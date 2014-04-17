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Hearthstone: Heroes of Warcraft, tüm bölgelerin Appstore'larındaki yerini aldı

5 yıl
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8
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Hearthstone: Heroes of Warcraft, tüm bölgelerin Appstore'larındaki yerini aldı
Bu ayın başlarında bazı bölgelerdeki iPad kullanıcılarının beğenisine sunulan Hearthstone: Heroes of Warcraft, nihayet tüm bölgelerin Appstore'larındaki yerini aldı.

Hearthstone'un iPad sürümüne masaüstündeki hesabınızı kullanarak giriş yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bir kart oyunu olan Hearthstone, masaüstü sürümündeki içeriği olduğu gibi tablet sürümüne taşıyor.

iOS 5 veya üzeri yazılıma sahip iPad 2 ve üzeri cihazlarda çalışabilen Hearthstone'un iPad sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada oyunun iPhone ve Android için de geleceğini belirtelim. 

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prank31 5 yıl Fear of the Dark
The Rolling Stones
mağara

Benimi kastettin? Oyunun sadece ipad için oldgunu biliyorum ancak neden iphone için yok bir sebebi olmalı
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xxxone 5 yıl
Bu oyunun yakıştı yer de tabletler zaten. PC'de pek zevki olmuyor.
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prank31 5 yıl xxxone
xxxone
Bu oyunun yakıştı yer de tabletler zaten. PC'de pek zevki olmuyor.

İphone için neden indiremiyoruz pff
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