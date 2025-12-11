Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Fotoğraflar'a yeni video düzenleme araçları eklendi

    Google, Android ve iOS işletim sistemlerindeki Fotoğraflar uygulamasına yeni video oluşturma ve düzenleme araçları getirdiğini duyurdu.                         

    Google Fotoğraflar'a yeni video düzenleme araçları eklendi Tam Boyutta Gör
    Google, Android ve iOS işletim sistemlerindeki Fotoğraflar uygulamasına yeni video oluşturma ve düzenleme araçları getirdiğini duyurdu.

    İşte Google Fotoğraflar'a gelen yeni özellikler

    Android'de kullanıcılar artık Fotoğraflar uygulamasındaki şablonları kullanarak öne çıkan anlardan oluşan videolar oluşturabiliyor. Bu şablonlarda hazır müzikler, metinler ve otomatik kesmeler bulunuyor. Kullanıcılar fotoğraf ve videolarını seçtiğinde uygulama, bunları otomatik olarak öne çıkan anlardan oluşan bir videoya dönüştürüyor.



    Google, hem Android hem de iOS’ta daha hızlı ve sezgisel bir düzenleme deneyimi getiren yeni bir editör sunuyor. Tüm kliplerin tek bir zaman çizelgesinde düzenlenebilmesi, hikaye akışını kurmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca otomatik uyum sağlayan tuval sayesinde düzenleme ekranı daha rahat kullanılıyor ve temel araçlar daha kolay bulunuyor.

    Android ve iOS’ta kullanılabilen yerleşik müzik kütüphanesi sayesinde kullanıcılar videolarına uygun şarkıları doğrudan editörden seçip ekleyebiliyor.

    Google Fotoğraflar'a yeni video düzenleme araçları eklendi Tam Boyutta Gör

    Google Fotoğraflar ayrıca Android'de daha fazla metin seçeneği sunuyor. Artık videolara yazı eklerken yeni yazı tipleri, renkler ve arka plan stilleri kullanılabiliyor. Bu da başlık ve açıklamaların daha okunabilir olmasını sağlıyor.

    Son olarak, yeniden tasarlanan düzenleyici artık Android'de tek tek videolar için varsayılan video düzenleyici olarak işlev görüyor. Böylece tek bir klibe bile hızlıca müzik veya metin eklemek mümkün hale geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    halkbank kredi kartı kapatma toblerone içinde ne var mp3 indirme programı boğazda toz varmış hissi neden olur start stop anahtar pili bitti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum