HIS, Radeon HD 6790 tabanlı üçüncü modelini duyurdu

Ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı Radeon HD 6790 çalışmaları devam ediyor. AMD'nin orta segmentte yer alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı için yeni model duyurusu yapan isim HIS oldu ve firma lansman günü lanse ettiği IceQ X serisi iki modele ek olarak ürün gamına Radeon HD 6790 tabanlı üçüncü bir model daha ekledi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts LE GPU'sundan güç alan çift slot tasarımlı ekran kartına, tek fanlı özelleştirilmiş soğutucu tasarımı eşlik ediyor.

HIS'in herhangi bir hız aşırtma uygulamasına gitmediği ekran kartının grafik işlem birimi 840MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 800x paralel işlem birimine ve 40x doku ünitesine sahip olan ekran kartı, daha fazla performans isteyenler için Crossfire X teknolojisiyle çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen kart, Unified Video Decoder 3.0 teknolojisini de destekliyor.

UVD 3.0 olarak kısaltabileceğimi bu teknoloji sayesinde yüksek tanımlı videolar ve Blu-ray 3D için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, aynı zamanda HD3D ve Eyespeed gibi Radeon HD 6000 serisinin diğer üyelerinde gördüğümüz teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Referans tasarımlı Radeon HD 6790 ile kıyaslandığında üzerindeki soğutucu tasarımıyla ayrılan ekran kartı, yurt dışında Amazon tarafından 174$ seviyesinden listelere alınırken, şu an için stoklarda görünmüyor.