Hibrit BMW X5 xDrive45e tanıtıldı; hem daha güçlü hem daha verimli

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Devasa ızgarasıyla dikkat çeken 2019 BMW X5’i geçtiğimiz haziran ayında tanıtan Alman üretici, şimdi de aracın PHEV (plug-in hybrid) versiyonu üzerindeki örtüleri kaldırdı. Önümüzdeki yıl Avrupa’da satışa çıkması planlanan 2019 BMW X5 xDrive45e iPerformance, artık daha fazla güce ve elektrikli menzile sahip.

BMW X5 xDrive45e iPerformance modelinin kaputunun altında 3.0 litrelik 6 silindirli TwinPower Turbo benzinli ünite yatıyor. Tek başına 282 hp güç üreten bu ünite, aynı zamanda 110 hp’lik bir elektrik motorundan da güç alıyor. Böylece toplamda 388 hp güç ve 600 Nm tork açığa çıkıyor.

Arttırılan güç sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlayan X5 xDrive45e iPerformance, selefine kıyasla bu süreyi 2 saniye aşağı çekmiş durumda. Son hızı 235 km/s olarak belirtilen hibrit SUV, yalnızca elektrikli olarak kullanıldığında 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

Menzil 3 misli arttırıldı

Hibrit X5 üzerindeki lityum iyon batarya paketi, araca 80 km’ye kadar elektrikli menzil sağlıyor. Bu da menzilin selefine kıyasla yaklaşık 3 misli arttırıldığı anlamına geliyor. Tüm bu değişimler sonrasında BMW X5 xDrive45e’nin 2.1 l/100 km karma yakıt tüketimine ve 49 g/km CO2 emisyonuna sahip olduğu da Alman üretici tarafından verilen bilgiler arasında.

8 ileri Steptronic şanzımanla gücünü tekerleklere aktaran BMW X5 xDrive45e iPerformance modelinde markanın akıllı dört çeker sistemi olan BMW xDrive kullanılıyor. Havalı süspansiyon sistemi bulunan araçta elektronik kontrollü amortisörlere de yer verildiği söyleniyor. Aracın hibrit olduğunu belli eden detaylar arasında sol çamurluktaki şarj girişi, mavi renkli krom ızgara ve özel rozetler bulunuyor. Lityum iyon bataryaların bagaj hacminden 150 litre çaldığı araçta maksimum 1,716 litre kapasite bulunuyor.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0284608EN/electrifying-power-for-supreme-driving-pleasure:-the-new-bmw-x5-xdrive45e-iperformance