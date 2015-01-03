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Henes Broon F8 çocuklar için Android işletim sistemli elektrikli araba

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Henes Broon F8 çocuklar için Android işletim sistemli elektrikli araba

Mobil işletim sistemlerinin araç içi bilgi sistemlerine yavaş yavaş hakim olmaya başladığı bir dönemde, çocuklar da bundan nasibini alıyor. Henes Broon F8 serisi Android işletim sistemli elektrikli araçlardan oluşması ile ön plana çıkıyor. 

Henes Broon F8 serisi sadece 5 yaşına kadar olan çocuklara yönelik bir elektrikli araba modellerinden oluşuyor. Arabada bağımsız süspansiyon, difransiyel hızlanma, otomatik sistem analizi, üç sürüş modu ve sesli-görsel rehber sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. 

Arabayı çocuğunuz kullanabileceği gibi Bluetooth üzerinden ebeveynler de kontrol edebiliyor. Üst seviye güvenli sürüş sistemleri ile çocuğunuz hakkında endişelenmenize de gerek kalmıyor. Cihazda 7 inçlik bir Android tablet mevcut ve bir ses sistemi ile çeşitli bilgiler ekrana yansıtılıyor. Ayrıca bu ekranda çocuğunuzu neşelendirecek içerikler de oynatılabiliyor. 

Broon F8 serisi 895$-1000$ arasında değişen fiyatlara sahip. Seçeceğiniz opsiyonlara göre fiyatlar da değişiyor. Ancak fiyat itibariyle biraz lüks sınıfa hitap ettiğini söylemek mümkün. 

http://www.brooncars.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
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DH Misafiri 3 yıl
henes broon 1tanede ben oğlum için istiyorum. Nasıl ve nerden alacağız.
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DH Misafiri 4 yıl
bu ürün markasının türkiyedeki satış distrübütörü yada satcı bayi kimdir. nasıl ulaşılabilirim.
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DH Misafiri 4 yıl
bundan almak ıstıyorum nerden alabılırım yardımcı olursanız sevınırım
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umut_baris 4 yıl
Ben sığar mıyım acaba içine ?
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Parallel Killer 4 yıl
offff veletlerin eğlenceye gel
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CozgurY 4 yıl
işi gerçekten zirvede yapan bir marka henes zaten mevcut modelleri ülkemizdede satılıyor ilerde bir oğlum olursa kesinlikle alacağım bir cihaz ama önce evlenmem lazım :P kazık kadar olduk haydi hayırlısı:))
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Ben küçük bi akülü araba istiyordum. Durumumuz da almaya musaitti. Niye almadın baba. Heves ediyorum hep böyle şeylere dana gibi olduk. Çocuğuma kesinlikle alacağım
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matmuhendisi 4 yıl
1000 dolara öküz alınır
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doctor_bey 4 yıl
Vuhuu, tasarıma bak be, yeni nesil çok şanslı
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