Halo dizisinin akıbeti belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Xbox'ın en popüler oyun serisi olan Halo, 2022 yılında dizi uyarlaması ile izleyicilerin karşısına çıktı. Paramount+ tarafından hayata geçirilen dizi uyarlaması çok iyi yorumlar almadı belki ama ilk sezonuyla kayda değer bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu da 2. sezon onayını beraberinde getirdi. Bu yılın başında ekrana gelen 2. sezon ise ilk sezon kadar büyük bir etki yaratamadı. Bu da dizinin geleceğini tehlikeye soktu.

Nitekim Paramount+ dün bir açıklama yayınlayarak Halo'nun iptal edildiğini duyurdu. Halo dizisinin arkasındaki yapım şirketleri olan Amblin Television, Xbox ve 343 Industries, diziyi devam ettirebilecekleri yeni bir platform bulmaya çalışıyor. Ancak Paramount+'ın iptal ettiği bu diziyi başka bir kanal ya da dijital platformun devam ettirme ihtimali pek yüksek görünmüyor.

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Halo, 2. Sezonun Ardından İptal Edildi

Halo'nun 2. sezonu, Master Chief John-117 ve elit Spartan askerlerinin Covenant adlı uzaylı ırkına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyordu. Covenant'ın insanların ana karargahına saldırmak üzere olduğuna inanan Master Chief, diğerlerinin imkânsız olarak gördüğü bu saldırıyı engel olabilmek için Halo'yu bulmaya çalışıyordu.

Aslında 2. sezonun hikâyesi ucu açık bir şekilde bitmişti. Çünkü dizinin yaratıcılarının niyeti bu hikâyeyi devam ettirmekti. Ancak Paramount+'ın diziyi iptal etmesi, bu hikâyeyi yarım bırakmış oldu.

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