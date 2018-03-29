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Hibrit motorlu 2019 Honda Insight görücüye çıktı

Japon üreticinin Amerika pazarında Civic ve Accord modellerinin ortasına konumlandırdığı hibrit motorlu yeni Honda Insight için şehir içi kullanımda 4.3 l/100km yakıt tüketimi öngörülüyor.
1 yıl
7,5b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hibrit motorlu 2019 Honda Insight görücüye çıktı
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Honda’nın da katıldığı 2018 New York Otomobil Fuarı dün basın mensupları için kapılarını ardına kadar açtı. Japon üreticinin fuardaki standında ziyaretçileri yeni Honda Insight karşıladı. Bu yılın başında düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı’nda prototipini gördüğümüz araç, Civic ve Accord modellerinin tam ortasında yer alıyor. Kaputun altında ise hibrit motor bulunduruyor.

Yeni Honda Insight’ın kaputunun altında 1.5 litre benzinli motor, bir elektrikli motor ve lityum iyon batarya birleşiminden oluşan güç ünitesi yer alıyor. Bu birleşimden oluşan motor da 151 beygir güç 267Nm tork üretiyor. Honda, yeni Insight için şehir içi kullanımda 4.3 l/100km yakıt tüketimi öngörüyor.

Elektrikli olarak 1.6 km menzil 

Hibrit motora sahip Honda Insight modelini yalnızca elektrikli modda kullanmak mümkün. Ancak, aracın elektrikli olarak yalnızca 1.6 kilometre menzile sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Üstelik, Econ, Normal ve Sport sürüş modları arasından yalnızca ekonomik modda elektrikli olarak ilerleyebiliyor.

 
Hibrit motorlu 2019 Honda Insight görücüye çıktı

Yeni Honda Insight, iç dünyasında sunduğu ferah yaşam alanı ve bagaj kapasitesiyle öne çıkıyor. Zira Japon üretici aracı diz mesafesi konusunda sınıfının en iyisi olarak yorumluyor. 2,700 milimetre aks mesafesi bulunan araçta, 428 litre bagaj kapasitesi sunuluyor.

İç tasarım ve sürücü asistanları

Insight’ın içerisinde bilgi-eğlence işini 7 inçlik gösterge panelini yanı sıra Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunan 8 inçlik ekran üstleniyor. Tamamen dijitalliğe teslim olmayan kokpitte kontroller fiziksel tuşlar üzerinden sağlanabiliyor.

Aracın sürücü asistanları arasında adaptif hız kontrolü, trafik işaretleri algılama, çarpışma önleyici fren sistemi ve şerit takip sistemi gibi gelişmiş özellikler yer alıyor. Japon üretici, önümüzdeki yazdan itibaren Amerika’da yeni Insight için siparişleri kabul etmeye başlayacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.


http://hondanews.com/releases/all-new-2019-honda-insight-production-model-makes-global-debut-at-new-york-international-auto-show Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Civic göçük skandalından sonra bir 10 yıl uzak durmak istediğim firma :)
Tabi yasaklı listesinde ilk sırayı dieselgate ile vag gurubu yeralıyor :)
Kim müşteriyi aptal yerine koymazsa parayı o firmaya harcarım fanatik olmaya gerek yok...
Civic göçük skandalından sonra bir 10 yıl uzak durmak istediğim firma :)Tabi yasaklı listesinde ilk sırayı dieselgate ile vag gurubu yeralıyor :)Kim mü...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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1ses1 1 yıl
Neden bilmiyorum gözüm hemen C sütununa kayıyor
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zwartevis 1 yıl
"Hibrit motora sahip Honda Insight modelini yalnızca elektrikli modda kullanmak mümkün. Ancak, aracın elektrikli olarak yalnızca 1.6 kilometre menzile sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Üstelik, Econ, Normal ve Sport sürüş modları arasından yalnızca ekonomik modda elektrikli olarak ilerleyebiliyor."
Yahu deminden beri okuyup duruyorum yanlış mı görüyorum diye. Hala da anlamıyorum, 1.6 km mi gidebiliyormuş araç?
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suslu76 1 yıl
Duygusaldan ziyade insanlar paralari karsiliginda kandirilmis hissetmek istemiyorlar.
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Muguroz 1 yıl
Benim kendi tecrübelerimden elde ettigim deneyim, Honda motor ve sanziman konusunda verilen fiyata göre en yüksek kaliteyi sunan firmalardan birisi. Bunu ekipmanlarin dayanikliligina ithafen söylüyorum tabi, yakit tüketim degerleri, performans vs bunlar baska konular. Yok tamponu ice girik, yok c sütunu disa dönük bunlar beni pek rahatsiz etmez. Tabii ki de yeni alinan bir arabanin kaportasinda olusan hasar insanin canini sikar ama bu kusur güvenlik zafiyeti yaratmadigi müddetce benim gözümde cok da problem degil. Ayni paraya gidip baska marka alip sanziman/motor sorunlariyla ugrasmak da var...
Yalniz tam elektrikli modda 1.6 km menzil nedir? Adamlar resmen fazladan batarya koymak yerine aküyü iteleyip araca "Hybrid" demisler. "Hybrid arac" tabirine yönelik ülkemizde herhangi bir kanuni düzenleme var mi bilmiyorum ama bir araca "Hybrid" diyebilmek icin (günümüz batarya teknolojisini de hesaba katarak) en az 50 km elektrikli menzile sahip olmasi kanaatindeyim. He bu öylesine ortaya attigim bir deger, gerekirse 30 olsun 80 olsun, o detayli incelemeden sonra verilecek bir karar. Eger aküyü kullanip sadece 1.6 km menzil sunacaksak piyasadaki bütün yeni araclar, her ne kadar elektrik motoru bulundurmayip bu bataryadan faydalanmasalar da, hybrid arac! Sonra kücücük 3 kurusluk elektrik motor koyduk diye hybrid adiyla fahis fiyata satilacak... ELektrikli motorun yazilimsal entegrasyonu, parcalarin uyumlu calismasi vesaire konularindaki calismalarini yabana atmiyorum tabi. Bunlar gözükmeyen fakat hybrid arac konseptini uygulamadaki en büyük zorluklar, fakat madem girdin bu tasin altina, bu kadar emek verdin koy bi batarya gitsin araba 50 km sadece elektrikle! Akil alir gibi degil...
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belekbeach 1 yıl
kasa baştan değişmesi lazım yoksa göçük algısı kırılmaz.
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wtersad 1 yıl
göçük paketli ne kadara geliyor. C sütunu opsiyonel mi ? :D
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sericik 1 yıl
Göçük standart mı opsiyonel mi?
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interwap 1 yıl
Honda taktir ettiğim firmaların başında geliyordu. Taki göçük kaporta olayına kadar. Üstelik hatalarını kabul etmiyorlar. Bu olay Amerika'da olsa para iadesi veya araçları yenisiyle değiştirirlerdi. Yoksa piyasadan silerler. Başta Amerikan mercileri yapar bu silme işini. Bizde istedikleri gibi at koşturuyorlar.
Bakınız: Volkswagen olayı. Adamlar aynı araçları ülkemizde de sattılar ama Amerika'da uğradıkları durumun 1/50 oranında duruma uğramadılar. Hatta devlet yetkilileri Volkswagen'i destekler nitelikte açıklamalar yaptılar.
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Civic göçük skandalından sonra bir 10 yıl uzak durmak istediğim firma :)
Tabi yasaklı listesinde ilk sırayı dieselgate ile vag gurubu yeralıyor :)
Kim müşteriyi aptal yerine koymazsa parayı o firmaya harcarım fanatik olmaya gerek yok...
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Exterminio 1 yıl zolzauza
Vag grubunu eleyince piyasanın önemli bir bölümünü de silmiş oluyorsun.
Fanatik olmaya gerek yok evet. Yine de bunu söylerken duygusal davranmak da garip. Objektif insan, arabayı alacağı gün içine hangisi siniyorsa, hangisi ihtiyaçlarını veya isteklerini karşılıyorsa onu alır. Geçmişte yaşanmış ve kendisine dokunmayan bürokratik bir sorun için asla almam deyip sonra da fanatik olmayalım demez.
Gerçi hoş, farkını kapatıp kapatamayacağını bilmeden dizele binen, markasına göre araba seçen, trafikte terör estirip sürekli gaz-fren gezen insanlarla dolu bir ülkedeyiz.
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1ses1 1 yıl
Neden bilmiyorum gözüm hemen C sütununa kayıyor
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Sanal Bellek 1 yıl
aks mesafesi Civic ile aynı ve genel hatlarıyla tasarım, iç mekan çok yakın.
Civic Hybrid diyebiliriz. Belki Avrupa'ya bu adla gelir.
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