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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS, Radeon HD 6790 IceQ X Turbo modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,4b
1
4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel tasarımlı ekran kartı çalışmalarına hız veren HIS, AMD'nin yaptığı yeni lansmanları takip eden bir kaç hafta içerisinde IceQ modellerini sunmaya başladı. Yakın zamanda duyurusu yapılan, Radeon HD 6000 serisinin 150 dolar segmentindeki performans odaklı ilk modeli olan Radeon HD 6790'ın IceQ X Turbo versiyonu HIS tarafından lanse edildi. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı BArts LE GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı özel tasarımlı soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Dört adet ısı borusuna ve 92mm çapında merkezi fana sahip soğutucusu ile serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlem birimi 900MHz'De, bellekleri de 4400MHz'de çalışan ekran kartı 800x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 40x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip. Crossfire X desteği ile çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyıan ekran kartı aynı zamanda bel görüntü çıkışı ile Eyefinity desteği de sunuyor. Üzerinde iki adet DVI, iki adet Mini DisplayPort 1.2 ve bir adet HDMI 1.4 konnektörü bulunan HIS Radeon HD 6790 IceQ X Turbo'nun yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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ANIL-D 8 yıl
tahmini gelecek yorumları yazıyorum çünkü hergün aynı fanla başka bir model duyuruyor ve aynı klasik yorumlar:
4870 ıceq4 turbo daha güzeldi bunu böyle uv felan vardı sabun kalıbı gibi kesin bu ve benzerleri gelicek
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MÜŞAVİR 8 yıl
Bu ne böyle ya, sabun kalıbı gibi.

HD4870IceQ4 daha güzeldi.





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rylai2113 8 yıl
bence yanlış bi strateji ucuz karta özel versiyon çıkarıp fazla para isteyecek ama ucuz kart adındanda anlaşılacagı üzere fiyatından dolayı tercihi ilk sebebi olan kart aslında üst modele özel sogutucu çıkartıp 50 100 tl farkla satarsa insanlar performansına para vererek aldıkları ürünlerde hep performansın yüksek oluşu ile ilgileniyor
örnek olarak
460 470 480 lere bakalım 470 ve 480 amp ler 460 da özel sogutuculuları gitti
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