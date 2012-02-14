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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hasbro iOS entegreli zAPPed kart oyunlarını sunar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi Hasbro, 2012 Uluslararası Oyuncak Fuarı'nda teknoloji ile harmanladığı yeni kart oyunlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. 

Yeni oyun serisi zAPPed eklentisini alıyor. İsimden de anlaşılacağı gibi bu kart oyunları mobil uygulama desteği ile oynanacak. Bu seride popüler Monopoly, Amiral Battı (Battleship) ve Hayat Oyunu (The Game Of Life) oyunlarının uygulama destekli versiyonları bulunuyor. İlk olarak The Game of Life zAPPed piyasaya sürüldü ve ilerleyen aylarda diğer iki oyun da satışa sunulacak.

Klasik kart oyunlarından farklı olarak oyun tahtasına yerleştirilen bir iOS cihazı oyuncuların oyundaki birimlere interaktif olarak katılmasını sağlıyor. Uygulamalar App Store üzerinden indirilebiliyor.

The Game of Life zAPPed oyununda mobil uygulama animasyonlarla süslenmiş ve  Amerika'nın En Komik Videoları başlığından derlenen 100'den fazla gülme efekti barındırıyor. Kartın üzerine yerleştirilen iPad ile sanal çark döndürülebiliyor, oyunda ilerledikçe karakterinizin görünümü takip edilebiliyor, Peg avatarınız için farklı aksesuarlar elde edilebiliyor.

8 yaş üstü 2-4 oyunculu The Game of Life hali hazırda satışta ve 24.99$ fiyat etiketine sahip. 

Monopoly zAPPed ise iPad, iPod touch ve iPhone ile oynanabiliyor. Son dönemde elektronik banka cihazına sahip Monopoly oyununa benzer olarak iOS cihazı sanal banka olarak kullanılabiliyor. Cihaz için özel üretilen banka kartlarına para yüklemek ve harcama yapmak mümkün oluyor. Şans Sandığı kartları da cihaz üzerinde animasyon ile gösterilebiliyor. Ayrıca uygulamada hapishaneden kaçış gibi mini oyunlar da bulunuyor. Monopoly zAPPed Haziran ayında piyasada olacak.

Battleship zAPPed oyunu Universal Pictures tarafından sinemaya aktarılan aynı adlı filmden esintiler taşıyor. Oyun birimlerinin altındaki kapasitif padler bunun bir destroyer veya taşıyıcı olduğunu uygulamaya bildiriyor. Yapılan atışlar füze saldırısı veya hava saldırısı gibi animasyonlarla canlandırılıyor. Battleship zAPPed oyunu da Eylül 2012'de piyasada olacak.

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emregök 7 yıl
Son dönemde elektronik banka cihazına sahip Monopoly oyununa benzer olarak iOS cihazı sanal banka olarak kullanılabiliyor. Cihaz için özel üretilen banka kartlarına para yüklemek ve harcama yapmak mümkün oluyor. Şans Sandığı kartları da cihaz üzerinde animasyon ile gösterilebiliyor.
elektronik bankalı monoply varda ios ile etkileşmesi daha iyi olurcak,ipad de sadece program üzerinde oynaması da güzel coklu
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icg 7 yıl
iyi de amiral battı zaten kart filan olmadan da sadece uygulama ile oynanır ki..
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Virinom 7 yıl
Monopoly nin zevki acik havada o paralari ucmasin diye siki siki tutmaktan geciyor :-)
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Silent Guardian 7 yıl
50 liraya oyunlarını bulmak mümkün bu firmanın.Fakat iPad'i olmayanlar ne yapacak tam bir muamma.Herkesin iPad'i var mı ?Yok.Bence bu tutmaz.
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E_Aydin35 7 yıl
Çok iyi ve aynı zamanda eğlenceli bir teknoloji gelişmesi olucakda arkadaş bu bize gelmez yani ancak krallara yüksek seviye zenginlerin odalarında duran bir süs olur.:)
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mimajor 7 yıl
napacaklarını şaşırdılar ama yinede teknolojiyi sevioooorum
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Batuist 7 yıl
çok zekice tasarlanmış birşey.. gerçekten tebrik etmek lazım. bence çok iyi düşünmüşler.. sanal ortamla gerçek hayatı bir araya getiren bir oyun platformu gerçekten muhteşem..
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Tanarri 7 yıl
createemir
Zor olmazmı ya ?

yok bence zordan ziyade şanslarını zorluyolar oyun yahu bu nihayetinde iyice teknolojiye döktükten sonra ne anladım? yakında toplaşıp monopoliyi tabletlerle oynarız artık... bence bişeyin tadını korumak gerek yada amacını aşmamalı! gerçi adamlarda haklı pazarlama stratejisi işte.. örnek monopoliyi severek oynuyanların %50 merak edip alsalar adamlar paraya para demez
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Jack Rabbit Slims 7 yıl Tanarri
Tanarri

createemir

Zor olmazmı ya ?


yok bence zordan ziyade şanslarını zorluyolar oyun yahu bu nihayetinde iyice teknolojiye döktükten sonra ne anladım? yakında toplaşıp monopoliyi tabletlerle oynarız artık... bence bişeyin tadını korumak gerek yada amacını aşmamalı! gerçi adamlarda haklı pazarlama stratejisi işte.. örnek monopoliyi severek oynuyanların %50 merak edip alsalar adamlar paraya para demez


Oyunlardan alınan eğlenceyi teknolojinin gelişimi mahvetti zaten, keşke hep atari diye bildiğimiz konsolların döneminde kalsaydık.
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met@lrock 7 yıl
vay anasını sayın seyirciler
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createemir 7 yıl
Zor olmazmı ya ?
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TuffkiLLe 7 yıl createemir
createemir

Zor olmazmı ya ?

ilk başlarda alışma süreci olacaktır ancak bence daha zevkli hale gelecek bu şekilde oyun.. monopoly önceden kağıt paralarla oynanıyordu, sonradan kağıt paralar kalktığında zor olur diğer türlü diyorduk ancak gayet zevkli :) bunda da aynı şey olacaktır.
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fearles46 7 yıl
Mesut Çevikten inceleme beklıyoruz :D
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