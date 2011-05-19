Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS, Radeon HD 6790 tabanlı üçüncü modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı Radeon HD 6790 çalışmaları devam ediyor. AMD'nin orta segmentte yer alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı için yeni model duyurusu yapan isim HIS oldu ve firma lansman günü lanse ettiği IceQ X serisi iki modele ek olarak ürün gamına Radeon HD 6790 tabanlı üçüncü bir model daha ekledi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts LE GPU'sundan güç alan çift slot tasarımlı ekran kartına, tek fanlı özelleştirilmiş soğutucu tasarımı eşlik ediyor.

HIS'in herhangi bir hız aşırtma uygulamasına gitmediği ekran kartının grafik işlem birimi 840MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 800x paralel işlem birimine ve 40x doku ünitesine sahip olan ekran kartı, daha fazla performans isteyenler için Crossfire X teknolojisiyle çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen kart, Unified Video Decoder 3.0 teknolojisini de destekliyor.

UVD 3.0 olarak kısaltabileceğimi bu teknoloji sayesinde yüksek tanımlı videolar ve Blu-ray 3D için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, aynı zamanda HD3D ve Eyespeed gibi Radeon HD 6000 serisinin diğer üyelerinde gördüğümüz teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Referans tasarımlı Radeon HD 6790 ile kıyaslandığında üzerindeki soğutucu tasarımıyla ayrılan ekran kartı, yurt dışında Amazon tarafından 174$ seviyesinden listelere alınırken, şu an için stoklarda görünmüyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
M@U 8 yıl
O fiyat nedir o fiyat!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 8 yıl
senneymişsin bew abi aaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ScreamAiMFire 8 yıl
Bu kart 250TL civarı olmadığı süree alınmaz ama kartın soğutucusu iyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
routemaster 8 yıl
Hangi sitelerde HIS HD 6790 satiliyor? Bilgisi olan var mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
AMAN TANRIIIM !!!!! HISS !!! ne yapıyorsun..........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12941 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC'nin ilk Tableti Flyer "bütün detaylarıyla bu video'da" video inceleme 8 yıl Navigasyon cihazları ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeler üzerine video 8 yıl Samsung Chat 322 video inceleme 8 yıl ASUS GTX 560 Direct CU II TOP "Orta sınıfa taze kan" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim