un bir sonraki oyununun çıkışına daha uzun bir zaman olsa da, stüdyo şu an birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışıyor. Stüdyonun başındaki isim Pierre Hintze, Unreal Engine 5’e geçişin, yeni deneyimler yaratmada daha yüksek kalitede ve çoklu projelere odaklanmalarına imkân tanıdığını belirtti.

    Kaynakça https://wccftech.com/halo-has-multiple-projects-on-the-way-made-with-unreal-engine-5/ https://www.halowaypoint.com/news/a-new-dawn
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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