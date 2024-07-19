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    Anlık Bildirim

    Halo dizisinin akıbeti belli oldu

    Bu yılın başında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Halo dizisinin akıbeti belli oldu. İlk sezonuyla başarı yakalayan dizinin 2. sezonunda düşüşe geçmesi, iptal kararını beraberinde getirdi.
    Halo 3. sezon gelmeyecek Tam Boyutta Gör
    Xbox'ın en popüler oyun serisi olan Halo, 2022 yılında dizi uyarlaması ile izleyicilerin karşısına çıktı. Paramount+ tarafından hayata geçirilen dizi uyarlaması çok iyi yorumlar almadı belki ama ilk sezonuyla kayda değer bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu da 2. sezon onayını beraberinde getirdi. Bu yılın başında ekrana gelen 2. sezon ise ilk sezon kadar büyük bir etki yaratamadı. Bu da dizinin geleceğini tehlikeye soktu.

    Nitekim Paramount+ dün bir açıklama yayınlayarak Halo'nun iptal edildiğini duyurdu. Halo dizisinin arkasındaki yapım şirketleri olan Amblin Television, Xbox ve 343 Industries, diziyi devam ettirebilecekleri yeni bir platform bulmaya çalışıyor. Ancak Paramount+'ın iptal ettiği bu diziyi başka bir kanal ya da dijital platformun devam ettirme ihtimali pek yüksek görünmüyor.

    Halo, 2. Sezonun Ardından İptal Edildi

    Halo'nun 2. sezonu, Master Chief John-117 ve elit Spartan askerlerinin Covenant adlı uzaylı ırkına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyordu. Covenant'ın insanların ana karargahına saldırmak üzere olduğuna inanan Master Chief, diğerlerinin imkânsız olarak gördüğü bu saldırıyı engel olabilmek için Halo'yu bulmaya çalışıyordu.

    Aslında 2. sezonun hikâyesi ucu açık bir şekilde bitmişti. Çünkü dizinin yaratıcılarının niyeti bu hikâyeyi devam ettirmekti. Ancak Paramount+'ın diziyi iptal etmesi, bu hikâyeyi yarım bırakmış oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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