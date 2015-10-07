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Hem gündüz hem gece çekim yapabilen TP-LINK NC220 bulut tabanlı kamera satışa sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Hem gündüz hem gece çekim yapabilen TP-LINK NC220 bulut tabanlı kamera satışa sunuldu

Ağ ekipmanları pazarındaki başarılı faaliyetleri ile tanıdığımız TP-LINK, IP kameraları tarafında da zaman zaman çeşitli ürünler ile karşımıza geliyor. Firmanın yeni modeli NC220, Hem gündüz hem gece çekim yapabiliyor. 

Yeni IP kamera bulut destekli olması ile dikkat çekiyor. 300Mbps WiFi bağlantısı sayesinde uzaktayken de bilgisayar ya da mobil cihazlardan kamera görüntülerine ulaşabiliyor, kayıt alabiliyor. Tam karanlık ortamda bile 18 metreye kadar çekim yapabilen yeni kamera, hareket algılama özelliği ve buna bağlı olarak e-posta ya da FTP ile bildirim yapma özellikleriyle güvenlik açısından önemli avantajlar sunuyor.   

Olağandışı bir hareket olduğunda kamera, e-posta ile anlık bildirim yapıyor. Bu sayede kullanıcı hem kötü niyetli kişilerin görüntülerine sahip oluyor hem de güvenlik güçlerini anında bilgilendirerek müdahale olanağı elde ediyor.  

Kamera ayrıca WiFi kapsama alanını genişleten bir menzil genişletici (range extender) işlevi de sunuyor. Bulunduğu noktada aldığı WiFi sinyalini tekrarlayarak, evin/ofisin diğer noktasına ulaştıran kamera sayesinde ek kapsama alanı elde edilmiş olunuyor. NC220 modelinin fiyatı 104 USD + KDV olarak belirlenmiş.  

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t-miharbi 1 yıl
fiyat aralığı nedir
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Dexterize 3 yıl
Ürünü merak ediyorsanız: youtu.be/...
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kadirirdem 4 yıl
Akk varken tr de zor bu
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Piêr Dé Sans 3 yıl kadirirdem
Oturup sabahtan akşama izlemeyeceksen akk bağlamaz zaten. Kaldı ki akk ile işin de olmayacak. Web den izlerken sana full hd görüntü vermeyecek.


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arel.gr 4 yıl
iyi, guzel ozellikler.
kablo kesildigindede aktif kalabilse.
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