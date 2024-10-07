Microsoft, Unreal Engine 5 ile birden fazla yeni Halo oyunu üzerinde çalışıyor

Halo için Unreal Engine 5'e geçildi
Halo Studios, kendi bünyesinde geliştirdiği Slipspace oyun motorunu terk ederek, Epic Games'in güçlü oyun motoru Unreal Engine 5'e geçiş yapıyor. Bu karar, stüdyonun daha hızlı, daha verimli ve daha yenilikçi oyunlar üretmesine olanak tanıyacak. Halo Studios'un Sanat Direktörü Chris Matthews, bu değişikliğin nedenine dair açıklamalarda bulundu. Slipspace motorunun Halo Infinite için geliştirildiğini, ancak temelinde 2001 yılında Bungie tarafından geliştirilen Blam motorunun izlerini taşıdığını belirtti. Matthews, “Slipspace’in bazı bileşenleri neredeyse 25 yıllık. Her ne kadar 343 sürekli geliştiriyor olsa da, Epic'in bir süredir geliştirmekte olduğu Unreal'ın Slipspace'te kullanamadığımız yönleri var. Bunları Slipspace kopyalamaya çalışmak çok fazla zaman ve kaynak gerektirirdi” ifadelerini kullandı.
Her ne kadar Halo Studios'un bir sonraki oyununun çıkışına daha uzun bir zaman olsa da, stüdyo şu an birden fazla Halo oyunu üzerinde çalışıyor. Stüdyonun başındaki isim Pierre Hintze, Unreal Engine 5’e geçişin, yeni deneyimler yaratmada daha yüksek kalitede ve çoklu projelere odaklanmalarına imkân tanıdığını belirtti.Kaynakça https://wccftech.com/halo-has-multiple-projects-on-the-way-made-with-unreal-engine-5/ https://www.halowaypoint.com/news/a-new-dawn Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.