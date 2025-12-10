Google Haritalar, aracınızı park ettiğinizi otomatik algılayacak

Tam Boyutta Gör Google Haritalar, aracın park edildiği yeri otomatik olarak algılayan ve konumu sürücü için kaydeden yeni bir özellik kazandı. Peki, Google Maps park yeri kaydetme özelliği otomatik olarak nasıl çalışıyor?

Google Maps otomatik park yeri kaydetme özelliği nasıl çalışıyor?

Yeni özellik, park yeri işaretleme özelliğini kullanmasanız bile park ettiğiniz yeri otomatik olarak tespit ediyor, 48 saate kadar kaydediyor ve tekrar sürüşe başladığınızda otomatik olarak kaldırıyor.

Haritalarda park yerini kaydetmek başlı başına yeni bir özellik değil. Bunu zaten haritada konumunuza dokunup ardından Kaydedilen Park Yeri'ni seçerek de yapabiliyordunuz. Buradaki fark, tüm sürecin sizin için otomatikleştirilmiş olması.

Bu özellik, Google Haritalar yüklü bir araca bindiğinizde ve USB, Bluetooth veya CarPlay aracılığıyla aracınıza bağlandığınızda çalışıyor. Son kısım çok önemli çünkü şu an için bu özellik yalnızca iOS cihazlarda çalışıyor. Android'de park konumunuzu kaydetme işlemi hala manuel ve bu otomatik seçeneğin ne zaman geleceğine dair henüz bir bilgi yok. iOS’te bir süredir otomatik ayar mevcuttu ancak görünüşe göre artık varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumda.

İlk olarak iPhone kullanıcılarına sunuldu

Otomatik park yeri kaydetme özelliği yaklaşık bir ay önce iPhone'da kullanıma sunulmaya başlandı ancak o zamandan beri varsayılan "P" simgesi yerine, ayarladığınız özel araç simgelerini park yeri simgesi olarak kullanacak başka bir özellik daha kullanıma sunuldu.

