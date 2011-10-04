Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS özel tasarımlı Radeon HD 6570 IceQ modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,5b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HIS özel tasarımlı Radeon HD 6570 IceQ modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör
HIS özel tasarımlı ekran kartlarını duyurmaya devam ediyor. IceQ serisini yeni modellerle genişleten şirketin son hamlesi Radeon HD 6570 üzerine oldu ve H657QO1G kod adını taşıyan yeni model tanıtıldı. IceQ soğutucu tasarımına sahip olan ekran  kartı, AMD'nin Turks GPU'sundan güç alıyor ve referans tasarımlı Radeon HD 6570 modellerine göre hem daha serin çalışıuyor hem de daha yüksek hız aşırtma performansı vaad ediyor.
128-bit bellek veri yolu edsteğine, 1GB DDR3 bellek kapğasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında grafik birimi 650MHz'de, bellekler ise 1600MHz'de görev yapıyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı aynı zamanda HD 3D ve Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.Yakın zamanda satışa sunulması beklenen HIS Radeon HD 6570 IceQ'nun fiyatı ise açıklanmadı. 
HIS özel tasarımlı Radeon HD 6570 IceQ modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-19232E7C9 8 yıl
60 Euro fiyatı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
bundan bi tane alcan fm1 anakart üstüne a6 3650 işlemci fantazi yapcan :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0x1 8 yıl
Özel tasarımmış 6 ya giden kardeşim daha iyisini yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsyndmr 8 yıl
aynı soğutuculu farklı bir model kullandım yandı :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gezgin 8 yıl hsyndmr
hsyndmr
aynı soğutuculu farklı bir model kullandım yandı :D




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eagle8 8 yıl
evet oylede artık his'in klasıkleşen bır tasarımı markayla butunleşti anlamında söyledk...
*Furious*
eagle8 ya neresı ozel tasarım klasık his tasarımı...sıkayet etmıyorum fakat sogutucu ısını yapıyor bende his kullanıcısıyım.
IceQ lar HIS in özel soğutma çözümü değil mi ?

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pesidelphia 8 yıl
sogutucu dişarı taşmış headshot
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl eagle8
eagle8

evet oylede artık his'in klasıkleşen bır tasarımı markayla butunleşti anlamında söyledk...


*Furious*

eagle8 ya neresı ozel tasarım klasık his tasarımı...sıkayet etmıyorum fakat sogutucu ısını yapıyor bende his kullanıcısıyım.
IceQ lar HIS in özel soğutma çözümü değil mi ?




hayır his uzunca bir süre iceq tasarımı yapmıyordu.. bu isim onunla özdeşleşsede sanki bütün hisler iceq soğutucu ile geliyormuş gibi bir izlenim yaratmışsın. bu doğru değil. Hatta bir süre bayağı eleştirildi iceq modelleri çıkmıyor diye.. klasikleşen birşey yok.. keşke klasikleşse..!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
güzel bir tasarım olmuş.. iyi hava üfler bu fan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eagle8 8 yıl
ya neresı ozel tasarım klasık his tasarımı...sıkayet etmıyorum fakat sogutucu ısını yapıyor bende his kullanıcısıyım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl
eagle8

ya neresı ozel tasarım klasık his tasarımı...sıkayet etmıyorum fakat sogutucu ısını yapıyor bende his kullanıcısıyım.

IceQ' lar HIS' in özel soğutma çözümü değil mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 8 yıl
Soğutucunun üstünden kart taşmasa daha güzel görünecekmiş sanki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13539 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, özel tasarım ve radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl iPhone 4S hakkında tüm detaylar bu videoda 8 yıl Sony Ericsson Xperia Neo Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim