Ford, Mustang esintisi taşıyan elektrikli SUV'unun ilk görüntüsünü yayınladı

Ford, 2020'de pazara sunmayı planladığı Mustang esintileri taşıyan elektrikli SUV'unun ilk teaser görüntüsünü yayınladı. Görselin çok fazla ayrıntı sunduğunu söyleyemeyiz. Sadece Mustang tasarım çizgilerine sahip olduğunu gördüğümüz aracın arka kısmını ortaya koyan bir taslak çizim olarak karşımızda duruyor.

Ayrıca Bkz.

"BMW kendi araç içi sanal asistanını tanıttı"

Ancak otomobil üreticisinin elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarını hızlandırdığını ortaya koyması adına önem taşıdığını belirtmek gerekir. Söz konusu elektrikli araç görseli şirketin ABD genelinde Fiesta, Focus, Taurus ve ve hala üretimde olan Fusion gibi sedan modelleri için ulusal reklam kampanyalarına son verme kararının ardından geldi. Otomobil üreticisi geçtiğimiz Nisan ayında sedan modellerini Kuzey Amerika pazarında satmayacağını açıklamıştı.

Elektrikli SUV'un menzili 480 km olacak

Mustang esintileri taşıyan tamamen elektrikli SUV hakkında çok fazla bilgi yok. Sadece otomobilin tek bir şarjla yaklaşık 480 km yol yapabileceğini biliyoruz. Ford, 2022 yılına kadar elektrikli araçlara 11 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Şirket ayrıca tamamen elektrikli ve hibrid araç modeli sayısını 40'a çıkaracak. Bu araçların 16'sı ise tamamen elektrikli olacak.

https://www.topgear.com/car-news/electric/fords-electric-suv-going-look-mustang