HIS, Radeon HD 6790 IceQ X Turbo modelini duyurdu

Özel tasarımlı ekran kartı çalışmalarına hız veren HIS, AMD'nin yaptığı yeni lansmanları takip eden bir kaç hafta içerisinde IceQ modellerini sunmaya başladı. Yakın zamanda duyurusu yapılan, Radeon HD 6000 serisinin 150 dolar segmentindeki performans odaklı ilk modeli olan Radeon HD 6790'ın IceQ X Turbo versiyonu HIS tarafından lanse edildi. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı BArts LE GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı özel tasarımlı soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Dört adet ısı borusuna ve 92mm çapında merkezi fana sahip soğutucusu ile serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlem birimi 900MHz'De, bellekleri de 4400MHz'de çalışan ekran kartı 800x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 40x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip. Crossfire X desteği ile çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyıan ekran kartı aynı zamanda bel görüntü çıkışı ile Eyefinity desteği de sunuyor. Üzerinde iki adet DVI, iki adet Mini DisplayPort 1.2 ve bir adet HDMI 1.4 konnektörü bulunan HIS Radeon HD 6790 IceQ X Turbo'nun yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.