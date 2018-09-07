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Hibrit BMW X5 xDrive45e tanıtıldı; hem daha güçlü hem daha verimli

Yepyeni bir hibrit üniteye sahip olarak geliştirilen 2019 BMW X5 xDrive45e iPerformance, selefine kıyasla hem daha güçlü bir motora hem de yaklaşık 3 katı kadar daha uzun bir menzile sahip.
8 ay
5,2b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hibrit BMW X5 xDrive45e tanıtıldı; hem daha güçlü hem daha verimli
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Devasa ızgarasıyla dikkat çeken 2019 BMW X5’i geçtiğimiz haziran ayında tanıtan Alman üretici, şimdi de aracın PHEV (plug-in hybrid) versiyonu üzerindeki örtüleri kaldırdı. Önümüzdeki yıl Avrupa’da satışa çıkması planlanan 2019 BMW X5 xDrive45e iPerformance, artık daha fazla güce ve elektrikli menzile sahip.

BMW X5 xDrive45e iPerformance modelinin kaputunun altında 3.0 litrelik 6 silindirli TwinPower Turbo benzinli ünite yatıyor. Tek başına 282 hp güç üreten bu ünite, aynı zamanda 110 hp’lik bir elektrik motorundan da güç alıyor. Böylece toplamda 388 hp güç ve 600 Nm tork açığa çıkıyor.

Arttırılan güç sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlayan X5 xDrive45e iPerformance, selefine kıyasla bu süreyi 2 saniye aşağı çekmiş durumda. Son hızı 235 km/s olarak belirtilen hibrit SUV, yalnızca elektrikli olarak kullanıldığında 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

Menzil 3 misli arttırıldı 

Hibrit X5 üzerindeki lityum iyon batarya paketi, araca 80 km’ye kadar elektrikli menzil sağlıyor. Bu da menzilin selefine kıyasla yaklaşık 3 misli arttırıldığı anlamına geliyor. Tüm bu değişimler sonrasında BMW X5 xDrive45e’nin 2.1 l/100 km karma yakıt tüketimine ve 49 g/km CO2 emisyonuna sahip olduğu da Alman üretici tarafından verilen bilgiler arasında.

8 ileri Steptronic şanzımanla gücünü tekerleklere aktaran BMW X5 xDrive45e iPerformance modelinde markanın akıllı dört çeker sistemi olan BMW xDrive kullanılıyor. Havalı süspansiyon sistemi bulunan araçta elektronik kontrollü amortisörlere de yer verildiği söyleniyor. Aracın hibrit olduğunu belli eden detaylar arasında sol çamurluktaki şarj girişi, mavi renkli krom ızgara ve özel rozetler bulunuyor. Lityum iyon bataryaların bagaj hacminden 150 litre çaldığı araçta maksimum 1,716 litre kapasite bulunuyor.


https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0284608EN/electrifying-power-for-supreme-driving-pleasure:-the-new-bmw-x5-xdrive45e-iperformance Yorum Yaz
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mokinto 8 ay en beğenilen Cihat_,
Cihat_,
%160 ötv vergisi, %18 kdv, %60 Amerika vergisi derken 3 milyonu bulur


Amerika vergisi %120 oldu.
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muharrem.05 4 ay
Şu araç 2 litre benzin + elektrik ile ülkemizde 320-350 hp arasında toplam güç sağlasa, yakıt fiyatları bu kadar yaklaşmışken güzel satış sağlayabilir. Verimlilik ve performans dengesi çok başarılı olmuş, sessizlik ve sürüş akıcılığıda eminim çok başarılıdır.
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yimmasabi 8 ay
Kendim araba yapıcam walla, hiiç bişi alınmaz artık, 4 teker, şase, 2 elektrik motoru, driver 6 akü 1 koltuk bi tamam, direksiyona gerek yok, yazılım da sıkıntı yok, üstüne naylon şeffaf çadır da atarız :D
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barbarturk 8 ay
Bu hibrit toyota ile ortaklığın bir ürünümü bilen varsa yeşillendirsin.
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fendur 8 ay
Her şey de olduğu gibi sadece bakıcıyız abi :((
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Degad 8 ay
Maalesef ülkemizin çok büyük bir çoğunluğu adına hayal oldu bu tür araçlar
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Musty3535123 8 ay
parasını geçtim. 3 te 1 az yakıyo demişler ama batarya ömrünü ve yenisinin fiyatını söylememişler..
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Cihat_, 8 ay
%160 ötv vergisi, %18 kdv, %60 Amerika vergisi derken 3 milyonu bulur
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mokinto 8 ay Cihat_,
Cihat_,
%160 ötv vergisi, %18 kdv, %60 Amerika vergisi derken 3 milyonu bulur


Amerika vergisi %120 oldu.
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Wampire^^ 8 ay Cihat_,
Alman arabasına neden Amerika vergisi ekleniyor
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filteke 8 ay
Hemde daha pahalı
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deoks 8 ay
Milyonerlerimize müjde!
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