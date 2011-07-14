Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS, Hydra çipsetli Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,9b
1
17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ekran kartı üreticisi HIS bugün yaptığı açıklamayla, ilk detaylarını Computex 2011 Fuarı'nda verdiği Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini duyurdu. Sahip olduğu özel soğutucu tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken ekran kartının önemli bir özelliği daha bulunuyor ve üzerinde yer alan LucidLogic üretimi Hydra çipi sayesinde AMD veya Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyabiliyor.

AMD'nin 40nm Cayman XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.Grafik işlemc birimi 880MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapan ekran kartı, üzerinde yer alan özel soğutucu sayesinde referans tasarım ile kıyaslandığından 23 derece daha serin çalışabiliyor.

Hydra yongası sayesinde AMD tabanlı bir sistemde PhysX ve CUDA uygulamaları için Nvidia ekran kartı da kullandırabilen yeni model, aynı zamanda üzerinde yer alan çift DVI, HDMI 1.2 ve DisplayPort 1.2 konnektörleriyle Eyefinity5 kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Kutu içeriğinde Dirt 3 oyununa da yer verilen HIS Radeon HD 6970 IceQ Mix'in yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 8 yıl
NECROCYBER
şimdi nasıl oluyor hyddra şöyle olabilirmiHydra olmayan anakartlarda Hydra olarak aynı çipe sahip Nvidia bulunca multi gpu olarak çalışacakmı bu manadamı oluyor

Heh bende buna takıldım ama sonuç olarak bilen yok bu durumu sanırsam ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
şimdi nasıl oluyor hyddra şöyle olabilirmi
Hydra olmayan anakartlarda Hydra olarak aynı çipe sahip Nvidia bulunca multi gpu olarak çalışacakmı bu manadamı oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 8 yıl
eski iceqler daha güzeldi be bende iceq4 4850 vardı onun üzerine tanımazdım tasarım olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
:::LOSTPLANET::: 8 yıl
his 4850 iceq4 kullanıyorum.HİSin tasarımları çok iyimiş.soğutması çok iyi. bir gpu daha alacak olsam kesinlikle his alırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jinnet 8 yıl
HD5670 İceQ modelini kullandım vallaha 70c görmedim crysis oynarken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Börü 8 yıl
6950 Bios Mod ile 6970 olabiliyor.Fazla satacağını sanmıyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 8 yıl
Alpcan Aksoy
St Batuhan Sorması ayıptır belki ama bu yonga anakartlara konulmayacak mıydı? Ekran kartına konulup bu desteğin sağlanabiliyor olması ilgincime gitti :/ Ayrıca Hayırlı olsun da çok geçti üzerinden, yeni seri çıkıyor, bu kartta yeni çıkıyor??!
msi ın bazı anakartlarında bu çipset kullanılıyor.

Anakartlar tamam da ekran kartı ile nasıl oluyor diyorum. Big Banglerinin üzerine yerleştiriyor ve mantıksal cünkü anakart üzerinden köprülemeyi sağlayacak ama bu direk ekran kartı üzerinden. Yani ben bu kartı alsam şu an olan anakartımda chip olmadığı halde nvidia kartla kullanabilir miyim? :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 8 yıl
Sorması ayıptır belki ama bu yonga anakartlara konulmayacak mıydı? Ekran kartına konulup bu desteğin sağlanabiliyor olması ilgincime gitti :/
Ayrıca Hayırlı olsun da çok geçti üzerinden, yeni seri çıkıyor, bu kartta yeni çıkıyor??!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abazzers 8 yıl St Batuhan
St Batuhan

Sorması ayıptır belki ama bu yonga anakartlara konulmayacak mıydı? Ekran kartına konulup bu desteğin sağlanabiliyor olması ilgincime gitti :/
Ayrıca Hayırlı olsun da çok geçti üzerinden, yeni seri çıkıyor, bu kartta yeni çıkıyor??!


msi ın bazı anakartlarında bu çipset kullanılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Einstein 8 yıl
ceycey11
vatana millete hayırlı olsun ıceqlar biraz geç çıkıyor ama bekleyenide çok oluyor acaba 6950ye yapsalarmış (yelki yapmışlardır) daha iy olmazmıymış bence olurmuş.

Adam heyecandan ne yazacağını şaşırmış.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Özgür Güneş 8 yıl
öf öf öf, su soğutma falan mı var kendiliğinden ,23 derece soğuk ne demek ya kışın kasayı dışarı koysan ekran kartı buz kaplar :D fiyatı ne kadar olur acaba 800-1000 arası olur heralde(tl)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrekaradag 8 yıl

Einstein

ceycey11

vatana millete hayırlı olsun ıceqlar biraz geç çıkıyor ama bekleyenide çok oluyor acaba 6950ye yapsalarmış (yelki yapmışlardır) daha iy olmazmıymış bence olurmuş.


Adam heyecandan ne yazacağını şaşırmış.



kopardın beni einstein :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merman 8 yıl Einstein
Einstein

ceycey11

vatana millete hayırlı olsun ıceqlar biraz geç çıkıyor ama bekleyenide çok oluyor acaba 6950ye yapsalarmış (yelki yapmışlardır) daha iy olmazmıymış bence olurmuş.


Adam heyecandan ne yazacağını şaşırmış.











Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abazzers 8 yıl
okuduğum incelemelere göre lucid hydra olayında tüm olay driver da bitiyor.yani bu çipsetin yazılım yönünden çok fazla geliştirilmesi gerekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17853 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunlar -21- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim