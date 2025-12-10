Apple Türkiye, 2025'in en çok indirilen uygulama ve oyunlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz hafta 17 uygulama ve oyunun teknik özellikleri ve uzun süreli kültürel etkileri nedeniyle onurlandırıldığı 2025 App Store Awards’un kazananlarını duyurmuştu. Tiimo, yılın iPhone uygulaması, Essayist ise yılın iPad uygulaması ödülünü almıştı. Yakın zamanda da 2025 yılında iPhone, iPad ve Apple Arcade'de en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar açıklandı.

ChatGPT, 2025’in en çok indirilen uygulaması oldu

Bu yıl en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulaması ChatGPT olurken, en çok indirilen ücretli iPhone uygulaması Deprem Ağı oldu. En çok indirilen ücretsiz iPhone oyunu PUBG Mobile, en popüler ücretli oyun Minecraft oldu. İşte Türkiye’de 2025 yılının en çok indirilen mobil uygulaması ve oyunları:

En popüler ücretsiz uygulamalar

ChatGPT Temu Google Gemini WhatsApp Instagram e-Devlet YouTube Google TikTok Google Haritalar

En popüler ücretli uygulamalar

Deprem Ağı TeamSpeak 3 Blitzer.de PRO Shadowrocket Deprem Uyarılarım Pro JSPS APP MilGPS Threema NetTV: Watch Global TV AnkiMobile Flashcards

En popüler ücretsiz oyunlar

PUBG Mobile Subway Surfers 101 YüzBir Okey Plus Hay Day Brawl Stars Clash Royale Township Words of Wonders Block Blast! Whiteout Survival

En popüler ücretli oyunlar

Minecraft StreetPro Racing Mesih Earn to Die 2 My Child Lebensborn Plague Inc. Tabu Başkanlar Quakeline Aylık Distopya

Apple Türkiye, 2025'in en popüler uygulama ve oyunlarını açıkladı

