HIS, Hydra çipsetli Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini duyurdu

Ekran kartı üreticisi HIS bugün yaptığı açıklamayla, ilk detaylarını Computex 2011 Fuarı'nda verdiği Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini duyurdu. Sahip olduğu özel soğutucu tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken ekran kartının önemli bir özelliği daha bulunuyor ve üzerinde yer alan LucidLogic üretimi Hydra çipi sayesinde AMD veya Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyabiliyor.





AMD'nin 40nm Cayman XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.Grafik işlemc birimi 880MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapan ekran kartı, üzerinde yer alan özel soğutucu sayesinde referans tasarım ile kıyaslandığından 23 derece daha serin çalışabiliyor.





Hydra yongası sayesinde AMD tabanlı bir sistemde PhysX ve CUDA uygulamaları için Nvidia ekran kartı da kullandırabilen yeni model, aynı zamanda üzerinde yer alan çift DVI, HDMI 1.2 ve DisplayPort 1.2 konnektörleriyle Eyefinity5 kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Kutu içeriğinde Dirt 3 oyununa da yer verilen HIS Radeon HD 6970 IceQ Mix'in yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.