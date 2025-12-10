Giriş
    Apple Türkiye, 2025'in en çok indirilen uygulama ve oyunlarını açıkladı

    Geçtiğimiz hafta App Store Ödülleri kazananlarını açıklamasının ardından Apple, bugün Türkiye'de 2025 yılının en çok indirilen uygulama ve oyunlarını açıkladı. İşte en popüler iPhone uygulamaları:

    Apple 2025'in en çok indirilen uygulaması ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz hafta 17 uygulama ve oyunun teknik özellikleri ve uzun süreli kültürel etkileri nedeniyle onurlandırıldığı 2025 App Store Awards’un kazananlarını duyurmuştu. Tiimo, yılın iPhone uygulaması, Essayist ise yılın iPad uygulaması ödülünü almıştı. Yakın zamanda da 2025 yılında iPhone, iPad ve Apple Arcade'de en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar açıklandı.

    ChatGPT, 2025’in en çok indirilen uygulaması oldu

    Bu yıl en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulaması ChatGPT olurken, en çok indirilen ücretli iPhone uygulaması Deprem Ağı oldu. En çok indirilen ücretsiz iPhone oyunu PUBG Mobile, en popüler ücretli oyun Minecraft oldu. İşte Türkiye’de 2025 yılının en çok indirilen mobil uygulaması ve oyunları:

    En popüler ücretsiz uygulamalar

    1. ChatGPT
    2. Temu
    3. Google Gemini
    4. WhatsApp
    5. Instagram
    6. e-Devlet
    7. YouTube
    8. Google
    9. TikTok
    10. Google Haritalar

    En popüler ücretli uygulamalar

    1. Deprem Ağı
    2. TeamSpeak 3
    3. Blitzer.de PRO
    4. Shadowrocket
    5. Deprem Uyarılarım Pro
    6. JSPS APP
    7. MilGPS
    8. Threema
    9. NetTV: Watch Global TV
    10. AnkiMobile Flashcards

    En popüler ücretsiz oyunlar

    1. PUBG Mobile
    2. Subway Surfers
    3. 101 YüzBir Okey Plus
    4. Hay Day
    5. Brawl Stars
    6. Clash Royale
    7. Township
    8. Words of Wonders
    9. Block Blast!
    10. Whiteout Survival

    En popüler ücretli oyunlar

    1. Minecraft
    2. StreetPro Racing
    3. Mesih
    4. Earn to Die 2
    5. My Child Lebensborn
    6. Plague Inc.
    7. Tabu
    8. Başkanlar
    9. Quakeline
    10. Aylık Distopya
