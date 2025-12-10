Apple Türkiye, 2025'in en çok indirilen uygulama ve oyunlarını açıkladı

ChatGPT, 2025’in en çok indirilen uygulaması oldu
Bu yıl en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulaması ChatGPT olurken, en çok indirilen ücretli iPhone uygulaması Deprem Ağı oldu. En çok indirilen ücretsiz iPhone oyunu PUBG Mobile, en popüler ücretli oyun Minecraft oldu. İşte Türkiye’de 2025 yılının en çok indirilen mobil uygulaması ve oyunları:
En popüler ücretsiz uygulamalar
- ChatGPT
- Temu
- Google Gemini
- e-Devlet
- YouTube
- TikTok
- Google Haritalar
En popüler ücretli uygulamalar
- Deprem Ağı
- TeamSpeak 3
- Blitzer.de PRO
- Shadowrocket
- Deprem Uyarılarım Pro
- JSPS APP
- MilGPS
- Threema
- NetTV: Watch Global TV
- AnkiMobile Flashcards
En popüler ücretsiz oyunlar
- PUBG Mobile
- Subway Surfers
- 101 YüzBir Okey Plus
- Hay Day
- Brawl Stars
- Clash Royale
- Township
- Words of Wonders
- Block Blast!
- Whiteout Survival
En popüler ücretli oyunlar
- Minecraft
- StreetPro Racing
- Mesih
- Earn to Die 2
- My Child Lebensborn
- Plague Inc.
- Tabu
- Başkanlar
- Quakeline
- Aylık Distopya