Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify yeni AI özelliğini duyurdu: Algoritmanın kontrolü sizde olacak

    Spotify, "Prompted Playlist" özelliğini test ediyor. Spotify, komut temelli çalma listesi özelliğiyle ilk kez kullanıcılara platformun algoritması üzerinde kontrol imkanı verecek.

    Spotify Prompted Playlist özelliği Tam Boyutta Gör
    Spotify, Premium kullanıcıları için algoritmayı ve platformdaki genel dinleme deneyimini kontrol etmelerini sağlayan bir özelliği test ediyor. "Prompted Playlist" adı verilen bu özellik, yapay zeka desteğiyle tam da aradığınız müziği bulmanızı sağlıyor.

    Spotify "Prompted Playlist" ile algoritmayı kullanıcı yönlendirecek

    Algoritmalar her zaman doğru müziği bulamıyor, platform o an en az beklediğiniz parçayı çalabiliyor. Spotify da farklı değil; çalma listesi zevkinize uymuyorsa kaldırabiliyor, bir daha gösterilmemesini sağlayabiliyorsunuz. Ancak, bu araçlar kullanıcı müdahalesi gerektiriyor ve bazıları istenilen sonucu hemen vermeyebiliyor. Spotify, şimdi bu kontrol seçeneklerine ek olarak, çalma listeleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı, hangi parçaların dahil edilip edilmemesi gerektiği konusunda daha fazla söz sahibi olmanızı amaçlayan yeni bir özelliğe sahip.

    ChatGPT gibi yapay zeka sohbet botları zaten kişiselleştirilmiş müzik önerileri oluşturmak için kullanılıyor ancak yeni Prompted Playlist özelliği bunu bir adım daha ileri götürüyor ve daha iyi sonuçlar için doğrudan Spotify'a entegre çalışıyor. Örneğin; "Son on yıldaki en sevdiğim sanatçıların müzikleri" gibi bir istekte bulunabilecek ya da “30 dakika 5 kilometrelik koşu için yüksek enerjili pop ve hip-hop, ardından yavaş yavaş sakinleştirici şarkılarla soğuma müzikleri" gibi daha karmaşık ve özelleştirilmiş çalma listeleri oluşturabileceksiniz. Hatta sonuçları daha da hassaslaştırmak için isteklerinizi düzenleyebileceksiniz. "Fikirler" bölümündeki önceden hazırlanmış prompt temelli çalma listelerinden de seçim yapabileceksiniz.

    Yapay zeka çalma listesi özelliğinden farklı

    Prompted Playlist, Spotify'ın mevcut Yapay Zeka Çalma Listesi özelliğinden farklı. Prompt temelli çalma listesinde isteğinizin ne kadar geniş veya spesifik olabileceğine dair bir sınır yok. Bu, Spotify'ın da vurguladığı gibi, bu yılın en büyük filmlerinden ve en çok konuşulan TV dizilerinden en sevdiğiniz sanatçıların az bilinen müziklerini isteyebileceğiniz anlamına geliyor. İsteğinizi düzenleyebiliyor ve daha da ince ayar yapabiliyorsunuz ve değişiklik çalma listesine yansıyor.

    Dahası, bu çalma listeleri günlük veya haftalık olarak yenileyecek şekilde ayarlarsanız, çalma listesi sonsuza kadar dinlenebilir olacak. Seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak, çalma listesi, o anda isteğinize en uygun parçalarla otomatik olarak güncellenecek. Spotify bunu akıllıca bir benzetmeyle ele aldı: Tam istediğiniz gibi Haftalık Keşif.

    Tek bir ülkede ve İngilizce dilde test ediliyor

    Prompted Playlist, Spotify Premium’a gelecek yeni bir özellik olarak duyuruldu. Şu anda Yeni Zelanda’daki kullanıcılarla test ediliyor. Gelecek yıldan itibaren daha geniş çapta kullanıma sunulabilir ancak Spotify henüz bu konuda herhangi bir plan paylaşmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anten kablosunda elektrik olur mu türk telekom kuruluma gelmiyor mercedes e 250 cdi yorumlar camdan reçine nasıl çıkar kiracıya senet imzalatmak yasal mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum