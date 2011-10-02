HIS'den pasif soğutmalı yeni ekran kartı; HD 6670 iSilence4

HIS pasif soğutmalı ekran kartlarına yeni bir model daha ekledi; Radeon HD 6670 iSilence4. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Turks grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, Zalman tarafından üretilen 166 x 95 x 38,5 boyutlarında ve 180 gram ağırlığındaki pasif soğutucu ile geliyor ve fansız yapısı ile çalışırken gürültü yaratmıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart, 800MHz GPU ve 1600MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Unified Video Decoder 3.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan kart, görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen HIS Radeon HD 6670 iSilence4 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.