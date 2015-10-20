Haritadan ötesi: Click Map

Sade bir arayüz üzerine kurulan Click Map, temel olarak kişilere bir dünya haritası sunuyor ve bu harita içerisinde seçilen noktalar hakkında birçok ayrıntılı bilgiler veriyor. Fark yarattığı bu bilgiler arasında bölgenin hava durumu, bölgede bulunan önemli mekanlar, mevcut konuma göre yol tarifi, bölgeyi gitmeden incelemek için halka açık web kameraları ve bölge hakkında detaylı bilgiler alınabilecek haberler yer alıyor.

Bu detaylar ile kişilerin gitmek istedikleri konumlar hakkında gerçekçi bilgiler almasına imkan tanıyan ve bunu toplu şekilde bir arada sunan Click Map, çevrimdışı kullanmak adına haritaları kaydedebiliyor ve GPX çıktısıyla harici GPS cihazlarına rota / veri aktarımı yapabiliyor.

Daha önce 12 TL'ye satılan Click Map, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.