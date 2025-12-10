Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Haritalar, aracınızı park ettiğinizi otomatik algılayacak

    Google Maps, aracınızı park ettiğinizi otomatik olarak algılayıp konumu kaydedecek. Park konumu, özel bir simgeyle gösterilecek. Yeni özellik, iOS kullanıcılarına sunuldu.

    iOS için Google Maps park yeri kaydetme otomatik Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar, aracın park edildiği yeri otomatik olarak algılayan ve konumu sürücü için kaydeden yeni bir özellik kazandı. Peki, Google Maps park yeri kaydetme özelliği otomatik olarak nasıl çalışıyor?

    Google Maps otomatik park yeri kaydetme özelliği nasıl çalışıyor?

    Yeni özellik, park yeri işaretleme özelliğini kullanmasanız bile park ettiğiniz yeri otomatik olarak tespit ediyor, 48 saate kadar kaydediyor ve tekrar sürüşe başladığınızda otomatik olarak kaldırıyor.

    Haritalarda park yerini kaydetmek başlı başına yeni bir özellik değil. Bunu zaten haritada konumunuza dokunup ardından Kaydedilen Park Yeri'ni seçerek de yapabiliyordunuz. Buradaki fark, tüm sürecin sizin için otomatikleştirilmiş olması.

    Bu özellik, Google Haritalar yüklü bir araca bindiğinizde ve USB, Bluetooth veya CarPlay aracılığıyla aracınıza bağlandığınızda çalışıyor. Son kısım çok önemli çünkü şu an için bu özellik yalnızca iOS cihazlarda çalışıyor. Android'de park konumunuzu kaydetme işlemi hala manuel ve bu otomatik seçeneğin ne zaman geleceğine dair henüz bir bilgi yok. iOS’te bir süredir otomatik ayar mevcuttu ancak görünüşe göre artık varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumda.

    İlk olarak iPhone kullanıcılarına sunuldu

    Otomatik park yeri kaydetme özelliği yaklaşık bir ay önce iPhone'da kullanıma sunulmaya başlandı ancak o zamandan beri varsayılan "P" simgesi yerine, ayarladığınız özel araç simgelerini park yeri simgesi olarak kullanacak başka bir özellik daha kullanıma sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç bağlatma nasıl yapılır yandan vuran araç suçlu mudur 1 lotun altındaki hisse nasıl satılır ziraat fluence yokuşta kalkma yardımı kontrol et hyundai accent blue 1.4 d-cvvt mode plus yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum