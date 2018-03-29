Hibrit motorlu 2019 Honda Insight görücüye çıktı

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Honda’nın da katıldığı 2018 New York Otomobil Fuarı dün basın mensupları için kapılarını ardına kadar açtı. Japon üreticinin fuardaki standında ziyaretçileri yeni Honda Insight karşıladı. Bu yılın başında düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı’nda prototipini gördüğümüz araç, Civic ve Accord modellerinin tam ortasında yer alıyor. Kaputun altında ise hibrit motor bulunduruyor.

Yeni Honda Insight’ın kaputunun altında 1.5 litre benzinli motor, bir elektrikli motor ve lityum iyon batarya birleşiminden oluşan güç ünitesi yer alıyor. Bu birleşimden oluşan motor da 151 beygir güç 267Nm tork üretiyor. Honda, yeni Insight için şehir içi kullanımda 4.3 l/100km yakıt tüketimi öngörüyor.

Elektrikli olarak 1.6 km menzil

Hibrit motora sahip Honda Insight modelini yalnızca elektrikli modda kullanmak mümkün. Ancak, aracın elektrikli olarak yalnızca 1.6 kilometre menzile sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Üstelik, Econ, Normal ve Sport sürüş modları arasından yalnızca ekonomik modda elektrikli olarak ilerleyebiliyor.

Yeni Honda Insight, iç dünyasında sunduğu ferah yaşam alanı ve bagaj kapasitesiyle öne çıkıyor. Zira Japon üretici aracı diz mesafesi konusunda sınıfının en iyisi olarak yorumluyor. 2,700 milimetre aks mesafesi bulunan araçta, 428 litre bagaj kapasitesi sunuluyor.

İç tasarım ve sürücü asistanları

Insight’ın içerisinde bilgi-eğlence işini 7 inçlik gösterge panelini yanı sıra Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunan 8 inçlik ekran üstleniyor. Tamamen dijitalliğe teslim olmayan kokpitte kontroller fiziksel tuşlar üzerinden sağlanabiliyor.

Aracın sürücü asistanları arasında adaptif hız kontrolü, trafik işaretleri algılama, çarpışma önleyici fren sistemi ve şerit takip sistemi gibi gelişmiş özellikler yer alıyor. Japon üretici, önümüzdeki yazdan itibaren Amerika’da yeni Insight için siparişleri kabul etmeye başlayacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

http://hondanews.com/releases/all-new-2019-honda-insight-production-model-makes-global-debut-at-new-york-international-auto-show