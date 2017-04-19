Mükemmel çizimler yapmanıza yardımcı olan uygulama: SketchAR

SketchAR isimli uygulama, artırılmış gerçekliğe benzer bir teknoloji kullanarak kullanıcısının birbirinden çeşitli çizimler yapabilmesine yardımcı oluyor. Kullanıcının uygulama içerisinden (veya kendi resimleri arasından) seçtiği görseli kağıda yerleştiren ve telefon kamerasını kullanarak kalemin nerede bulunduğunu, resmin hangi bölümünün çizildiğini eş zamanlı olarak gösteren SketchAR, aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere çizerin işini bir hayli kolaylaştırıyor. App Store üzerinden indirilmeye sunulanisimli uygulama, artırılmış gerçekliğe benzer bir teknoloji kullanarak kullanıcısının birbirinden çeşitli çizimler yapabilmesine yardımcı oluyor. Kullanıcının uygulama içerisinden (veya kendi resimleri arasından) seçtiği görseli kağıda yerleştiren ve telefon kamerasını kullanarak kalemin nerede bulunduğunu, resmin hangi bölümünün çizildiğini eş zamanlı olarak gösteren SketchAR, aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere çizerin işini bir hayli kolaylaştırıyor.

Şimdilik yalnızca A4 kağıdı ile kullanılabilen uygulama (gelecekte çeşitli tuvaller üzerinde de kullanılacak), kağıdın 5 farklı köşesine çizilen 1 cm çapında daireler sayesinde çizim yapılacak kağıdı algılıyor ve görseli kağıda ortalıyor. Bu işlem telefonun konumu değişse bile görselin sabit kalmasını sağlıyor.

Uygulamanın Project Tango ve Microsoft HoloLens’e de uyarlanacağı biliniyor. SketchAR’ın Project Tango ile akıllı telefonlardaki sensörleri kullanabileceği ve daha büyük ölçekli çizimler yapmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.