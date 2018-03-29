Volkswagen, SUV atağını Atlas Cross Sport konseptiyle devam ettiriyor

Tam Boyutta Gör

Volkswagen, Amerika’daki SUV atağını bir adım ileriye taşıyor. Alman üretici, katıldığı 2018 New York Otomobil Fuarı’nda yedi koltuklu Atlas’ın daha küçük bir türevi olan beş koltuklu Atlas Cross Sport konseptini görücüye çıkardı.

İlk kez New York’ta sahne alan araç, üretim modeline yakın bir konsept olarak önümüzdeki yıl Amerika’da satışa sunulacak aracın bir ön izlemesini oluşturuyor. Adından da anlaşılacağı üzere yedi koltuklu Atlas modelinden türeyecek modelde, sıra dışı ön tasarımı, LED farları ve dev hava girişlerini içeren daha spor bir gövde bulunacak.

Tasarım detayları arasında daha yatık bir ön cam, arkaya doğru eğimli tavan, kaslı yapıya sahip çamurluklar, bagaj kapağına konumlu spoiler ve 22 inçlik dev jantlar bulunuyor. Standart Atlas modelinden daha küçük ölçülere sahip konsept, 4846 milimetre uzunluğunda, 1734 milimetre yüksekliğinde ve 2029 milimetre genişliğinde.

3 ekranlı kokpit tamamen dijital

Atlas Cross Sport konseptinin kokpit tarafında 12.3 inç dijital gösterge paneli ve el hareketleriyle kontrol için yakınlık sensörüne sahip 10.1 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Merkezdeki ekranın hemen altında klima kontrolleri ve koltuk ısıtma/soğutma işlemlerinin ayarlandığı üçüncü bir ekran bulunuyor.

Aracın kaputunun altında 3.6 litre V6 ünite, iki elektrikli motor ve 18kWh batarya paketinden oluşan plug-in hybrid sistem bulunuyor. Bu sistem crossover modeline totalde 355 beygir güç sağlıyor. Volkswagen’in belirttiğine göre, Atlas Cross Sport konsepti 0-100km/s hızlanmasını 5.4 saniyede tamamlıyor. Maksimum 210 km/s hıza ulaşan araç, elektrikli olarak 41.8 kilometre yol alabiliyor.

https://www.carscoops.com/2018/03/vw-atlas-cross-sport-concept-peoples-bmw-x6/