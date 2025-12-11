Spotify yeni AI özelliğini duyurdu: Algoritmanın kontrolü sizde olacak

Tam Boyutta Gör Spotify, Premium kullanıcıları için algoritmayı ve platformdaki genel dinleme deneyimini kontrol etmelerini sağlayan bir özelliği test ediyor. "Prompted Playlist" adı verilen bu özellik, yapay zeka desteğiyle tam da aradığınız müziği bulmanızı sağlıyor.

Spotify "Prompted Playlist" ile algoritmayı kullanıcı yönlendirecek

Algoritmalar her zaman doğru müziği bulamıyor, platform o an en az beklediğiniz parçayı çalabiliyor. Spotify da farklı değil; çalma listesi zevkinize uymuyorsa kaldırabiliyor, bir daha gösterilmemesini sağlayabiliyorsunuz. Ancak, bu araçlar kullanıcı müdahalesi gerektiriyor ve bazıları istenilen sonucu hemen vermeyebiliyor. Spotify, şimdi bu kontrol seçeneklerine ek olarak, çalma listeleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı, hangi parçaların dahil edilip edilmemesi gerektiği konusunda daha fazla söz sahibi olmanızı amaçlayan yeni bir özelliğe sahip.

ChatGPT gibi yapay zeka sohbet botları zaten kişiselleştirilmiş müzik önerileri oluşturmak için kullanılıyor ancak yeni Prompted Playlist özelliği bunu bir adım daha ileri götürüyor ve daha iyi sonuçlar için doğrudan Spotify'a entegre çalışıyor. Örneğin; "Son on yıldaki en sevdiğim sanatçıların müzikleri" gibi bir istekte bulunabilecek ya da “30 dakika 5 kilometrelik koşu için yüksek enerjili pop ve hip-hop, ardından yavaş yavaş sakinleştirici şarkılarla soğuma müzikleri" gibi daha karmaşık ve özelleştirilmiş çalma listeleri oluşturabileceksiniz. Hatta sonuçları daha da hassaslaştırmak için isteklerinizi düzenleyebileceksiniz. "Fikirler" bölümündeki önceden hazırlanmış prompt temelli çalma listelerinden de seçim yapabileceksiniz.

Yapay zeka çalma listesi özelliğinden farklı

Prompted Playlist, Spotify'ın mevcut Yapay Zeka Çalma Listesi özelliğinden farklı. Prompt temelli çalma listesinde isteğinizin ne kadar geniş veya spesifik olabileceğine dair bir sınır yok. Bu, Spotify'ın da vurguladığı gibi, bu yılın en büyük filmlerinden ve en çok konuşulan TV dizilerinden en sevdiğiniz sanatçıların az bilinen müziklerini isteyebileceğiniz anlamına geliyor. İsteğinizi düzenleyebiliyor ve daha da ince ayar yapabiliyorsunuz ve değişiklik çalma listesine yansıyor.

Dahası, bu çalma listeleri günlük veya haftalık olarak yenileyecek şekilde ayarlarsanız, çalma listesi sonsuza kadar dinlenebilir olacak. Seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak, çalma listesi, o anda isteğinize en uygun parçalarla otomatik olarak güncellenecek. Spotify bunu akıllıca bir benzetmeyle ele aldı: Tam istediğiniz gibi Haftalık Keşif.

Tek bir ülkede ve İngilizce dilde test ediliyor

Prompted Playlist, Spotify Premium’a gelecek yeni bir özellik olarak duyuruldu. Şu anda Yeni Zelanda’daki kullanıcılarla test ediliyor. Gelecek yıldan itibaren daha geniş çapta kullanıma sunulabilir ancak Spotify henüz bu konuda herhangi bir plan paylaşmadı.

