Henes Broon F8 çocuklar için Android işletim sistemli elektrikli araba





Mobil işletim sistemlerinin araç içi bilgi sistemlerine yavaş yavaş hakim olmaya başladığı bir dönemde, çocuklar da bundan nasibini alıyor. Henes Broon F8 serisi Android işletim sistemli elektrikli araçlardan oluşması ile ön plana çıkıyor.





Henes Broon F8 serisi sadece 5 yaşına kadar olan çocuklara yönelik bir elektrikli araba modellerinden oluşuyor. Arabada bağımsız süspansiyon, difransiyel hızlanma, otomatik sistem analizi, üç sürüş modu ve sesli-görsel rehber sistemi şeklinde özellikler yer alıyor.





Arabayı çocuğunuz kullanabileceği gibi Bluetooth üzerinden ebeveynler de kontrol edebiliyor. Üst seviye güvenli sürüş sistemleri ile çocuğunuz hakkında endişelenmenize de gerek kalmıyor. Cihazda 7 inçlik bir Android tablet mevcut ve bir ses sistemi ile çeşitli bilgiler ekrana yansıtılıyor. Ayrıca bu ekranda çocuğunuzu neşelendirecek içerikler de oynatılabiliyor.





Broon F8 serisi 895$-1000$ arasında değişen fiyatlara sahip. Seçeceğiniz opsiyonlara göre fiyatlar da değişiyor. Ancak fiyat itibariyle biraz lüks sınıfa hitap ettiğini söylemek mümkün.

http://www.brooncars.com/