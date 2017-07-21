Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hamilelik Rehberi uygulaması yayında

Anne adaylarının hamilelik sürecini yakından takip eden, benzer süreci yaşayan annelerle fikir alışverişi yapmasını sağlayan Hamilelik Rehberi uygulaması mobil platformlar için yayında.
1 yıl
435
1
4
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Anneler ve anne adaylarının, hamilelikle ilgili merak ettikleri her türlü sorusuna yanıt bulmak için özel olarak tasarlanan hamilelik asistanı uygulaması Hamilelik Rehberi, sohbet odalarıyla kullanıcılarına sosyalleşme imkânı sağlıyor. Hamilelikle ilgili her konuda doktor ve uzman görüşleriyle hamilelik süresince anne adaylarının yanında olan uygulamada sohbet kulüpleri de yer alıyor. Bu kulüplerde anne adayları kendi şehirlerinde hamile olan kişileri bulup onlarla arkadaş olabiliyor. Bu sayede hamilelik süreçleriyle ilgili deneyim paylaşımında bulunan anne adayları bu süreçlerinin daha kolay geçmesini sağlıyor.

Anket de hazırlanabiliyor


Sohbet kulüplerinde bulunan anket özelliği ile kullanıcılar merak ettikleri konularda diğer anne ve anne adaylarının fikirlerini öğrenebiliyor. Ayrıca çocuklarına koyacakları isimleri de yine bu anketlerle belirleyebiliyor. Bunlara ek olarak doğum yapmış anneler, hikâye ve tecrübelerini sohbet kulüplerinde paylaşıyor.

Hamilelikte anne adaylarının önemli bir desteğe ve danışmana ihtiyacı olduğunu düşünen Op. Dr. Serkan Oral, kendi deneyimlerinden yola çıkarak tecrübeli ve uzman ekibi ile birlikte Hamilelik Rehberi uygulamasını hazırladı. Yayına çıktığı zamandan günümüze kadar 250 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen ve aktif olarak kullanılan uygulamanın kullanımı hamilelik sonrasında da bitmiyor. Annelerin bebekleriyle yeni bir hayata adım atmalarını da düşünen bu özel ekip, doğum sonrasında da bebeklerin tüm gelişim evrelerini takip edilebileceği ve bilgilere ulaşılabileceği özel bir dünyaya dönüşüyor. Kısaca Hamilelik Rehberi her zaman ve her şartta anne adayları ve annelerle yol almaya devam ediyor.

Doğuma hazırlıktan tekme sayacına, bebek isim anketlerinden gebelik haftası detaylarına kadar her türlü önemli bilgiye ulaşmak için sanal hamilelik asistanı Hamilelik Rehberi kullanılabiliyor. Ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden indirebilen uygulama ile anne adayları hamileliğin tadını çıkarabiliyor.

Ücretsiz olan Hamilelik Rehberi uygulamasını iOS için buradan Android için buradan indirebilirsiniz.

Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim