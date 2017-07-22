Havan saldırılarına yerli çözüm: SERHAT Havan Tespit Radarı

Bu videomuzda ASELSAN tarafından geliştirilen ve şuanda özellikle Suriye sınırında aktif olarak kullanılan,atılan havanı tespit ve takip edebilen havan tespit radarı SERHAT'ı tanıtacağız.

Donanımhaber.com'dan herkese merhaba ben Samet Yurtsever,

Bu videomuzda ASELSAN tarafından geliştirilen ve şuanda özellikle Suriye sınırında aktif olarak kullanılan havan tespit radarı SERHAT'ı tanıtacağız.

Havan kullanımı genellikle düşmanla göğüs göğüse çatışmak yerine hedef olmadan zaiyat verdirmek için gerçekleştiriliyor.

Yani bir engelin veya bir tepenin arkasından, hedef alınan unsurlara görüntü vermeksizin atış gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra havan atışları genellikle düzeltmeli olarak yapılıyor. Yani ilk atış yüksek ihtimalle hedefi vuramıyor, mühimmatın düştüğü yere göre düzeltmeler yapılarak diğer atışlarla hedefler vurulmaya çalışılıyor. ASELSAN'da bu durumu göz önünde bulundurarak görüntü vermeden havan atışı gerçekleştiren düşman unsurlara karşı SERHAT havan tespit radarını geliştirdi.

Serhat havan tespit radarı, düşman tarafından atılan havanı atıldığı anda havan atışı yapıldığını kullanıcıya bildirerek alarm veriyor. Atılan havanın nereye düşeceğini de hesaplayıp bildiren SERHAT, böylece kullanıcının havanın düşeceği yerden

ayrılmasını sağlıyor. Hemen ardından atışın yapıldığı yeri de hesaplayıp kullanıcıya aktaran SERHAT, bu özelliği ile kritik bir önem taşıyor. Serhat olmadığı takdirde havanın nereden atıldığı tespit edilemeyeceği için diğer atışlara da maruz kalınacakken, SERHAT ilk atıştan sonra atışın yapıldığı noktayı kullanıcıya bildirdiği için karşı atış ile düşman etkisiz hale getirebiliyor.

Özellikle terörle mücadele edilen bölgelerdeki kritik karakollara yapılan havan saldırılarında zaiyat verilmesinin önüne geçebilecek olan SERHAT, aynı zamanda Suriye sınırında aktif olarak görev yapıyor. Suriye sınırının öteki tarafından Türk yerleşim yerlerine atılan havanları tespit etmek için görev yapan SERHAT, tespitin ardından verdiği koordinatlar ile hedefe misliyle karşılık verilmesine olanak sağlıyor.

SERHAT hem tripod üzerinde hem de araca monteli bir şekilde görev icra edebiliyor. 360 derece tarama kapasitesine sahip olan SERHAT, aynı zamanda belirlenen tek bir açıda da görev yapabiliyor.

6 kilometre operasyonel havan tespiti/takip menziline sahip olan Serhat, aynı anda birden çok atışın tespitini gerçekleştirebiliyor. Arazi Silueti Tarama Yeteneği bulunan radar, uzaktan komuta edilebiliyor. Savunma sanayii ürünlerimizden ASELSAN üretimi SERHAT havan tespit radarını tanıttığımız videomuzun sonuna geldik, başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın!