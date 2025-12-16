VPN indirirken dikkat! Yapay zekayla konuşmalarınız kaydediliyor olabilir

Tam Boyutta Gör Bazı tarayıcı eklentilerinin büyük yapay zeka platformlarındaki tüm konuşmaları gizlice toplayıp sattığı ortaya çıkartıldı. Microsoft Edge ve Chrome tabanlı tarayıcılarda bulunan bu eklentiler, ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, DeepSeek, Grok (xAI) ve Meta AI dahil olmak üzere büyük yapay zeka platformlarındaki konuşmaları hedefleyip kaydediyor.

Google'da öne çıkarılan eklentiler arasında

Chrome eklenti mağazasında öne çıkarılan ve binlerce yorum, yüksek puan alan Urban VPN Proxy, yapay zeka konuşmalarını sessiz sedasız kaydeden eklentilerden biri. Aynı yayıncının 1ClickVPN Proxy, Urban Browser Guard ve Urban Ad Blocker dahil olmak üzere yedi diğer eklentisinde de bu işlemin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Urban VPN Proxy uzantısı yapay zeka konuşmalarını nasıl kaydetmiş?

Bu eklentiler, hedef alınan yapay zeka platformunun web sayfasına doğrudan bir executor script enjekte ederek verilerinizi çalıyor. Bu script, yerel tarayıcı işlevlerini geçersiz kılarak, kullanıcı ile yapay zeka platformu arasındaki istek ve yanıtlar da dahil olmak üzere tüm ağ trafiğini ele geçirmeye olanak tanıyor. Ardından script, ele geçirilen API trafiğini ayrıştırarak her istemi, her yapay zeka yanıtını, saati, sohbet kimliklerini ve oturum meta verilerini çıkarıyor. Bundan sonra veriler sıkıştırılıyor ve Urban VPN'in sunucularına iletiliyor.

8 milyon kişinin sohbet geçmişi kâr amaçlı satıldı!

Bu veri toplama işlemi varsayılan olarak etkinleştirilmiş ve VPN'in açık veya kapalı olmasına ya da kullanıcıya yönelik herhangi bir ayara bakılmaksızın sürekli olarak arka planda çalışıyor. Bunu durdurmanın tek yolu eklentiyi kaldırmak. Gizli kayıt işlemi, 9 Temmuz 2025'te yayınlanan 5.5.0 sürümünden beri VPN'de sürdürülüyor. Ele geçirilen verilerin pazarlama analizi amacıyla toplandığı ve satıldığı bildiriliyor.

