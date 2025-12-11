Google Fotoğraflar'a yeni video düzenleme araçları eklendi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android ve iOS işletim sistemlerindeki Fotoğraflar uygulamasına yeni video oluşturma ve düzenleme araçları getirdiğini duyurdu.

İşte Google Fotoğraflar'a gelen yeni özellikler

Android'de kullanıcılar artık Fotoğraflar uygulamasındaki şablonları kullanarak öne çıkan anlardan oluşan videolar oluşturabiliyor. Bu şablonlarda hazır müzikler, metinler ve otomatik kesmeler bulunuyor. Kullanıcılar fotoğraf ve videolarını seçtiğinde uygulama, bunları otomatik olarak öne çıkan anlardan oluşan bir videoya dönüştürüyor.





Google, hem Android hem de iOS’ta daha hızlı ve sezgisel bir düzenleme deneyimi getiren yeni bir editör sunuyor. Tüm kliplerin tek bir zaman çizelgesinde düzenlenebilmesi, hikaye akışını kurmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca otomatik uyum sağlayan tuval sayesinde düzenleme ekranı daha rahat kullanılıyor ve temel araçlar daha kolay bulunuyor.

Android ve iOS’ta kullanılabilen yerleşik müzik kütüphanesi sayesinde kullanıcılar videolarına uygun şarkıları doğrudan editörden seçip ekleyebiliyor.

Google Fotoğraflar ayrıca Android'de daha fazla metin seçeneği sunuyor. Artık videolara yazı eklerken yeni yazı tipleri, renkler ve arka plan stilleri kullanılabiliyor. Bu da başlık ve açıklamaların daha okunabilir olmasını sağlıyor.

Son olarak, yeniden tasarlanan düzenleyici artık Android'de tek tek videolar için varsayılan video düzenleyici olarak işlev görüyor. Böylece tek bir klibe bile hızlıca müzik veya metin eklemek mümkün hale geliyor.

