Hasbro iOS entegreli zAPPed kart oyunlarını sunar

Yeni oyun serisi zAPPed eklentisini alıyor. İsimden de anlaşılacağı gibi bu kart oyunları mobil uygulama desteği ile oynanacak. Bu seride popüler Monopoly, Amiral Battı (Battleship) ve Hayat Oyunu (The Game Of Life) oyunlarının uygulama destekli versiyonları bulunuyor. İlk olarak The Game of Life zAPPed piyasaya sürüldü ve ilerleyen aylarda diğer iki oyun da satışa sunulacak.





Klasik kart oyunlarından farklı olarak oyun tahtasına yerleştirilen bir iOS cihazı oyuncuların oyundaki birimlere interaktif olarak katılmasını sağlıyor. Uygulamalar App Store üzerinden indirilebiliyor.





The Game of Life zAPPed oyununda mobil uygulama animasyonlarla süslenmiş ve Amerika'nın En Komik Videoları başlığından derlenen 100'den fazla gülme efekti barındırıyor. Kartın üzerine yerleştirilen iPad ile sanal çark döndürülebiliyor, oyunda ilerledikçe karakterinizin görünümü takip edilebiliyor, Peg avatarınız için farklı aksesuarlar elde edilebiliyor.





8 yaş üstü 2-4 oyunculu The Game of Life hali hazırda satışta ve 24.99$ fiyat etiketine sahip.





Monopoly zAPPed ise iPad, iPod touch ve iPhone ile oynanabiliyor. Son dönemde elektronik banka cihazına sahip Monopoly oyununa benzer olarak iOS cihazı sanal banka olarak kullanılabiliyor. Cihaz için özel üretilen banka kartlarına para yüklemek ve harcama yapmak mümkün oluyor. Şans Sandığı kartları da cihaz üzerinde animasyon ile gösterilebiliyor. Ayrıca uygulamada hapishaneden kaçış gibi mini oyunlar da bulunuyor. Monopoly zAPPed Haziran ayında piyasada olacak.





Battleship zAPPed oyunu Universal Pictures tarafından sinemaya aktarılan aynı adlı filmden esintiler taşıyor. Oyun birimlerinin altındaki kapasitif padler bunun bir destroyer veya taşıyıcı olduğunu uygulamaya bildiriyor. Yapılan atışlar füze saldırısı veya hava saldırısı gibi animasyonlarla canlandırılıyor. Battleship zAPPed oyunu da Eylül 2012'de piyasada olacak.