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HIS'den pasif soğutmalı yeni ekran kartı; HD 6670 iSilence4

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,5b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS'den pasif soğutmalı yeni ekran kartı; HD 6670 iSilence4
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HIS pasif soğutmalı ekran kartlarına yeni bir model daha ekledi; Radeon HD 6670 iSilence4. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Turks grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, Zalman tarafından üretilen 166 x 95 x 38,5 boyutlarında ve 180 gram ağırlığındaki pasif soğutucu ile geliyor ve fansız yapısı ile çalışırken gürültü yaratmıyor. 
128-bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart, 800MHz GPU ve 1600MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Unified Video Decoder 3.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan kart, görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen HIS Radeon HD 6670 iSilence4 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. 
HIS'den pasif soğutmalı yeni ekran kartı; HD 6670 iSilence4
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SurlarÖnünde 7 yıl
Turks deki espiri nedir ?
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.: mds :. 7 yıl SurlarÖnünde
SurlarÖnünde

Turks deki espiri nedir ?

ilginç...
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Manero 7 yıl
bu kart piyasaya çıktımı acaba?
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl Manero
Hadron

bu kart piyasaya çıktımı acaba?

Çıktı ama bizde yok sanırım ama Newegg'de var.

newegg.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
bu kartı alsam dayanamam iki tane fan takarım bi öne bi arkaya :))
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SystemApps 8 yıl
o kadar sessiz fan seçeneği varken pasif soğutma alınmaz.
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MxFxOx 8 yıl
Bu şekilde pasif soğutma performans acısından nasıl olur bilemem ama yer kaplamaması yönünden güzel çünkü bu tip modeller iki slotluk alan kaplayabiliyor hemen yanındaki slotları kullanamıyorsun
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mertekin 8 yıl
Keşke DDR5 olsaymış.Piyasadaki çoğu 6670 DDR5.Buda öyle olsaydı hem diğerleriyle benzer performans gösterir hermde pasif soğutma olduğu için tercih sebebi olurdu.
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Overature 8 yıl
İki tarafa da PCB'yi kaplayan daha geniş soğutular takabilirlerdi.
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Odyofilci 8 yıl
okadar akıllıca bir çözüm olmuş ki , kartın anakarttaki durumu bize göre ters olacağı için arka tarafına koymuşlar pasif soğutucunun büyük bir kısmını ,böylece daha fazla ısı iletimi ve hava ile temas sağlanmış,:D çok beğendim gerçektende
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WinteR 8 yıl
Ufak bir fan gene takarız biz :)
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createemir 8 yıl
Aklıma ilk Casper geldi.
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tembeler 8 yıl
PERFORMANSI VE TÜKETİMİ BENİM 4850 DEN İYİ OLURSA FİYATIDA BENZER OLURSA ALIRIM. SESSİZLİK Önemli benim için.
(farkında olmadan büyük harf yazmışım)
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Elessar Eredhian 8 yıl
AMD'nin yonga isimleri de çok tuhaf, seviyorum :)
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