Her yüzeyin hareketlerine uyum sağlayabilen 1000 FPS projeksiyon

Ishikawa Watanabe Laboratuvarı, Tokyo Üniversitesi ve Tokyo Electron Device firmasındaki araştırmacılar, görüntü yansıttığı herhangi bir yüzeyin karmaşık hareketlerini takip edebilen ve bu hareketlere mükemmel şekilde uyum sağlayan yüksek hızlı bir projeksiyon sistemi geliştirdiler.



Saniyede 1000 kare gösterebilen bu gelişmiş projeksiyona eşlik eden kamera sistemi, aynı kare hızında çalışarak görüntünün yansıtıldığı yüzeyi takip ediyor ve böylece yüzeyin hareketlerine göre görüntüyü ayarlayarak, görüntünün hareketli bir yüzey üzerinde sabitlenmiş gibi görünmesini sağlıyor.



Projeksiyon cihazının hareket halindeki yüzeye uyum sağlayabilmek için hızla hareket etmesini sağlayacak bir teknoloji geliştirmek yerine mevcut projeksiyon sistemleri üzerinde değişikliğe giden araştırmacılar, projeksiyon cihazlarının içindeki DLP mikroçipin çalışma şeklini modifiye ettiler.



Mevcut projeksiyon cihazlarının birçoğunun içinde yer alan Texas Instruments DLP mikroçipler normalde, etraflarını saran binlerce ufak aynanın uyum içinde hızla hareket ederek kırmızı, yeşil veya mavi ışıklar yansıtmasıyla bir yüzey üzerinde görüntünün oluşmasını sağlardı. Tokyo Electron Device firmasındaki araştırmacılar ise DLP mikroçiplerin de hızla hareket etmesini sağlayan yeni bir sistem geliştirdiler.



Bu yüksek hızlı projeksiyon sistemi şimdilik 8-bit renk derinliği ve 1,024 x 768 çözünürlük sunabiliyor olsa da, çalışmalar devam ettikçe bu özelliklerin de yükselmesi bekleniyor.







http://gizmodo.com/this-1-000-fps-projector-perfectly-matches-the-movement-1722225809