Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey

Antalya Karain'de Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen Flyin etkinliğinde havacılık fotoğrafçısı Sıtkı Atasoy ile havacılık fotoğrafçılığının detayları hakkında konuştuk.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Karain Meydanı'nda Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen "Karain Flyin" isimli havacılık etkinliğinde özellikle sosyal medyada sıkça fotoğraflarıyla karşılaştığımız havacılık fotoğrafçısı Sıtkı Atasoy ile bu hobi hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

Havacılık fotoğrafçılığının gelişimini anlatan Sıtkı Atasoy, ülkemizde havacılık fotoğrafçılığının yeni yeni gelişmekte olan bir hobi olduğunu ve çoğu devlet kurumu tarafından tanınmadığını anlattı.

Havacılık fotoğrafçılığına başlamak isteyenlerin neler yapması gerektiğini de anlatan Sıtkı Atasoy, 3. havalimanı için fotoğrafçı terasıyla alakalı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.