Hearthstone: Heroes of Warcraft, tüm bölgelerin Appstore'larındaki yerini aldı

Bu ayın başlarında bazı bölgelerdeki iPad kullanıcılarının beğenisine sunulan Hearthstone: Heroes of Warcraft, nihayet tüm bölgelerin Appstore'larındaki yerini aldı.





Hearthstone'un iPad sürümüne masaüstündeki hesabınızı kullanarak giriş yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bir kart oyunu olan Hearthstone, masaüstü sürümündeki içeriği olduğu gibi tablet sürümüne taşıyor.





iOS 5 veya üzeri yazılıma sahip iPad 2 ve üzeri cihazlarda çalışabilen Hearthstone'un iPad sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada oyunun iPhone ve Android için de geleceğini belirtelim.