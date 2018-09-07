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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, Mustang esintisi taşıyan elektrikli SUV'unun ilk görüntüsünü yayınladı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Ford, 2020 yılında piyasaya sürmeyi hedeflediği elektrikli SUV’unun ilk teaser görselini yayınladı. Araçla ilgili açığa çıkan detaylar haberimizde.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Ford, 2020'de pazara sunmayı planladığı Mustang esintileri taşıyan elektrikli SUV'unun ilk teaser görüntüsünü yayınladı. Görselin çok fazla ayrıntı sunduğunu söyleyemeyiz. Sadece Mustang tasarım çizgilerine sahip olduğunu gördüğümüz aracın arka kısmını ortaya koyan bir taslak çizim olarak karşımızda duruyor.
Ayrıca Bkz. "BMW kendi araç içi sanal asistanını tanıttı"
Ancak otomobil üreticisinin elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarını hızlandırdığını ortaya koyması adına önem taşıdığını belirtmek gerekir. Söz konusu elektrikli araç görseli şirketin ABD genelinde Fiesta, Focus, Taurus ve ve hala üretimde olan Fusion gibi sedan modelleri için ulusal reklam kampanyalarına son verme kararının ardından geldi. Otomobil üreticisi geçtiğimiz Nisan ayında sedan modellerini Kuzey Amerika pazarında satmayacağını açıklamıştı.

Elektrikli SUV'un menzili 480 km olacak

Mustang esintileri taşıyan tamamen elektrikli SUV hakkında çok fazla bilgi yok. Sadece otomobilin tek bir şarjla yaklaşık 480 km yol yapabileceğini biliyoruz. Ford, 2022 yılına kadar elektrikli araçlara 11 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Şirket ayrıca tamamen elektrikli ve hibrid araç modeli sayısını 40'a çıkaracak. Bu araçların 16'sı ise tamamen elektrikli olacak.

https://www.topgear.com/car-news/electric/fords-electric-suv-going-look-mustang Yorum Yaz
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Edep yahu 8 ay
Elektrikli olması güzel ama ister istemez güç kaybı olacaktır.
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ouzqan 8 ay
Elektrik li araçlar iyi güzel ama o içten yanmalı motor ruhu yok maalesef
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pspoor 8 ay
Yerlesmis araba endustrisi elektikli araclar konusunda geride kaldi, eski firmalar gec adapte olacak, elektrikli arac pazarinda firsat var vs dersen, adamlar geldi, gidiyor. Yeni modellerini artik teker teker sunmaya basladilar. Bizimkiler ise ayni trene bakar gibi, "yerli ve milli" yalani altinda, bir sektorde daha ulkenin, onunu tikadi. Yoneticiler yine ulkeye ihanet eden ilk sinif. Yahu bu halk hic mi ders almiyor? Matbaa konusundada trene bakan bu millet, icten yanmali araclarin tamamini da kacirdi, elektriklileri de kacirmak icin canla, basla mucadele ediyor. Secim afislerinde "yerli otomobil yollarda" dersin, kim nereden bilecek ki!...
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alemburda34 8 ay
Hibrit araçlar daha akıllıca
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ArduYusmus 8 ay
Aynalar güzel olmuş
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AqRaMa 8 ay
bu fotoğraftaki bildiğin mustang nasıl suv benzetemedim
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mjordan2345 8 ay
Hidrojenli araçlar elektiriği bitirebilir.Norveçte boydan boya hidroroad diye yol yaptılar.Amerikada bunun üzerine büyük yatırımlar yapıyor.
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Amd64x2 8 ay
Neresi "ESYUVİ" ye benziyor, bildiğin sport araba
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LGR9 8 ay
gelecek elektrikte.
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zotacing 8 ay
Ford radikal kararlar aldı bakalım meyvesini toplayacak mı, yoksa çöküşe mi geçecek?
Riskli bir hamle binek araçları kaldırıp SUV ve elektrikliye geçmek. Hoş EB motorda başarılı oldular bunu da risk olarak görüyorduk zamanında.
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Tommy Shelby 8 ay zotacing
Niye çöküşe geçsin ki. Geleceğe yatırım yapıyorlar aslında
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