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Volkswagen, SUV atağını Atlas Cross Sport konseptiyle devam ettiriyor

Alman üretici, yedi koltuklu Atlas modelinden türetilen daha küçük SUV'u Atlas Cross Sport konseptini New York'ta tanıttı. Hibrit motora sahip konsept, yalnızca elektrikli olarak 41.8 km menzile sahip
1 yıl
3,1b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, SUV atağını Atlas Cross Sport konseptiyle devam ettiriyor
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Volkswagen, Amerika’daki SUV atağını bir adım ileriye taşıyor. Alman üretici, katıldığı 2018 New York Otomobil Fuarı’nda yedi koltuklu Atlas’ın daha küçük bir türevi olan beş koltuklu Atlas Cross Sport konseptini görücüye çıkardı.

İlk kez New York’ta sahne alan araç, üretim modeline yakın bir konsept olarak önümüzdeki yıl Amerika’da satışa sunulacak aracın bir ön izlemesini oluşturuyor. Adından da anlaşılacağı üzere yedi koltuklu Atlas modelinden türeyecek modelde, sıra dışı ön tasarımı, LED farları ve dev hava girişlerini içeren daha spor bir gövde bulunacak.

Tasarım detayları arasında daha yatık bir ön cam, arkaya doğru eğimli tavan, kaslı yapıya sahip çamurluklar, bagaj kapağına konumlu spoiler ve 22 inçlik dev jantlar bulunuyor. Standart Atlas modelinden daha küçük ölçülere sahip konsept, 4846 milimetre uzunluğunda, 1734 milimetre yüksekliğinde ve 2029 milimetre genişliğinde.

3 ekranlı kokpit tamamen dijital 

Atlas Cross Sport konseptinin kokpit tarafında 12.3 inç dijital gösterge paneli ve el hareketleriyle kontrol için yakınlık sensörüne sahip 10.1 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Merkezdeki ekranın hemen altında klima kontrolleri ve koltuk ısıtma/soğutma işlemlerinin ayarlandığı üçüncü bir ekran bulunuyor.

Aracın kaputunun altında 3.6 litre V6 ünite, iki elektrikli motor ve 18kWh batarya paketinden oluşan plug-in hybrid sistem bulunuyor. Bu sistem crossover modeline totalde 355 beygir güç sağlıyor. Volkswagen’in belirttiğine göre, Atlas Cross Sport konsepti 0-100km/s hızlanmasını 5.4 saniyede tamamlıyor. Maksimum 210 km/s hıza ulaşan araç, elektrikli olarak 41.8 kilometre yol alabiliyor.


https://www.carscoops.com/2018/03/vw-atlas-cross-sport-concept-peoples-bmw-x6/ Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Böyle olacaksa dehşetül vahşet olur.
Aynı bizim ÖTV gibi.
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General. 1 yıl RichesMen
Matematik öğretmenin kör olacak
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zolzauza 1 yıl
Tasarım güzel gerçi Doğuş oto bunu herşeyini opsiyonel yapar hatta comfortline donanımda 2 havayastığı olursa şaşırmam :)
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emreee85 1 yıl
Sadece böyle araba fotoğraflarına bakarız. B segmenti bile olmuş 100 bin.
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hanox 1 yıl
Volkswagen zincirlerini kırmaya başlamış artık, o tabut tasarımından vazgeçiyor galiba.
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General. 1 yıl RichesMen
Matematik öğretmenin kör olacak
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RichesMen 1 yıl
300.000€x5=150.000TL + 3.6Motor+ÖTV+KDV vs..toplamda/450.000 TL yıllık vergiside 15.000 20.000 TL bedava bence bu araba :D
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JQKER 1 yıl RichesMen
RichesMen
300.000€x5=150.000TL + 3.6Motor+ÖTV+KDV vs..toplamda/450.000 TL yıllık vergiside 15.000 20.000 TL bedava bence bu araba :D

300.000€x5=150.000TL
300.000€x5=150.000TL
300.000€x5=150.000TL
300.000€x5=150.000TL
300.000€
x5
=150.000TL

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ymhaslaman 1 yıl
bu iç konsept bugün zatem audi a8’de var.
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General. 1 yıl en beğenilen
Böyle olacaksa dehşetül vahşet olur.
Aynı bizim ÖTV gibi.
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ardabeyim 1 yıl
Q8
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canvarol 1 yıl
Konsept modelin iç tasarımı gelmiş geçmiş en iyi Vw tasarımı ama üretilecek model böyle gözükmeyecektir. Polo'dan hallice bir iç mekana dönüştüreceklerdir. Arteon'un da konsept modelinin iç tasarımı çok güzelken üretim versiyonun içi Passat'a benzedi.
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volkswagen suv, volkswagen atlas ve
5 etiket daha atlas cross sport konsept 2018 new york otomobil fuarı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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