HIS, Hydra çipsetli Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartı üreticisi HIS bugün yaptığı açıklamayla, ilk detaylarını Computex 2011 Fuarı'nda verdiği Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini duyurdu. Sahip olduğu özel soğutucu tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken ekran kartının önemli bir özelliği daha bulunuyor ve üzerinde yer alan LucidLogic üretimi Hydra çipi sayesinde AMD veya Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyabiliyor.
AMD'nin 40nm Cayman XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.Grafik işlemc birimi 880MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapan ekran kartı, üzerinde yer alan özel soğutucu sayesinde referans tasarım ile kıyaslandığından 23 derece daha serin çalışabiliyor.
Hydra yongası sayesinde AMD tabanlı bir sistemde PhysX ve CUDA uygulamaları için Nvidia ekran kartı da kullandırabilen yeni model, aynı zamanda üzerinde yer alan çift DVI, HDMI 1.2 ve DisplayPort 1.2 konnektörleriyle Eyefinity5 kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Kutu içeriğinde Dirt 3 oyununa da yer verilen HIS Radeon HD 6970 IceQ Mix'in yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
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Heh bende buna takıldım ama sonuç olarak bilen yok bu durumu sanırsam ?
Hydra olmayan anakartlarda Hydra olarak aynı çipe sahip Nvidia bulunca multi gpu olarak çalışacakmı bu manadamı oluyor
Anakartlar tamam da ekran kartı ile nasıl oluyor diyorum. Big Banglerinin üzerine yerleştiriyor ve mantıksal cünkü anakart üzerinden köprülemeyi sağlayacak ama bu direk ekran kartı üzerinden. Yani ben bu kartı alsam şu an olan anakartımda chip olmadığı halde nvidia kartla kullanabilir miyim? :))
Ayrıca Hayırlı olsun da çok geçti üzerinden, yeni seri çıkıyor, bu kartta yeni çıkıyor??!
msi ın bazı anakartlarında bu çipset kullanılıyor.
Adam heyecandan ne yazacağını şaşırmış.
kopardın beni einstein :d