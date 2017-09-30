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Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey

2 yıl
4,2b
1
Savunma Sanayi
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Samet Yurtsever
Yazar
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Antalya Karain'de Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen Flyin etkinliğinde havacılık fotoğrafçısı Sıtkı Atasoy ile havacılık fotoğrafçılığının detayları hakkında konuştuk.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Karain Meydanı'nda Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen "Karain Flyin" isimli havacılık etkinliğinde özellikle sosyal medyada sıkça fotoğraflarıyla karşılaştığımız havacılık fotoğrafçısı Sıtkı Atasoy ile bu hobi hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.
 
Havacılık fotoğrafçılığının gelişimini anlatan Sıtkı Atasoy, ülkemizde havacılık fotoğrafçılığının yeni yeni gelişmekte olan bir hobi olduğunu ve çoğu devlet kurumu tarafından tanınmadığını anlattı. 
Havacılık fotoğrafçılığına başlamak isteyenlerin neler yapması gerektiğini de anlatan Sıtkı Atasoy, 3. havalimanı için fotoğrafçı terasıyla alakalı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Phantom II 2 yıl
Sıtkı abi candır.Çok mutlu oldum sitede videosunu görünce.Ondan öğrenecek çok şeyimiz var.
3.havalımanında spotterlar için ayrı alan oluşturulması kararı çok iyi oldu.
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gurkanse 2 yıl
kafanı havaya kaldır çek fotoğrafı işte
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Piêr Dé Sans 2 yıl gurkanse
Sen de kaldır havaya bas çek sat o zaman güzel kardeşim
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bahner 2 yıl
Bu videolar gerçekten 1080p mi?
1080p görüntü neden bu kadar çamur gibi olur, yok mu bunun bi çaresi sevgili editör.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu işte ekmek varmı hacı sen bunu söyle bize ona göre
kripto para sunucularını satıp o işe yumulalım yani dermişim :)
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derepaca 2 yıl
Fotoğraflar iyimiş, tanka egzonuna tişört sokacak kadar inovatif olmasa da..
2. sınıf vatandaş. Bizim gibi..
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