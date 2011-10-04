HIS özel tasarımlı Radeon HD 6570 IceQ modelini tanıttı

HIS özel tasarımlı ekran kartlarını duyurmaya devam ediyor. IceQ serisini yeni modellerle genişleten şirketin son hamlesi Radeon HD 6570 üzerine oldu ve H657QO1G kod adını taşıyan yeni model tanıtıldı. IceQ soğutucu tasarımına sahip olan ekran kartı, AMD'nin Turks GPU'sundan güç alıyor ve referans tasarımlı Radeon HD 6570 modellerine göre hem daha serin çalışıuyor hem de daha yüksek hız aşırtma performansı vaad ediyor.

128-bit bellek veri yolu edsteğine, 1GB DDR3 bellek kapğasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında grafik birimi 650MHz'de, bellekler ise 1600MHz'de görev yapıyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı aynı zamanda HD 3D ve Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.Yakın zamanda satışa sunulması beklenen HIS Radeon HD 6570 IceQ'nun fiyatı ise açıklanmadı.