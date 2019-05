Hamilelik Rehberi uygulaması yayında

Anneler ve anne adaylarının, hamilelikle ilgili merak ettikleri her türlü sorusuna yanıt bulmak için özel olarak tasarlanan hamilelik asistanı uygulaması Hamilelik Rehberi, sohbet odalarıyla kullanıcılarına sosyalleşme imkânı sağlıyor. Hamilelikle ilgili her konuda doktor ve uzman görüşleriyle hamilelik süresince anne adaylarının yanında olan uygulamada sohbet kulüpleri de yer alıyor. Bu kulüplerde anne adayları kendi şehirlerinde hamile olan kişileri bulup onlarla arkadaş olabiliyor. Bu sayede hamilelik süreçleriyle ilgili deneyim paylaşımında bulunan anne adayları bu süreçlerinin daha kolay geçmesini sağlıyor.

Anket de hazırlanabiliyor

Ücretsiz olan Hamilelik Rehberi uygulamasını iOS için Android için olanuygulamasınıiçin buradan için buradan indirebilirsiniz.

Sohbet kulüplerinde bulunanile kullanıcılar merak ettikleri konularda diğer anne ve anne adaylarının fikirlerini öğrenebiliyor. Ayrıca çocuklarına koyacakları isimleri de yine bu anketlerle belirleyebiliyor. Bunlara ek olarak doğum yapmış anneler, hikâye ve tecrübelerinipaylaşıyor.Hamilelikte anne adaylarının önemli bir desteğe ve danışmana ihtiyacı olduğunu düşünen, kendi deneyimlerinden yola çıkarak tecrübeli ve uzman ekibi ile birlikte Hamilelik Rehberi uygulamasını hazırladı. Yayına çıktığı zamandan günümüze kadartarafından indirilen ve aktif olarak kullanılan uygulamanın kullanımı hamilelik sonrasında da bitmiyor. Annelerin bebekleriyle yeni bir hayata adım atmalarını da düşünen bu özel ekip, doğum sonrasında da bebeklerin tüm gelişim evrelerini takip edilebileceği ve bilgilere ulaşılabileceği özel bir dünyaya dönüşüyor. Kısaca Hamilelik Rehberi her zaman ve her şartta anne adayları ve annelerle yol almaya devam ediyor.Doğuma hazırlıktan tekme sayacına, bebek isim anketlerinden gebelik haftası detaylarına kadar her türlü önemli bilgiye ulaşmak için sanal hamilelik asistanıkullanılabiliyor.olarakveüzerinden indirebilen uygulama ile anne adayları hamileliğin tadını çıkarabiliyor.