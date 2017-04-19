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Mükemmel çizimler yapmanıza yardımcı olan uygulama: SketchAR

SketchAR isimli uygulama, akıllı telefonunuzdan çizdiğiniz resmi takip etmenizi ve buna göre doğru çizimi yapmanızı mümkün kılıyor. Uygulama yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.
2 yıl
8,3b
1
11
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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App Store üzerinden indirilmeye sunulan SketchAR isimli uygulama, artırılmış gerçekliğe benzer bir teknoloji kullanarak kullanıcısının birbirinden çeşitli çizimler yapabilmesine yardımcı oluyor. Kullanıcının uygulama içerisinden (veya kendi resimleri arasından) seçtiği görseli kağıda yerleştiren ve telefon kamerasını kullanarak kalemin nerede bulunduğunu, resmin hangi bölümünün çizildiğini eş zamanlı olarak gösteren SketchAR, aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere çizerin işini bir hayli kolaylaştırıyor.

Şimdilik yalnızca A4 kağıdı ile kullanılabilen uygulama (gelecekte çeşitli tuvaller üzerinde de kullanılacak), kağıdın 5 farklı köşesine çizilen 1 cm çapında daireler sayesinde çizim yapılacak kağıdı algılıyor ve görseli kağıda ortalıyor. Bu işlem telefonun konumu değişse bile görselin sabit kalmasını sağlıyor.

Uygulamanın Project Tango ve Microsoft HoloLens’e de uyarlanacağı biliniyor. SketchAR’ın Project Tango ile akıllı telefonlardaki sensörleri kullanabileceği ve daha büyük ölçekli çizimler yapmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.


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mementopolis 2 yıl en beğenilen
Tek sorun detay anlatmiyor. Adim adim anlatsa cok iyidi . önce taslak , taslagin üstüne ise detay katarak cizilen karatleri veya cizmi ortaya cikararak. hem ögredici hemde isin gercek teknigini görebilirdik. SnapChat gibi birsey olmus.
2. Kopya bir kagitan cizergibi cizdiriyor. yani kagidin altina resmi koyup cizmek daha mantikli, bana kalirsa, hem pil yemez. :D
Tek sorun detay anlatmiyor. Adim adim anlatsa cok iyidi . önce taslak , taslagin üstüne ise detay katarak cizilen karatleri veya cizmi ortaya cikararak. hem ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
JoeyBane 2 yıl
böyle güzel bir uygulama olunca bize de indirmek düşer
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axaxa 2 yıl
İndirelim bakalım
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Captain_Ivy 2 yıl
Kız arkadaşımın resmini çizmeyi denicem bakalım.
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ITTF 2 yıl
çok başarılı bir uygulama
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kmlfgkc 2 yıl
ayfon aldıracak bir uygulama olmuş..
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mementopolis 2 yıl en beğenilen
Tek sorun detay anlatmiyor. Adim adim anlatsa cok iyidi . önce taslak , taslagin üstüne ise detay katarak cizilen karatleri veya cizmi ortaya cikararak. hem ögredici hemde isin gercek teknigini görebilirdik. SnapChat gibi birsey olmus.
2. Kopya bir kagitan cizergibi cizdiriyor. yani kagidin altina resmi koyup cizmek daha mantikli, bana kalirsa, hem pil yemez. :D
1 Yanıt Yanıtla +5
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midnefen 2 yıl mementopolis
mementopolis
Tek sorun detay anlatmiyor. Adim adim anlatsa cok iyidi . önce taslak , taslagin üstüne ise detay katarak cizilen karatleri veya cizmi ortaya cikararak. hem ögredici hemde isin gercek teknigini görebilirdik. SnapChat gibi birsey olmus.
2. Kopya bir kagitan cizergibi cizdiriyor. yani kagidin altina resmi koyup cizmek daha mantikli, bana kalirsa, hem pil yemez. :D

Köprü çizilebiliyosa iyi; yoksa direk çöp..
Avrıpa gısganmadıktan sonra çizmenin amacı ne ki..
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Hasegawa 2 yıl
Uzak durma kardis, Android'e de bekleriz. :D
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fatalrhymex 2 yıl
Mükemmel bir fikir, ve geleceğe yönelik birçok tasarımın çıkış uygulaması olabilir
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tugares 2 yıl
Yapılmış en iyi uygulamalardan biri olmaya aday bence :)
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